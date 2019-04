Liga NBA je lahko še kako hvaležna Luki Dončiću

Ameriška poklicna košarkarska liga NBA je sporočila, da je število mednarodnih gledalcev tekem letošnje redne sezone od lani naraslo za 15 odstotkov, za kar so zaslužni tuji zvezdniki igre pod košema. Med njimi sta tudi Luka Dončić in Goran Dragić, zaradi katerih je gledanost tekem med Slovenci od prejšnje sezone narasla za 186 odstotkov.

Slovenci so po rasti gledanosti tekem lige sicer šele na drugem mestu za Srbijo, kjer je gledanost v primerjavi z lansko sezono poskočila za kar 395 odstotkov, najbolj po zaslugi Nikole Jokića (Denver Nuggets).

V Grčiji se je gledanost povečala za 37 odstotkov, v Črni gori zaradi Nikole Vučevića za 65 odstotkov, v Avstraliji, ki ima v ligi devet igralcev, pa za 17 odstotkov, so sporočili iz lige NBA.

Nikola Jokić se v prvem krogu končnice z Denverjem poteguje za napredovanje proti San Antoniu. Foto: Reuters

Letošnja 73. redna sezona NBA je bila peta po vrsti z več kot sto tujimi igralci v ligi, pri čemer je imela vsaka od 30 ekip najmanj enega tujca. Tujci, med njimi Luka Dončić, Jokić, Grk Giannis Antetokounmpo, Avstralec Ben Simmons in Kamerunec Joel Embiid, so imeli ključne vloge pri uspehih svojih ekip.

Srbija je imela ob začetku sezone v ligi tako kot Hrvaška in Turčija po pet igralcev, največ (11) jih je imela Kanada, Francija jih je imela tako kot Avstralija devet, Španija sedem, Nemčija šest, iz evropskih držav pa je bilo v začetku sezone kar 65 košarkarjev.

Najbolj poskočila Denver in Dallas

Goran Dragić je eden izmed 11 tujcev v ligi NBA, ki so še aktivni in so že nastopili na tekmi vseh zvezd. Foto: Reuters Skupaj je v ligi NBA nastopilo 108 tujcev iz 42 držav, med njimi dva Slovenca. Letošnjo sezono je začelo 11 tujcev, ki so že nastopili na tekmi vseh zvezd, med njimi tudi Goran Dragić.

Med ekipami NBA si je mednarodno gledanost tekem najbolj povečal Jokićev Denver (41-odstotna rast), takoj za njim pa je Dončićev Dallas s 34-odstotno mednarodno rastjo gledanosti.

Dallas je imel letos rekordnih sedem tujcev, Utah Jazz in Los Angeles Clippers po šest, Boston Celtics, New York Knicks, Oklahoma City Thunder, Philadelphia 76ers in San Antonio Spurs pa po pet.