Zvezdniška evropska zasedba pred TV-zasloni: ob Dončiču in Gasolu tudi Jokić?

Trenutno največji zvezdnik evropske košarke in grški legionar v ZDA Giannis Antetokounmpo se z Milwaukeejem po prepričljivih zmagah proti Detroitu in Bostonu pripravlja na vzhodni finale lige NBA, v katerem ga čaka Toronto (zahodnega finalista bo dal dvoboj Golden State – Portland). Sin nigerijskih migrantov, ki so se ustalili v Grčiji, je obenem tudi kandidat za najkoristnejšega igralca lige. 24-letni krilni košarkar naj bi čez nekaj mesecev nato znova oblekel tudi dres grške reprezentance, tako da bo na letošnjem svetovnem prvenstvu na Kitajskem (31. 8.–15. 9.) morda celo zvezdnik številka ena.

Jokić: Bomo videli …

Medtem ko v ZDA selektor Gregg Popovich še skriva svoje karte, pri čemer je jasno, da med branilci naslova svetovnega prvaka zanesljivo ne bo LeBrona Jamesa, pa utegne poletje postreči s precejšnjim evropskim zvezdniškim osipom. Tudi pri svetovnih prvakih Srbih. Nikola Jokić namreč po odlični sezoni v ligi NBA misli še ni reprezentančno obarval. "Ne vem, ali bom nastopil na Kitajskem. Odvisno bo od tega, kaj bodo rekli v klubu, kakšnega mnenja bodo direktor, družina … Odigral sem veliko tekem. Nikoli se ne ve," je po zadnji tekmi sezone dejal zvezdnik Denverja.

Foto: Sportida Španci brez Gasola

Če se bo Jokićeva tehtnica nagnila na stran prostega poletja, se bo lahko pred malimi ekrani pridružil številnim evropskim zvezdnikom. Med temi je kar nekaj takšnih, ki na SP ne bodo potovali zaradi reprezentančnega spodrsljaja v kvalifikacijah. Tako na Kitajskem ne bo Latvijca Kristapsa Porzingisa, Luke Dončića in ostalih evropskih prvakov, Daria Šarića in Bojana Bogdanovića v hrvaški izbrani vrsti … Danes pa je postalo dokončno jasno, da na prvenstvo ne bo potoval španski zvezdnik Pau Gasol, saj okreva po operaciji noge.

Parker na pragu upokojitve

Ob Gasolu bosta na Kitajskem manjkala tudi preostala dva člana velike evropske trojice, ki je pečat pustila tudi v ligi NBA. To sta Nemec Dirk Nowitzki, ki je po reprezentančni zaključil še klubsko kariero, in Tony Parker. Francoz je že po olimpijskih igrah v Riu dejal, da je zanj reprezentančna pot končana. Zdaj se je znašel na novem razpotju. V prihodnjih tednih naj bi namreč sprejel odločitev o dodatni sezoni v ligi NBA ali upokojitvi. "Možnosti so 50:50," pravi Parker, ki je nazadnje igral za Charlotte Hornets.