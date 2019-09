Primorci so se še tesneje oklenili Golemca

Po osvojenem superpokalu in tik pred ligaškim začetkom nove sezone so iz Primorske naznanili nov podpis pogodbe s trenerjem Jurico Golemcem, ki naj bi v Kopru ostal vsaj do leta 2022.

"Vedem se kot nekdo, ki bo v Kopru deloval še deset ali 20 let. Pri tem vztrajam. O selitvi ne razmišljam. V Primorski se odlično počutim. Vodstvo je ambiciozno in želi napredovati. Po drugi strani pa … to je trenerski poklic. Vemo, kakšen je. Že čez tri mesece bom morda brez službe. A ponavljam, o tem ne razmišljam. Zdaj sem trener Primorske," nam je v sobotnem intervjuju ob koncu julija pripovedoval Jurica Golemac, ki slovi kot eden najbolj nadarjenih trenerjev v regiji. Tega se zaveda tudi ideolog in mecen Primorske Gregor Vuga, zdaj tudi uradno predsednik. "Zadržali ga bomo," je vneto ponavljal po tem, ko je Hrvat s slovenskim potnim listom dodobra napolnil klubsko vitrino. Zdaj sta si oba moža segla v roke in podpisala novo pogodbo, ki predvideva podaljšanje do konca sezone 2021/22.

"Mislim, da je prav, da skupaj nadaljujemo pot. Imamo skupen cilj, in sicer da klub iz leta v leto raste v vseh pogledih. Niti za trenutek nisem pomišljal, da ne bi sprejel ponudbe," ob podpisu nove pogodbe poudarja 42-letni Zagrebčan, ki se je na Primorsko preselil leta 2017 ter s klubom postal državni in pokalni prvak ter zmagovalec druge lige ABA, s čimer je prejel tudi vstopnico za vstop med jadransko elito.

"Kljub temu, da je imel na voljo nekaj boljših ponudb, se je brez obotavljanja odločil, da bo še naprej rasel z našim klubom. To nam daje potrditev, da v KK Koper Primorska nudimo izvrstne pogoje za delo. S podaljšanjem sodelovanja se klub podaja v novo triletno obdobje. Vrhunec prvega smo doživeli v pretekli sezoni, ko je klub osvojil štiri lovorike, se prebil med regionalno elito, ob tem pa uspešno realiziral tudi več ostalih projektov zunaj parketa. Nekaj, ki jih je vendarle še ostalo odprtih, bomo s skupnimi močmi skušali izpeljati v novem triletnem obdobju," pa je dogovor pozdravil predsednik kluba Gregor Vuga.