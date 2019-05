Ne bi se radi le peljali mimo Beograda #video

Po decembrskem žrebu so na Košarkarski zvezi Slovenije skupaj s selektorjem Damirjem Grgićem začeli sestavljati načrt priprav za evropsko prvenstvo, ki bo drugo za žensko izbrano vrsto.

Približno 35 dni priprav bodo opravile slovenske košarkarice, v tem času pa odigrale osem pripravljalnih tekem. Dve bosta v Rigi v Latviji, preostale doma – tekma s Slovaško bo 15. junija zaprta za javnost.

Foto: KZS

"Za evropsko prvenstvo smo zbrali 15 igralk. Manjše spremembe glede na zadnji ciklus kvalifikacij so. Punce so imele težave s poškodbami. Tina Trebec se je v zadnji fazi francoskega prvenstva poškodovala. Rebeka Abramović je dala prednost službi in jo razumem. Larisa Ocvirk, ki je bila celo kdaj tudi članica prve peterke, je zaradi osebnih razlogov odpovedala udeležbo. A bi rad govoril o igralkah, ki so tu. Ko sem prevzel vodenje članske reprezentance, sem dejal, da imam željo približati reprezentanco evropskemu vrhu. Drugič smo na evropskem prvenstvu. Manjše izkušnje imamo. Dejstvo je, da je ekipa z zadnjega evropskega prvenstva spremenjena. Uspeh je, da smo drugič zapored na prvenstvu," je celostno sliko razložil Grgić.

Kapetanka bo pripravljena

Nika Barič bo kapetanka reprezentance. Foto: Vid Ponikvar V skupinskem delu prvenstva se bo Slovenija pomerila z Madžarsko, Turčijo in Italijo. Tekmice so premagljive, a imajo v svojih vrstah izjemne ameriške posameznice. "Težko je govoriti o ciljih. Manjši cilj je, da naredimo napredek glede na prejšnjo evropsko prvenstvo, kjer smo bili v težki skupini. Tudi letos je, vendar nam lahko uspe priti v drugi krog. To je cilj, ki se ga bomo držali. Že s tem, da smo se uvrstili na prvenstvo, je velika stvar," poudarja Grgič, ki bi se rad ob povratku iz Niša ustavil v Beogradu, kjer bo drugi del evropskega prvenstva, in tam s svojimi puncami odigral nove tekme.

Kapetanka reprezentance bo Nika Barič, ki bo kmalu zamenjala klubsko sredino, potem ko se z Jekaterinburgom ni dogovorila za nadaljnje sodelovanje. Predvsem si želi igrati, kar v ruskem klubu ni pretirano. Pravo tekmo je odigral novembra v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo.

"Dolgo že nisem igrala konkretne tekme – že celo leto, od novembra, če lahko rečem. Poznam sebe. Vem, da bom hitro ujela ritem. Morda se bom na prvih dveh tekmah še lovila, vendar verjamem, da v nadaljevanju ne bo težav," pravi Nika, ki se veseli petkovega snidenja z reprezentančnimi kolegicami.

Pripravljalne tekme Petek, 31. maja 2019, ob 20.00

SLOVENIJA : ČEŠKA

Sobota, 1. junija 2019, ob 16.00SLOVENIJA : HRVAŠKA Četrtek, 6. junija 2019, ob 18.00

SLOVENIJA : ŠVEDSKA Petek, 7. junija 2019, ob 19.00

SLOVENIJA : VELIKA BRITANIJA Petek, 14. junija 2019, ob 18.00

SLOVENIJA : SLOVAŠKA Sobota, 15. junija 2019 (Zaprta za javnost)

Slovenija : Slovaška Petek, 21. junija 2019

KITAJSKA - SLOVENIJA Sobota, 22. junija 2019

LATVIJA – SLOVENIJA