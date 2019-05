Ljubljanske vrste se še kar redčijo

Kar 24 košarkarjev so v letošnjem državnem prvenstvu že poslali v ogenj pri Petrolu Olimpiji. Od zajetnega dela te skupine so se v Stožicah medtem že poslovili, saj so z nekaterimi košarkarji prekinili pogodbo ali jih posodili v druge klube, del prestavljajo igralci iz mladinskega pogona, del pa je poškodovan. Kot zadnji je poškodbo staknil prvi organizator igre Jan Špan, ki je manjkal že na prvi tekmi s Heliosom. Zaradi poškodbe sprednje stegenske mišice leve noge naj bi bil odsoten dva tedna, kar pomeni, da bi se v najboljšem primeru lahko vrnil za del morebitne finalne serije.

Poleg Špana pa bo trener Jure Zdovc na ponedeljkovi povratni tekmi v Domžalah pogrešal tudi v zadnjem obdobju zelo razpoloženega Hrvata Luko Šamanića. V klubu so mu namreč prižgali zeleno luč za odhod v ZDA, kjer se bo udeležil dogodka NBA Draft Combine, na katerem kandidati za ligo NBA opravijo vse meritve, so na voljo za pogovore in se pred ogledniki lige preizkusijo tudi v igri.

Lahko Helios podaljša polfinalno serijo? Foto: Vid Ponikvar Domžalčani bi se vrnili v Stožice

Zmaji so sicer v soboto v Stožicah dokaj elegantno ugnali Helios Suns, zato Zdovc svari pred pretirano sproščenostjo. "Čim hitreje moramo pozabiti prvo polfinalno tekmo in sobotno zmago. V Domžalah so Helios Suns povsem druga ekipa in na domačem parketu vedno igrajo dobro. Napraviti moramo vse, da ponedeljkovo tekmo dobimo in se prebijemo v veliki finale državnega prvenstva," pravi trener Olimpije.

"Prvo tekmo smo analizirali. Težko bo, ampak poskušali bomo v tem kratkem času popraviti napake, ki smo jih počeli. Vabim navijače, da z glasno podporo skupaj poskrbimo, da se ta serija še enkrat preseli nazaj v Stožice," pa mu pred večerno tekmo (19.00) odgovarja mladi trener domžalskega moštva Dejan Jakara.

Foto: Žiga Zupan/Sportida

Golemac: Končajmo serijo

Nagovor pred drugo tekmo polfinalne serije med Sixt Primorsko in Krko pa so trenerju Koprčanov Jurici Golemcu olajšali kar njegovi košarkarji. Potem ko so v Bonifiki vodili že skoraj s 30 točkami naskoka, so s popustljivo igro Dolenjcem v zadnji četrtini petkove tekme dovolili vrnitev v igro za zmago. "Po obračunu v Kopru smo analizirali našo igro in poskušali popraviti določene zadeve. V Novo mesto se odpravljamo samozavestni in odločeni, da tam tudi končamo serijo," pravi Golemac.

Da popravnih izpitov ni več, pa se zaveda trener Krke Simon Petrov. "Če želimo nadaljevati sezono, moramo zmagati. Ker gre morda za zadnjo tekmo, hočem, da vsi igralci odigrajo najboljše, kot znajo, in si želim, da nas gledalci pridejo spodbujat v čim večjem številu. Njihova podpora je namreč pri naši igri velikega pomena in samo skupaj lahko vrnemo serijo v Koper," se glasi napoved novomeškega stratega.