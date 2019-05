Potem ko so osvojili superpokal, pokal in drugo ligo ABA so košarkarji Sixt Primorske prvič v zgodovini osvojili še Stožice. V drugi tekmi finala slovenskega košarkarskega prvenstva so namreč šele prvič zmago slavili v največji dvorani v državi. A tokrat so se za zmago morali precej bolj potruditi, na roko pa jim je šla tudi neobičajna sodniška odločitev. Ko je imela namreč Olimpija dva prosta meta za podaljšek, je sodniška trojica ljubljanskega izvajalca Roka Badžima zaradi krvi na komolcu poslala na klop. Njegova zamenjava, Dražen Bubnić, pa je zgrešil. Ostalo je pri tesni zmagi gostov, pri katerih je s 17 točkami in 10 skoki izstopal Marko Jagodić Kuridža.

Video: Jure Zdovc o sodniški odločitvi

"Ni še konec"

"Bilo je nenavadno. A bilo je po pravilih. Sicer pa sodniških odločitev ne komentiram," je po tekmi dejal trener gostov Jurica Golemac in opozoril na pravila, v katerih je res zapisano, da igralec, ki krvavi, ne sme igrati. Na to je sodnika opozoril Luka Vončina. "To bi storil v kateri koli fazi tekme," je priznal. "Že res, da je to v pravilih, a česa podobnega še nisem doživel," pa je z glavo zmajeval Domen Lorbek in dodal: "Ni še konec. V Koper ne bomo odšli z belo zastavo. Pokazali smo, da se znamo boriti. Žal pa dobre nize vedno pokvarimo s kakšnimi napakami. Tudi tokrat je bilo tako."

Primorske mišice že v prvi četrtini

Kot bi želeli pokazati, da na prvi tekmi še zdaleč niso pokazali vseh kart, so Primorci ob odprtju drugega dejanja stavili na kapetana Alena Hodžića. Na prvi tekmi v Bonifiki je dosegel vsega dve točki. Tokrat pa jih je v že v prvih šestih minutah ob 100-odstotnem metu prispeval 13 točk ter sklenil delni rezultat 12:0, ki je pokalnim prvakom že v prvi četrtini prinesel prednost desetih točk (7:17). Prvi nalet po pričakovanjih kajpak še ni določil zmagovalca tekme, saj se je Olimpija hitro vrnila in v 16. minuti po košu Marvina Jonesa drugič na tekmi prevzela vodstvo (28:27), je pa nedvomno znova pokazal na razmerje moči.

Foto: Vid Ponikvar Ljubljanska iskra upanja, 1. del

Izbranci trenerja Jureta Zdovca, med katerimi znova ni bilo "Američana" Luke Šamanića, so učinkovito odgovorili tudi na drugi primorski pobeg, ki se je zgodil ob koncu druge četrtine (41:32), ko se je razigral še Marko Jagodić Kuridža. Na začetku tretje četrtine je namreč Olimpija postregla s čvrsto obrambo, ki je za več minut povsem ohromila tekmečevo napadalnost. Za nameček pa so po nekaj dobrih obrambnih akcijah zeleno-belim zrasla še krila v napadu. Po štirih zaporednih koših Aleksandra Lazića je aktualni prvak vodil z rezultatom 53:45. Kot bi bil to znak za alarm, so gostje v dveh minutah in pol razvrednotili ljubljansko naprezanje in ob koncu tretjega dela tekme znova povedli (58:55).

Vse najboljše, Janez Drvarič



Ob robu drugega dejanja finala DP so se v ljubljanskem klubu spomnili jubileja trenerske legende kluba in slovenske košarke. Janez Drvarič, ki je danes dopolnil 70 let, je ob premoru med prvo in drugo četrtino iz rok direktorja kluba Romana Lisca in predsednika Tomaža Berločnika prejel spominsko uokvirjeno fotografijo.





Dražen Bubnić je zgrešil met za podlajšek. Foto: Vid Ponikvar Drama, drama …

Dva ljubljanska strelska niza sta bila ob obrambnem ognju dovolj jasno svarilo za četo Jurice Golemca pred zadnjo četrtino. Tako si je mogoče namreč razlagati delni rezultat 8:0, s katerim so gostje odprli zadnji del tekme. Ljubljanski strelski mrk je trajal več kot štiri minute. Vseeno so gostje z nizom izsiljenih napak Olimpiji ponudili še tretjo priložnost za vrnitev. Domačini so se v velikem slogu vrnili in imeli celo napad za podaljšek.

3,4 sekunde pred koncem tekme se je pri rezultatu 74:76 na črti prostih metov znašel Roko Badžim. Prvi met je zadel (75:76), pred drugim pa ga je sodnik Sašo Petek zaradi krvi na komolcu poslal na klop. Zamenjal ga je Dražen Bubnić, ki je zgrešil, na drugi strani pa je ostalo dovolj časa le še za taktično osebno napako, po kateri je Lance Harris zgrešil oba meta. Ostalo je pri tesni zmagi gostov – 76:75.

Golemac: Zmagali z željo

"Čestitke mojim fantom za zmago. Priborili so si jo z veliko željo, saj, roko na srce, napadalno niso bili prav razpoloženi. So pa zaprli tekmečev skok v napadu. A ni še konec. Treba bo zmagati še tretjič. Tretja zmaga bo velika kot Triglav. To sem dejal tudi fantom. Igrati morajo tako, kot bi zaostajali z 0:2," je črto pod drugo finalno zmago potegnil Jurica Golemac, medtem ko pa je Jure Zdovc pristavil: "Borimo se, a nam vedno nekaj zmanjka. Nimamo organizatorja igre, nimamo sreče, tudi energija ni bila takšna, kot na prvi tekmi ... Če želimo premagati Primorsko, morajo svoje prispevati vse. Treba je igrati pametno in potrpežljivo. Koprčani kaznujejo vse napake."

V petek v Kopru in Banjaluki

Sezona se bo nadaljevala (in morda tudi končala) s petkovo tekmo v Kopru, kjer bo Sixt Primorska lovila še 22. zaporedno zmago, s katero bi prvič v resda zelo kratki klubski zgodovini postala državni prvak in se v klubu večnih pridružila Olimpiji, Krki, Heliosu in Šentjurju. Čeprav so v ljubljanskem taboru serijo trdno odločeni vrniti v Stožice, pa bodo vsaj deloma z mislimi tudi v Banjaluki. Tam bo namreč prav v petek skupščina lige ABA, ki se je bo udeležil tudi Roman Lisac. Jadranska druščina naj bi med drugim razpravljala o morebitni širitvi tekmovanja, po kateri bi ob prihodu Olympiacosa na vrnitev skozi stranska vrata lahko upali tudi "zmaji". V nasprotnem primeru jih čaka tisto, kar so si priigrali na parketu. Druga liga ABA. Ne glede na razplet finala DP.