"Pritisk je za reveže brez hrane, mi pa se le žogamo"

Košarkarji Sixt Primorske, sicer aktualni pokalni prvaki in zmagovalci 2. lige ABA, so pod domačimi koši nepremagani že skoraj tri mesece. Svoje tekmece večinoma premagujejo z visoko razliko. V šampionskem ritmu niso padli niti po izpolnjenem jadranskem cilju, zato pred polfinalom državnega prvenstva zlahka zaključimo, da bi bilo vse drugo, kot gladka zmaga nad Krko, veliko presenečenje. Novomeščani so bili sicer lani boleč trn v koprski peti (novinca na slovenski košarkarski sceni so namreč izločili tako v državnem prvenstvu kot v 2. ligi ABA) in so zadnji slovenski klub, ki se lahko pohvali s primorskim skalpom. A letos so karte v rokah Simona Petrova in Jurice Golemca precej drugačne.

Sixt Primorska (po superpokalu, pokalu in 2. ligi ABA) naskakuje še četrto lovoriko v sezoni. Foto: Vid Ponikvar

Po prvi naslov državnega prvaka

Po končnici lige ABA 2 se Primorci znova soočajo s položajem, ko zmage niso le dobrodošle ali zaželene, temveč pričakovane. Pritisk? "Pritisk je za reveže, ki ne vedo, ali bodo jedli. To ni za športnike. Mi se žogamo in igramo. Delamo, kar želimo. Mar ni tega dejal zvezdnik iz lige NBA Damian Lillard? Prav ima. No, sicer pa me ne skrbi, kako se bodo fantje odzvali na ta športni pritisk. Ta košarkarje sili v to, da dajejo od sebe, kar zmorejo. Če je to dovolj za zmago, bomo srečni," razmišlja trener Golemac in dodaja: "Želimo dokončati delo te sezone, ki je sanjska. Ne bo pa lahko. Krka je dobra ekipa. A pomembno je, da razmišljamo o sebi in naši košarki. Želimo v finale, nato pa želimo do nove lovorike."

Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Direktor Avanzo na izhodnih vratih Kljub osredotočenosti na zaključek prvenstva pa v Kopru že razmišljajo tudi o novi sezoni. Vanjo se bodo zanesljivo podali s trenerjem Golemcem in glavnino nosilcev. Po vsej verjetnosti pa brez dosedanjega direktorja Mateja Avanza. Ta odhoda iz kluba sicer uradno še ni naznanil, a so vrstice v njegovih izjavah vendarle zelo zgovorne.



"Prejel sem kariero zelo mamljivo ponudbo Fibe, ki je nisem mogel zavrniti. Na svetovnem prvenstvu na Kitajskem bom koordinator dveh prizorišč. Zaradi tega bom odsoten del junija in julija ter nato med prvenstvom in pred njim vsaj en mesec. Zavedam se odgovornosti tega dela, na račun katerega ne želim vznemirjati dela v klubu. O tem, kako naprej, se bom z vodstvom odkrito pogovoril in nato sprejel odločitev," pravi Avanzo.

Jadranski obračun

Čeprav v Primorski praktično vsi košarkarski akterji vidijo favorita za naslov državnega prvaka, pa v Novem mestu vendarle upajo na presenečenje. Trener Krke Simon Petrov, ob zavedanju dejstva o številčno in kakovostno šibkejšem kadru, opozarja na tekmovalni sistem, po katerem je treba za preboj v finale doseči dve zmagi, za končno lovoriko pa tri. Prav to je zanj eden od žarkov upanja, saj dvomi o tem, da bi lahko kdo Golemca kar trikrat prisilil v predajo. "Jasno, marsikaj bo odvisno od nas samih. Krka je namreč letos precej nihala. Prikazali smo predstave, ki so nam prinesle zmage nad vodilnimi klubi lige ABA, po drugi strani pa smo na nekaterih tekmah padli na vseh izpitih. Želim, da fantje zdaj, ko gre znova zares, pokažejo, kaj znajo," razmišlja trener Novomeščanov, ki so tekmo sezone že dobili, in sicer v zadnjem krogu lige ABA, ko so si z zmago nad Olimpijo zagotovili status v jadranski eliti tudi za sezono 2019/20. Tam jim bo družbo delala prav Primorska.

Foto: Vid Ponikvar

"Ni še konec"

Prav po tekmi z Olimpijo, na kateri so Dolenjci rešili sezono, pa je igralska krivulja nekdanjih prvakov strmo padla. "Ekipa se je po obstanku v ligi ABA sprostila. S tem pa se kajpak nisem sprijaznil. Pričakujem vzpon. Predaje vsekakor ne bo. Vsi skupaj smo z glavami pri Primorcih. Ni še konec," pravi trener Petrov, na vprašanje o tekmecu pa dodaja: "S Primorci se dobro poznamo. Večjih skrivnosti ni. Upam pa, da smo se v Novem mestu iz teh letošnjih porazov tudi kaj naučili. Kakovost tekmeca, ki ima tudi dobrega trenerja, ni sporna. A verjamem, da imajo tudi šibke točke, ki jih bomo skušali napadati. Upam, da bo kdo od naših fantov pokazal več kot do sedaj."