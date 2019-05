Jubilej slovenskega strokovnjaka, ki je do potankosti poznal Dražena Petrovića

Bogata je košarkarska trenerska pot Janez Drvariča. Številni se ga spominjajo kot prvega selektorja slovenske reprezentance, to je vodil na evropskem prvenstvu leta 1993 v Nemčiji. A je njegova zgodovina bistveno bolj bogata.

Njegova trenerska pot je bila veliko prepletena z nekdanjo Jugoslavijo. "Leta 1975 sem vodil jugoslovansko kadetsko reprezentanco in njen član je bil Peter Vilfan. Skupaj smo osvojili bronasto medaljo. Peter je bil takrat član prve peterke in bil je zelo uspešen. S svojimi potezami je navduševal. V naslednji sta bila na primer Arijen Komazec in Žan Tabak, ki je imel tudi kariero v NBA. Takrat je bil med kandidati prav tako Predrag Danilović, vendar ga med 12 igralcev nisem uvrstil zaradi nediscipline. Takrat je bilo igralcev toliko, da smo imeli tudi to možnost. Kot trenerju mi je bilo največje trpljenje, ko sem moral narediti zadnji rez in objaviti imena 12 igralcev, ki bodo nastopili na prvenstvu. Ni se vnaprej vedelo, kdo bo odpadel, ker so bili kakovostni. Če kdo ni spoštoval discipline, mi je olajšal delo," je Drvarič pred leti že razlagal v intervjuju za Sportal.

Dve olimpijski medalji, nato pa užitek v Zagrebu

Sodeloval je z Draženom Petrovićem, ikono košarke. Foto: Getty Images Uspehe je dosegal tudi v članski izbrani vrsti. Leta 1984 se je kot pomočnik Mirka Novosela v Los Angelesa veselil bronaste medalje, štiri leta pozneje v Seulu pod taktirko Dušana Ivkovića srebra, najbolj suverena pa je bila zagrebška zlata medalja na evropskem prvenstvu.

Dražen Petrović, Jure Zdovc, Vlade Divac, Toni Kukoč, Dino Rađa, Žarko Paspalj, Predrag Danilović, Stojan Vranković, Zoran Čutura, Zdravko Radulović, Zoran Radović in Mario Primorac so takrat sestavljali evropski "dream team".

"To je bil vrhunec košarkarske igre. Težko je bilo ponoviti kaj takega. Fantje so bili izjemno sposobni igrati ustvarjalno, ustvarjalno in všečno košarko. Izjemen užitek jih je bilo gledati. Krasila jih je vrhunska tehnika. Vsi so imeli izjemen pregled nad igro. Vedno so našli igralca v najboljšem mogočem položaju. Dan Peterson, znani trener in komentator, je poudaril, da je bil to ABC-košarkar z vrhunsko ustvarjalnostjo. Stvari so bile videti preproste," se je spomnil takratnega pohoda na evropski tron.

Šest let pred tem se mu je celo ponudila priložnost, da vodi člansko reprezentanco Jugoslavije, potem ko je ta razočarala na evropskem prvenstvu, na katerem je bila sedma. Vodenje je prevzel nato na sredozemskih igrah in popeljal ekipo do zlatega odličja.

Po pretepu v Franciji prevzel vodenje jugoslovanske reprezentance

Foto: Vid Ponikvar Slikovito je opisal, kaj se je tisto leto dogajalo na prvenstvu in sredozemskih igrah: "Na evropskem prvenstvu v Franciji, kjer je Jugoslavija razočarala, sem bil pomočnik. Bila je šele sedma. Bolj je bil v ospredju fizični spopad med italijansko in jugoslovansko reprezentanco. Zgodila se je provokacija italijanskega košarkarja, vpletel je Kičanovića in zadeva je eksplodirala. Spomnim sem, da sem tekel za Vilfanom in mu skočil na hrbet, da ne bi bil še on vključen v ta pretep. Po tistem sem dobil možnost vodenja članske reprezentance na sredozemskih igrah, na katerih smo osvojili zlato medaljo. Fantje so me na koncu vrgli v bazen."

V veliko čast si šteje, da je med delovanjem pri Ciboni delal z Mozartom iz Šibenika Draženom Petrovićem. Kot je dejal, je bil poseben košarkar: "Dražen je bil človek s ciljem. Vedno je bil zjutraj najprej na mladinskem treningu, nato na članskem, popoldne pa po enakem kopitu. Ostal je v dvorani in delal. Veliko je preigraval na teh dodatnih treningih, si podajal žogo v zid, če ni imel nikogar ob sebi. Spomnim se, da smo igrali v Beogradu tekmo in smo se nato vrnili domov, prihodnje jutro pa mi je že zgodaj zvonil telefon. Dražen mi je rekel, ali greva na tek. Končala sva aerobni trening, nato je klical še kondicijskega trenerja. Takšen način dela težko kdo ponovi. Vsi, ki bi radi postali vrhunski športniki, se morajo zavedati, da dve uri treninga na dan nista dovolj."

Trener Slovana, Olimpije, Cibone ...

Foto: Vid Ponikvar Prav tako je imel možnost, da je kot Slovenec vodil takrat zagrebškega velikana Cibono, s katerim je v Evropi osvojil pokal pokalnih zmagovalcev.

Takrat so bili v ekipi oba Petrovića, Cvjetičanin, Ušić, Čutura, Nakić, pod košem Knego in Arapović. "Zame je bila to velika čast, priznanje, da mi je dal Mirko Novosel to možnost. Osebno mi ni bilo težko, ker so bili ti igralci zelo motivirani, angažirani in trenerju niso povzročali težav. Prihajal sem s številnimi idejami, ko sva z Novoselom sedla skupaj. Takrat je bil generalni sekretar univerzijade in dejal mi je: "Janez, z njimi ne smeš 'komplicirati'. Igrajo preprosto. Tako jim postavi igro." Igra Cibone je bila nepredvidljiva z vsem tem gibanjem," se je spomnil posebnega leta v Zagrebu.

Sicer pa je bil trener tudi v Sloveniji. Na čelu Slovana je bil med letoma 1977 in 1982 in pozneje med letoma 1993 in 1995. Tri leta je poveljeval Olimpiji (1982-1985), s katero je v sezoni 1982/83 prišel do polfinala evropskega pokala pokalnih zmagovalcev. Na prehodu iz osemdesetih v devetdeseta leta prejšnjega stoletja je deloval tudi v Italiji pri Pallacanestro Poredenoneju (tam so ga ponovno angažirali med letoma 2007 in 2011) in Jadranu Trstu.

Že vse od leta 1973 predava na številnih tečajih in seminarjih, zadnja leta pa je redni gost tekem Petrol Olimpije, pri kateri je tudi član upravnega odbora.