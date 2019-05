Čakajo, da Primorska pade, pa se to nikakor ne zgodi

"Zakaj se nismo srečali v Kopru, kjer imamo lepo sončno vreme," se je, potem ko se je v oblačnem vremenu in nič kaj pomladnih temperaturah mimo ljubljanske mestne hiše sprehodil do prizorišča novinarske konference finalistov slovenskega košarkarskega prvenstva, pošalil Jurica Golemac. Po drugi strani se Jure Zdovc ni kaj prida pritoževal nad lokacijo, saj je bila ta od njegovega domovanja oddaljena vsega dober lučaj. Prišel je zamišljeno, kar malce odtujeno. Prihoda trenerjev obeh finalistov pa na simbolični ravni sprožata tudi vprašanje o razpletu zadnjega dejanja košarkarske sezone. Se bo Sixt Primorska mimo Petrola Olimpije sprehodila tudi do prvega naslova državnega prvaka?

Padca še niso dočakali

"Jurici lahko čestitam za odlično sezono in preboj v finale. Vsi ostali v slovenski košarki se sprašujemo in pravzaprav čakamo, kdaj bo Sixt Primorska padla. A, ne, prav nič ne pade. Še več, igra zares dobro. Nedolgo nazaj mi je pomočnik trenerja pri Krki Dalibor Damjanović dejal: 'Igrajo do točke natančno. So neverjetno samozavestni.' Res je. Gradijo tekmo. Tudi takrat, ko jim slediš, te nato prelomijo. To je le vprašanje časa. A mi se ne predajamo, čeprav vem, da nam ne bo lahko. Lažje bi nam bilo zgolj v eni finalni tekmi. V seriji bo težje. A zbrano se bomo lotili vsake tekme posebej," se je na druženju s sedmo silo pošalil Zdovc, ki sicer z Olimpijo naskakuje 18. naslov državnega prvaka.

Jan Špan brez finala Foto: Vid Ponikvar

Trenerju zeleno-belih delo otežuje tudi nepopoln igralski kader. Namignil je, da na organizatorja iger Jana Špana, ki je staknil poškodbo stegenske mišice, v tej sezoni ne računa več. Začasno pa je Stožice zapustil tudi Luka Šamanić, ki se je odpravil v ZDA na pregledne treninge pred naborom lige NBA. V kratkem naj bi se vrnil, a je bil o tej temi Zdovc po eni strani zelo redkobeseden, po drugi pa je povedal zelo veliko. "Iskreno, ne vem, kdaj se vrne domov. Z njim se ne ukvarjam prav veliko. Ukvarjam se s tistimi, ki so tukaj. Igrali so polfinale in trenirajo vsak dan. Prav veliko ne bi komentiral. To je vprašanje za direktorja. Ni pravila. Ni vse črno-belo. Še vedno imamo dovolj igralcev, ki želijo igrati za Petrol Olimpijo," je dejal.

Na zadnji stopnici

V Kopru medtem kadrovskih težav nimajo. Še več, ekipa deluje kot dobro naoljen stroj, tako da se je sprehodila do pokalne lovorike, zmage v 2. ligi ABA ter brez poraza v ligi za prvaka in končnici tudi do finala DP. Zdaj ne skrivajo, kaj želijo pred zaključkom sezone. "Izteka se izjemno uspešna sezona. Posledično je tudi vzdušje v ekipi odlično. To je dobra popotnica pred tekmami z Olimpijo. Vso sezono smo dobro delali ter napredovali. Stopnico za stopnico. Zdaj smo na zadnji stopnici. Upamo na najboljše," pred sobotnim začetkom finalne serije pripoveduje kapetan Primorske Alen Hodžić.

"V finalu ne sme biti lahko"

Prav izkoreninjanje pretiranega prepričanja o samoumevnosti končnega uspeha, ki ga ne gre enačiti s samozavestjo, pa je ena od ključnih nalog trenerja Golemca. Svoje izbrance zato svari pred Olimpijo in jim kot motivacijo ponuja ogled ljubljanskih tekme z domžalskim Heliosom. Tam so "zmaji" tekmeca v obeh primerih zlomili s kakovostno obrambo. "Olimpija se je z novim trenerjem spremenila. Igrajo drugače, predvsem odlično v obrambi. Verjamem, da bodo tudi proti nam igrali ekipno in nepopustljivo do zadnje sekunde. Vse ekipe, za katere je skrbel Jure Zdovc, imajo v sebi borbeni duh. Na to se pripravljamo. Ne bo nam lahko. V finalu niti ne bi smelo biti lahko," pravi Golemac, sicer nekdanji Zdovčev soigralec in nato tudi igralski "varovanec".

Dva kluba, en pokal: Jurica Golemac in Alen Hodžić proti Domnu Lorbku in Juretu Zdovcu. Foto: MaPa

Finale DP: Sixt Primorska – Petrol Olimpija Prva tekma: 18. maj ob 18.45 v Kopru

Druga tekma: 21. maj ob 18.45 v Ljubljani

Tretja tekma: 24. maj ob 18.15 v Kopru

Morebitna četrta tekma: 26. maj ob 18.15 v Ljubljani

Morebitna peta tekma: 28. maj ob 18.45 v Kopru

DRŽAVNI PRVAKI



1991/92 - Smelt Olimpija : Optimizem Postojna 3:0

1992/93 - Smelt Olimpija : Slovenica Koper 3:1

1993/94 - Smelt Olimpija : Tam Bus Maribor 3:0

1994/95 - Smelt Olimpija : Kovinotehna Savinjska Polzela 3:0

1995/96 - Smelt Olimpija : Interier Krško 3:1

1996/97 - Smelt Olimpija : Kovinotehna Savinjska Polzela 3:1

1997/98 - Union Olimpija : Kovinotehna Savinjska Polzela 3:0

1998/99 - Union Olimpija : Pivovarna Laško 3:0

1999/00 - Krka Telekom : Pivovarna Laško 3:1

2000/01 - Union Olimpija : Krka Telekom 3:0

2001/02 - Union Olimpija : Krka 3:0

2002/03 - Krka : Union Olimpija 3:2

2003/04 - Union Olimpija : Pivovarna Laško 3:0

2004/05 - Union Olimpija : Geoplin Slovan 3:2

2005/06 - Union Olimpija : Geoplin Slovan 3:2

2006/07 - Helios Domžale : Union Olimpija 3:2

2007/08 - Union Olimpija : Helios Domžale 3:1

2008/09 - Union Olimpija : Helios Domžale 3:0

2009/10 - Krka : Union Olimpija 3:2

2010/11 - Krka : Union Olimpija 3:2

2011/12 - Krka : Union Olimpija 3:1

2012/13 - Krka : Union Olimpija 3:1

2013/14 - Krka : Union Olimpija 3:2

2014/15 - Tajfun : Rogaška 3:1

2015/16 – Helios Suns: Zlatorog Laško 3:1

2016/17 – Union Olimpija : Rogaška 3:1

2017/18 - Petrol Olimpija : Krka 3:2