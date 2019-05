Dragić opozarja: Ne pričakujte Dončića 2.0

V košarkarski ligi NBA so v polnem pogonu izločilni boji končnice, slovenska košarkarja Goran Dragić in Luka Dončić pa sta že na dopustu. Če je jasno, da bo Luka nadaljeval kariero pri Dallasu, je pri Goranu še nekaj negotovosti. Zato pa je zadnji Američanom dal vedeti, naj letos na naboru ne pričakujejo novega Dončića.

V takšnem obdobju lani smo se spraševali, ali bo Luka Dončić na naboru za ligo NBA izbran kot prvi. Čeprav je bil najbolj kompleten košarkar od vseh novincev, ga je kot tretjega izbrala Atlanta, nato pa je Dallas naredil manever s Hawksi in slovenskega košarkarja pripeljal v svoje vrste.

V krstni sezoni je od vseh golobradih košarkarjev pokazal največ. Sploh ni kazal znakov novinca, saj so bile njegove predstave velikokrat v središču pozornosti. Če bo pravici zadoščeno, ga bodo junija razglasili tudi za novinca leta.

Kako je Luka odigral dvoboje proti zvezdam lige NBA

Dragić naštel razloge, zakaj je Dončiću uspelo

Meseca maja pa bodo v središču pozornosti novi obrazi, ki bodo vstopili v ligo NBA. Na nabor se je prijavilo 233 igralcev, od tega jih bodo klubi izbrali 60.

Od prijavljenih je kar 58 takšnih, ki ne prihajajo iz ZDA. Ta številka je padla v oči Goranu Dragiću, ki je v pogovoru za ameriški Sun Sentinel dal vedeti, da bi bilo utopično pričakovati, da bi kdo izmed njih pustil takšen pečat v krstni sezoni lige NBA kot Luka: "On je eden redkih, ki mu je uspelo. Pred prihodom je igral na visoki ravni v evroligi. Osvojil jo je, postal je MVP (najkoristnejši košarkar, op. a.)."

Prijavljen Slovenec, ki živi v ZDA Od slovenskih košarkarjev je na nabor prijavljen 24-letni Martin Krampelj, ki je v ZDA igral za univerzitetno ekipo Creighton Bluejays. Na nabor bo, kot kaže, odšel tudi slovenskemu občinstvu dobro poznani Luka Šamanić. Hrvaškega košarkarja, ki je član Petrola Olimpije, sta na prvi tekmi četrtfinala končnice državnega prvenstva Slovenije proti Šenčurju spremljala predstavnika klubov San Antonio Spurs in Atlanta Hawks. Martin Krampelj je trenutno prijavljen na nabor. Foto: Getty Images

Če si mlad in iz Evrope, je nekoliko težje

Dragić je razložil, zakaj je bil lahko Luka v krstni sezoni tako uspešen. Foto: Guliver/Getty Images Dragić, ki bo v ponedeljek dopolnil 33 let, je poudaril, naj ne pričakujejo Dončića 2.0: "Luka je eden tistih košarkarjev. V tem trenutku ne vidim nobenega, ki bi lahko rekel: 'Če je uspelo Luki, lahko tudi meni.' Seveda jim lahko uspe, vendar težko, da bodo takšni, kot je bil Luka."

A lahko se zgodi, da bo veliko prijavljenih mednarodnih košarkarjev na koncu opustilo vstop na nabor in v zadnjem hipu, kar je mogoče, odstopilo od nabora. "Če si mlad in iz Evrope, je nekoliko težje. Kar jim lahko rečem, je to, naj delajo trdo, so potrpežljivi, in ko pride priložnost, naj jo zgrabijo z obema rokama. Predvsem naj ne hitijo. Sam nisem hitel. V ligo NBA sem vstopil z 22 leti. Prva leta so bila težka. Sistem igranja je bil drugačen, prav tako jezik, druga država ... A sem s svojo kariero zadovoljen," pravi Dragić.

Bo zadržal pogodbo ali se bo odločil, da se poda na tržnico?

Goran Dragić je pred odločitvijo. Zadržati 17 milijonov evrov za prihodnjo sezono ali skleniti novo, večletno pogodbo? Foto: Reuters Ali jo bo nadaljeval pri Miami Heat ali ne, še ni jasno. Dejstvo je, da lahko zadrži pogodbo še za naslednjo sezono, ki mu bo nanesla približno 17 milijonov evrov, ali pa se predčasno poda na tržnico.

Če bo želel v konkurenčno ekipo za končnico, ki bi se morebiti spogledovala še z višjimi ambicijami, bo moral ugrizniti v nekoliko drugačno jabolko. Najverjetneje sprejeti finančno nižjo pogodbo. Prav tako je jasno, da se z družino v Miamiju, kjer je tudi kapetan moštva, odlično počuti. Njegova osrednja želja pa je zagotovo, da bi imel v prihodnji sezoni, ki se bo začela oktobra, več zdravstvenega miru. V tej je zaradi težav s kolenom izpustil kar 46 tekem, kar je največ, odkar je leta 2008 prišel v najmočnejšo ligo na svetu.