Šok za prvake lige NBA, Houston se bo načakal #video

Branilci naslova v ligi NBA Golden State niso izkoristili prve zaključne žogice za konferenčni polfinale. Doma so ostali praznih rok proti Los Angeles Clippers (121:129), ki so zaostanek v skupnih zmagah znižali na 2:3. Zmagovalec kalifornijskega obračuna se bo v konferenčnem polfinalu pomeril s Houstonom, ki je izločil Utah Jazz. Največ točk je dosegel bradati zvezdnik James Harden.

Branilci naslova Golden State Warriors so izpustili iz rok priložnost, da bi v noči na četrtek pred domačim občinstvom v dvorani Oracle Arena proslavili napredovanje v drugi krog končnice. Ostali so prekratki in izgubili proti Los Angelesu Clippers (121:129). Zdaj se serija seli v Los Angeles, morebitna sedma tekma pa bi bila ponovno odigrana v Oaklandu.

Vrhunci dvoboja v Oaklandu:

Clippers so dobili prvi polčas za osem točk, v uvodnih minutah tretje četrtine pa ušli prvakom že za 15 točk. Gostitelji se niso predali in se devet minut pred koncem povsem vrnili v igro. Ko so domači navijači pričakovali, da bodo še dodali plin in izločili goste iz mesta angelov, pa so naleteli na pretrd oreh. Gostje so z izjemno obrambo v zadnjih dveh minutah dovolili Golden Statu, da je dosegel le tri točke, in se na koncu razveselili pomembne zmage (129:121), ki jih ohranja pri življenju.

Rezervisti Los Angelesa zasenčili prvake

Lou Williams ni začel dvoboja v prvi postavi, nato pa dosegel kar 33 točk za LA Clippers. Foto: Reuters Los Angeles je zmagal na krilih izjemnih predstav dveh rezervistov. Lou Williams je dosegel 33 točk in prispeval deset asistenc, center Montrezl Harrell je dodal 24 točk. Košarkarji s klopi gostov so skupno dali 59 točk, domači rezervisti pa so jih zmogli le 17. S 26 točkami je pri gostih izstopal Italijan Danilo Gallinari.

Pri poražencih so pričakovano največ točk dosegli trije največji zvezdniki. Kar 91 od 121. Kevin Durant jih je prispeval 45 (met iz igre 14/26), Stephen Curry 24 (met za tri točke 4/5), Klay Thompson pa 22 (trojke 4/11).

Šesta tekma med Clippers in Warriors bo v noči na soboto v Los Angelesu.

Mitchell nenatančen z razdalje

Rakete iz Teksasa so uresničile cilj. V prvem krogu končnice so izločile Utah Jazz. Čeprav najboljši strelec James Harden ni imel najboljšega strelskega dne, saj je iz igre zgrešil kar deset od uvodnih metov, je srečanje končal pri 26 točkah. Za njih je potreboval 26 metov iz igre, skromnemu metu 10/26 iz igre pa je dodal še šest skokov in asistenc, pa tudi štiri blokade.

Vrhunci dvoboja v Houstonu:

Edini košarkar pri zmagovalcih, ki je dosegel dvojnega dvojčka, je bil švicarski center Clint Capela (16 točk in 10 skokov), Chris Paul pa je vpisal 16 točk, osem skokov in pet asistenc. Houston se bo v konferenčnem polfinalu nameril na boljšega iz dvoboja Golden State - LA Clippers. "Če hočeš postati prvak, moraš premagati prvaka," je bil kratek komentar Capele o tem, kaj pričakuje, če se bo v drugem dejanju končnice NBA pomeril prav z branilci naslova iz Oaklanda.

Pri Utahu, ki se je od lige NBA poslovil s častno zmago (1:4) na petih srečanjih s Houstonom, je na peti tekmi povsem odpovedal Donovan Mitchell. Zgrešil je vseh devet metov za tri točke, iz igre pa skupno zadel le štiri od 22 metov. Dvoboj je končal pri zanj skromnih 12 točkah, najboljša strelca ekipe iz Salt Lake Cityja pa sta bila Španec Ricky Rubio (17 točk in 11 asistenc) in Jae Crowder (15 točk in 10 skokov).

Konferenčni četrtfinale, izidi v zmagah: Zahodna konferenca: Golden State Warriors – Los Angeles Clippers 3:2

Houston Rockets : Utah Jazz 4:1

Portland Trail Blazers : Oklahoma City Thunder 4:1

Denver Nuggets – San Antonio Spurs 3:2 Vzhodna konferenca: Milwaukee Bucks : Detroit Pistons 4:0

Boston Celtics : Indiana Pacers 4:0

Philadelphia 76ers : Brooklyn Nets 4:1

Toronto Raptors : Orlando Magic 4:1 Igrajo na štiri zmage po sistemu 2-2-1-1-1.

