Nekoč mu je gledal v vezalke, zdaj ga napada #video

Pred 30 leti je prvi v domačem kraju drugega postal evropski prvak. Pred 20 leti sta bila v Tivoliju kot tedanji evroligaški trdnjavi soigralca. Pred 10 leti je bil prvi selektor, drugi pa njegov igralec. Danes se kot trenerja Petrola Olimpije in Sixta Primorske pripravljata na obračun v finalu slovenskega košarkarskega prvenstva. Jure Zdovc in Jurica Golemac.

Pisalo se je leto 1993, ko sta se v finalu slovenskega prvenstva pomerila Slovenica Koper in Smelt Olimpija. Bonifike in Stožic še ni bilo. Niti temeljnega kamna. Primorci so domače tekme igrali na Škofijah, Ljubljančani v Tivoliju. Tisti Koper resda nima nikakršnih pravnih ali drugih neformalnih nasledstvenih vezi z današnjo Sixt Primorsko, ki je z združitvijo koprskega Koša in domžalske Lastovke nastala šele leta 2016. Olimpija je ostala Olimpija, le da se je iz evropsko konkurenčnega kolektiva preobrazila v klub, ki je letos izpadel v 2. ligo ABA in v finalu državnega prvenstva ni favorit. Proti Primorski, ki domačega poraza ne pozna že cele tri mesece. Zadnji status favorita pravzaprav priznavajo vsi. Z izjemo nekoga. Jureta Zdovca, ki, kot pravi sam, tekmeca nikoli ne želi postaviti v položaj favorita. Tudi Jurica Golemac, s katerim ga veže kar nekaj skupnih zgodb, ni nobena izjema.

Sagadin: Jurica, spremljaj Zdovca!

Za Zdovca je Golemac kajpak slišal že kot otrok. Ko je bil star 12 let, je prav v njegovem Zagrebu zvezdniška Jugoslavija postala evropski prvak. Pred 30 leti. Tudi z Zdovcem kot članom prve peterke. Osem let pozneje se je Jurica preselil v Ljubljano, se sprva kalil v drugi ekipi Olimpije in pri Slovanu, nato pa debitiral tudi v evroligi. Ob Zdovcu. "Trener Zmago Sagadin me je hitro opozoril, naj spremljam Zdovca, že ko si zavezuje športne copate. Nam, mlajšim, je bil vzor. Profesionalec, ki je vedno garal in je storil vse za zmago. On nas je pripravljal na življenje in profesionalni šport. Pokazal nam je, kaj je trening. Pokazal nam je, kako se živi v dvorani in zunaj nje," o 11 let starejšem nekdanjem soigralcu pripoveduje Golemac.

"On je Slovenec"

Po izbranih besedah je posegel tudi Jure Zdovc. "Jurica je zame Slovenec. Že kot mlad je namreč prišel v Olimpijo. Hitro sem opazil, da je zelo pameten igralec. Spremljal me je in bil vedno na pravem mestu ob pravem času. Včasih sem dejal, da ga je košarkarska inteligenca kot igralca celo malce zavirala, da ni storil še kakšnega koraka v svoji karieri več. Igralci na položaju krilnega centra, predvsem če so znali kreirati, tako kot on, so bili zelo iskani. To pamet pa je prenesel tudi v vlogo trenerja. Ima smisel in pogum ter vse možnosti, da se razvije v vrhunskega trenerja," o Hrvatu s slovenskim potnim listom pripoveduje trener Petrola Olimpije.

