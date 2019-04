Miami v nezavidljivem položaju, Dallas pluje na Dončićevih valovih

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Miami in Dallas in tržnica v ligi NBA

Tako Miami Heat kakor tudi Dallas Mavericks sta sezono končala pred izločilnimi boji, zato so košarkarji že na dopustu. Povsem drugače pa je v pisarnah klubov, ki imata različni pogajalski izhodišči pred poletno nakupovalno mrzlico. Na tržnici bodo namreč tudi vrhunski košarkarji.

Pri klubu Miami Heat so v nezavidljivem položaju, saj v tem trenutku prostora za nakup novih košarkarjev nimajo. Njihov proračun je bistveno višji, kot je predpisan za klube lige NBA. In tista moštva, ki prestopijo to mejo, plačajo celo luksuzni davek.

Za prihodnjo sezono bo zgornja meja pri proračunih klubov 109 milijonov dolarjev (slabih 100 milijonov evrov). In Miami bi se s trenutnim moštvom gibal okoli številke 140 milijonov dolarjev (125 milijonov evrov). A visoka številka še ne prinaša rezultata, o čemer so se na Floridi prepričali.

Med bolje plačanimi je tudi kapetan zlate slovenske reprezentance z EuroBasketa 2017 Goran Dragić, ki ima dve možnosti. Ali se poda na tržnico ali pa zadrži predvideno plačo za prihodnjo sezono. Ta bi namreč znašala 19 milijonov dolarjev (17 milijonov evrov).

Riley je dejal, da ni imel izbire

Goran Dragić ima možnost, da obdrži plačo za naslednjo sezono, ali pa si izbojuje novo večletno pogodbo. Foto: Gulliver/Getty Images Če bo Gogi želel v ekipo, ki bo konkurenčna za končnico ali bi se celo potegovala za naslov prvaka, bi moral izbrati prvo možnost in verjetno sprejeti nižjo nekoliko nižjo plačo.

V središču pozornosti pa se je znašel predsednik kluba Pat Riley, ki je pravzaprav sestavil moštvo s takšnim proračunom. "Rad bi povedal nekaj, česar ne veste in boste imeli možnost razumeti. Ko smo se leta 2017 pogovarjali z Gordonom Haywardom, nisem vedel, ali ga bom dobil ali ne. A 1. julija nisem želel ostati brez vseh," je dejal Riley, ki je takrat z Dionom Waitersom podpisal štiriletno pogodbo, vredno 52 milijonov dolarjev (46), in z Jamesom Johnsonom štiriletno pogodbo, vredno 60 milijonov dolarjev (53). Prav tako je Miami podpisal pogodbo s centrom Kellyjem Olynykom (4 leta – 45 milijonov evrov).

"Krivdo lahko pripišete meni, saj sem jaz sklenil te posle. Nismo dobili Haywarda. Ko je šel, nisem želel, da bi Waiters in Johnson odšla drugam," je dejal Riley.

Dallasov napad na končnico, na tržnici bodo glasni

V Dallasu računajo na dvojec Porzingis - Dončić. Foto: Twitter Povsem drugače pa je stanje v Teksasu pri Dallas Mavericks, ki bodo med poletjem lahko dodali od tri do pet košarkarjev. In novinci bodo narekovali, ali se bo moštvo Luke Dončića (njegova plača v drugi sezoni bo nekaj manj kot sedem milijonov evrov) v prihodnji sezoni v resnici realno potegovalo za končnico ali ne.

"Položaj bomo poskušali pripeljati v drugo sfero. Naša sezona je bila boleča. Nismo želeli izgubiti toliko tekem," je dejal generalni direktor Dallasa Donnie Nelson, ki je bil med najzaslužnejšimi za to, da je Dončić lani na naboru pristal v teksaškem mestu.

Prav slovenski košarkar je bil "krivec", da so pri Dallasu že med sezono začeli razmišljati dolgoročno. Z dobrimi predstavami je pustil zelo dober vtis, vodstvo kluba pa je bilo v središču pozornosti pri februarski menjavi sedmih košarkarjev. V Dallas je prišel latvijski velikan Kristaps Porzingis, ki se vrača po operaciji kolena. "Poletje bo zelo zanimivo. Zagotovo bomo glasni na tržnici. Plujemo na Dončićevem valu in prav tako na Kristapsovem. Njiju bomo poskušali obdati z dobrimi košarkarji," poudarja Nelson.

Durant, Leonard, Irving, Walker, Thomson ... Vroče poletje bo.

Bo Luka v Dallasu dočakal kakšnega od zvezdnikov lige NBA? Foto: Reuters Lukov agent Bil Duffy bo imel prav tako veliko dela na na tržnici in bo skušal svoje košarkarje pripeljati v klube z ambicijami. Pod svojim okriljem ima tudi Nikolo Vučevića in Patricka Beverlyja, za katera se govori, da sta med drugimi na Dallasovi tarči. Omenja se tudi ime Goran Dragić, ki pa bi moral za prihod v Teksas pretrgati trenutno pogodbo in vzeti novo, nižjo.

Če bo Porzingis vzel najvišjo plačo, potem bo imel Dallas po 1. juliju na voljo še približno 30 milijonov dolarjev za nakup novih košarkarjev. Govorice, ki prihajajo iz ZDA, naj bi bili pri Mavericks najbolj zagreti za prihod odličnega krilnega košarkarja, ki zna igrati tudi na mestu krilnega centra.

Najbolj vroče ime poleti bo zagotovo Kevin Durant. Sicer pa bi se lahko na tržnici znašlo veliko odličnih košarkarjev: Kawhi Leonard, Kyrie Irving, Kemba Walker, Klay Thompson, DeMarcus Cousins, Jimmy Butler, Tobias Harris, Khris Middleton, Marc Gasol, DeAndre Jordan …

V ZDA se obeta vroče poletje.