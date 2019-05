Olimpija(cos) potezo pred ostalimi: selitev v ligo ABA?

Pri Olympiacosu so uresničili grožnjo z bojkotom četrtfinala grškega državnega prvenstva. Igralci Panathinaikosa so zaman čakali na tekmeca. Zdaj se rdeče-belim obeta izpad v drugo ligo, a imajo v Pireju že pripravljen scenarij za novo sezono. Po tem bi nekdanji evropski prvak v drugi grški ligi igral z mlado ekipo, medtem ko pa bi se s člani preselil v ligo ABA. To naj bi bila tudi rešilna bilka za Petrol Olimpijo.

Pisalo se je leto 2000. Novomeška Krka je v polfinalu slovenskega prvenstva prekinila vladavino ljubljanske Olimpije in nato v finalu ugnala še Laščane. Ker je tedaj veljalo, da lahko iz Slovenije v evroligo napreduje le državni prvak, so Ljubljančani ostali brez evropske elite. A prav takrat je prišlo do dokončnega razkola v evropski klubski košarki. Krka je sodelovala v Fibini suprolgi, ki je nato klavrno propadla že po prvem letu, Olimpija pa se je znašala na Ulebovi strani in zaigrala v novoustanovljeni evroligi.

Devetnajst let pozneje je Krka Olimpijo izločila še iz lige ABA. A zdaj se vse bolj nakazuje možnost nove ljubljanske rešitve. Rešilno bilko predstavlja domnevna širitev jadranske lige z 12 na 14 klubov. Trinajsti klub bi postal Olympiacos iz Pireja, ki je že vložil uradno prošnjo za sprejetje v regionalno druščino. O njej bo v petek v Banja Luki razpravljala skupščina lige ABA. Ob morebitni širitvi ostaja vprašanje štirinajstega kluba. Če gre verjeti vse glasnejšim namigom, bi to lahko postala prav – Petrol Olimpija.

V Pireju odločni

Pri Olympiacosu so že lep čas nezadovoljni s statusom v grški ligi, predvsem v odnosu do sodnikov, vodstva tekmovanja in Panathinaikosa. Ker njihova licenca za nastopanje v evroligi ni vezana na državno tekmovanje, so že večkrat zagrozili z odhodom iz domačega tekmovanja. V preteklih tednih so opravili več pogovorov z vodstvom lige ABA in predstavniki posameznih klubov (tudi Olimpijo), na koncu pa so še uradno zaprosili za vstop v to regionalno tekmovanje.

Odločitev o vključitvi Olympiacosa naj bi bila znana v petek, neuradno pa je mogoče izvedeti, da glavnina klubov, ki odloča o tem, prihod Grkov pogojuje z dvema točkama. Od Olympiacosa zahtevajo zavezo k vsaj triletnemu sodelovanju v ligi ABA, obenem pa tudi zagotovitev finančnih sredstev za gostovanja v pristanišču Aten. Grki naj bi to zagotovili z dodatnim pokroviteljem.

Uresničena grožnja in piščanec na klopi Ob 18.00 bi se v mogočni atenski dvorani OAKA morala začeti četrtfinalna tekma grškega prvenstva med večnima tekmecema. A pri Olympiacosu so uresničili napoved in na tekmo niso pripotovali. Košarkarji Panathinaikosa so tako odigrali krajšo tekmo kar znotraj ekipe, ob tem pa na gostujočo klop položili surovega piščanca. Tekma bo bržčas registrirana z rezultatom 20:0 za Panathinaikos. Olympiacos naj bi bil kaznovan tudi z izključitvijo iz lige.





Olimpija štirinajsti klub?

Že ob napovedanem bojkotu in zavedanju sankcij so pri Olympiacosu poudarili, da so v drugi grški ligi pripravljeni igrati z mlado ekipo. Članska vrsta pa bo nastopala v evroligi in – če bo prošnja sprejeta – še v ligi ABA. Tam imajo svoje mesto že zagotovljeno Crvena zvezda, Budućnost, Cedevita, Partizan, Mega, FMP, Cibona, Igokea, Mornar, Zadar in slovenska predstavnika Krka ter Sixt Primorska.

Po veljavnih pravilih lige ABA med udeleženci tekmovanja ne bi smelo biti kluba, ki je izpadel. To je Petrol Olimpija. A iz več okolij prihajajo vse glasnejši namigi, da utegne skupščina prilagoditi pravila, da bi ugodila Olympiacosu, ob ljubljanskem lobiranju pa se okleniti novega tolmačenja pravil, po katerem na račun širitve tekmovanja ne bi izpadlo nobeno moštvo. Pri tem je Olimpiji "pomagal" tudi Zadar, ki je v dodatnih kvalifikacijah premagal MZT.