Skupaj tudi na EuroBaketu 2009

Njuni poti sta se nato še večkrat križali ali vsaj oplazili. Tudi leta 2009, ko je Zdovc v svojem prvem selektorskem mandatu status naturaliziranega reprezentanta namenil prav Golemcu. Na EuroBasketu 2009 na Poljskem je tedaj Slovenija na krilih Erazma Lorbka, Jake Lakoviča, Boštjana Nachbarja in tudi še mladega Gorana Dragića stegovale roke proti kolajni, na koncu pa se je morala zadovoljiti s pregovorno nehvaležnim četrtim mestom. Tako Zdovc kot Golemac, čigar igralska kariera je bila tedaj že v postopnem zatonu, sta ga sprejela z delno grenkobo, saj sta po športi duši – zmagovalca. To poudarjata tudi pred finalom državnega prvenstva med Olimpijo in Primorsko.

V finalu bo veliko odvisno od prispevka Žana Marka Šiška in Domna Lorbka. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Zdovca spoštuje, toda …

"Čeprav Jureta neizmerno spoštujem, pa je jasno, da ga želim premagati. Jasno, sem zmagovalec in športnik. Takšna je tudi moja ekipa. Vem pa, da ne bo lahko. To je vendarle finale. To je vendarle Olimpija. Pod Zdovcem igra veliko bolj disciplinirano in garaško kot v prvem delu sezone. To je ekipa, ki se ne bo predala," pravi trener koprskega kluba. Strateg Olimpije pa po drugi strani čuti večjo povezanost svoje ekipe. "Kot bi ob manjkajočih igralcih ostali še bolj strnili svoje vrste. To nas je povezalo. A čaka nas močna Primorska, ki igra zelo samozavestno ter gradi svoje tekme. Trenutno ne želim razmišljati o vsej finalni seriji. Od tekme do tekme, potem pa bomo videli, kam nas bo to popeljalo," razmišlja Konjičan na klopi Olimpije.

Finale kot menjava: Primorska prihaja v ligo ABA, Olimpija v 2. ligo ABA Foto: Vid Ponikvar

Zaradi rezultatske kontinuitete, igralske stabilnosti in kohezije ter zavidanja vredne pokritosti vseh igralnih mest košarkarska stroka prednost namenja Primorski. "Veliko sem razmišljal o tem vprašanju. Jaz nikomur ne priznavam vloge favorita. Olimpija je vedno favorit. Ne glede na vse. Od nas vsi pričakujejo zmage. Če ne zmagamo, je to neuspeh. Tako moramo tudi nastopati, čeprav imamo opravka z motivirano ekipo, za katero je vrhunska sezona," pravi Zdovc. Golemcu po drugi strani laska boljše izhodišče: "Za Primorsko je velikanski uspeh, da nas kdorkoli po treh letih klubskega obstoja označuje za favorita. Pred sezono tega nisem pričakoval. Smo pa dobro delali, zato sem na to zelo ponosen."

Zdovc bi izbral Šiška. Kaj pa Golemac pa?

Oba sogovornika smo ob koncu dvojnega pogovora vprašali še povsem hipotetično vprašanje. Koga bi izbrala, če bi imela na voljo enega posameznika iz nasprotnega tabora? Ljubljanski odgovor je bil pričakovan. "To bi bil Žan Mark Šiško. To ve tudi Golemac. Sixt Primorska ima organizatorja igre v pravem pomenu besede. S tem sem povedal vse," pravi Zdovc, ki se zaveda zeleno-bele podhranjenosti prav na položaju številka ena. "Ne bi izkoristil te možnosti. Igralcev, ki so na mojem seznamu, ne bi menjal za nič na svetu. Od prvega do zadnjega," pa je na izziv odvrnil Golemac, ki bo nekdanjega soigralca v prvi tekmi finala državnega prvenstva v koprski Bonifiki gostil v soboto.

Finale DP: Sixt Primorska – Petrol Olimpija Prva tekma: 18. maj ob 18.45 v Kopru

Druga tekma: 21. maj ob 18.45 v Ljubljani

Tretja tekma: 24. maj ob 18.15 v Kopru

Morebitna četrta tekma: 26. maj ob 18.15 v Ljubljani

Morebitna peta tekma: 28. maj ob 18.45 v Kopru

Foto: Matic Ritonja/Sportida