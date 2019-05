Dončić ne želi ostati zadnji

Čeprav ga je v zadnjih mesecih dodobra zajel zvezdniški vrtinec lige NBA, pa Luka Dončić tudi po slovesu od Madrida ni pozabil na klub, v katerem je vse od trinajstega leta razvijal svoj talent in vrhunec dosegel leta 2018 z vsemi mogočimi lovorikami. Tudi med sezono je prek socialnih omrežij redno spodbujal košarkarje (in tudi nogometaše) Reala ter jim pošiljal čestitke. Verjeti gre, da bo podobno tudi ob koncu tedna, ko bo kraljevi klub iz španske prestolnice v družbi CSKA-ja, Fenerbahčeja in Anadolu Efesa v Vitorii na zaključnem turnirju evroligaške četverice naskakoval evropski vrh. Drugega zaporednega, tretjega v štirih letih in že enajstega v zgodovini.

Evroliga: zaključni turnir 2019 - Vitoria 17. maj: Fenerbahče – Anadolu Efes

17. maj: CSKA Moskva – Real Madrid



19. 5: finale in tekma za 3. mesto

Najboljši v rednem delu

Zanimivo, vsi štirje udeleženci zaključnega turnirja evrolige so bili najboljši že po 30 krogih rednega dela tekmovanja. Takrat je prvo mesto zasedal Fenerbahče pod vodstvom Željka Obadovića, ki zdaj lovi jubilejni deseti naslov (Partizan 1992, Joventut Badalona 1994, Real Madrid 1995, Panathinaikos 2000, 2002, 2007, 2009 in 2011, Fenerbahče Istanbul 2017). Sledili so mu CSKA, Real in Anadolu Efes. Aktualni prvak je nato v četrtfinalu izločil Panathinaikos, Rusi so nastop na domačem F4 preprečili Baskonii, Fenerbahče je bil boljši od Žalgirisa, Anadolu Efes pa od Barcelone z Jako Blažičem.

"Tonček" po drugi, Prepelič po prvi naslov

Če bi Real, ki se bo v petkovem polfinalu pomeril z moskovskim velikanom, ubranil naslov, bi novega člana dobil tudi klub slovenskih zmagovalcev najmočnejšega evropskega klubskega tekmovanja. V njem je že devet košarkarjev s slovenskim potnimim listom. Prvi se je na vrh pred 26 leti povzpel Jure Zdovc, tedaj kot član Limogesa. Četrt stoletja pozneje pa sta prvaka postala naturalizirani Anthony Randolph in prav zlati deček slovenske košarke Luka Dončić. Pred F4 v Vitorii ne želi ostati zadnji, saj upa na madridsko zmagoslavje, ob katerem bi poleg "Tončka" prvak postal še Klemen Prepelič.

