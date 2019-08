V Kopru bodo odprli drugačna vrata, verjamejo v svojo vsebino #video

Pri aktualnih slovenskih prvakih Primorska so dodobra zavihali rokave, saj želijo nadaljevati pozitiven trend, s katerim se lahko pohvalijo v zadnjih dveh sezonah. Trener Jurica Golemac je zadovoljen z okrepitvami, ki so prišle na Obalo, z njimi pa bo lažje manevrirati v izjemno kakovostni ligi ABA.

Pretekla sezona je bila za Primorsko sanjska. Že sam uvod vanjo je nakazal, da bodo spisali zgodbo, s katero se bodo lahko pohvalili. Najprej so osvojili slovenski superpokal, nato pokal Spar, drugo ligo ABA, za konec pa še v finalu državnega prvenstva pometli z nekdanjo Petrol Olimpijo.

Glavno nagrado so si priigrali kar na parketu (v tej sezoni bodo igrali na novem, ki je povsem v zaščitnih barvah Kopra, torej rumeno-modri kombinaciji), potem ko so si prislužili vstopnico za elitno ligo ABA. Odprli bodo vrata v bistveno bolj kakovostno tekmovanje, v katerem nočejo biti le številka, čeprav se v Kopru dobro zavedajo, kdo bodo njihovi nasprotniki.

Zadržali nosilce in dodali kakovost

"Ne razmišljamo o ciljih. Z vsemi se bomo borili. Ne gledamo, kdo je koga pripeljal. Sestavili smo ekipo, ki ima na vseh igralnih položajih različne igralce. Moja filozofija je takšna: če lahko pariraš fizično, lahko tekmuješ tudi po kakovosti. Če je več teka in borbenosti, lahko tekmuješ s kakovostnimi ekipami. To bomo naredili in verjamem, da bomo presenetili kakšnega favorita," razmišlja glavni trener Jurica Golemac.

Jurica Golemac o štirih okrepitvah (Stephen Holt, Žiga Dimec, Aleksandar Lazić, Nejc Barič):

Za kontinuiteto je bilo zelo pomembno, da je lahko zadržal nosilce igre, kot so Marko Jagodić-Kuridža, Lance Harris in Marjan Čakarun: "Kar smo želeli, smo dobili. Sicer smo imeli nekoliko drugačne cilje, vendar smo dobili tisto, kar nam je še manjkalo za dvig kakovosti, da bomo igrali na višji ravni. Vendarle bomo igrali v drugačnem tekmovanju, zato bo vsak igralec oziroma vsaka moč potrebna. Veseli me, da smo zadržali nosilce in dodali dodatno kakovost."

Prišli odšli Prišli: Žiga Dimec, Aleksandar Lazić, Nejc Barić, Stephen Holt Odšli: Gregor Glas, Daniel Vujasinović, Tadej Ferme, Corin Henry, Nejc Zupan

Vesel za prijatelja, za slovensko košarko združitev dobrodošla

Žiga Dimec in Aleksandar Lazić že osvajata taktiko Jurice Golemca. Foto: Jaka Lopatič Pred začetkom pretekle sezone je bilo jasno, da jim bo v Sloveniji težko kdo kos, zdaj pa ima nova Cedevita Olimpija novo draž za vse na domačem parketu. Ljubljančani se bodo priključili šele v drugem delu v ligi za prvaka. Nova Olimpija bo magnet za vse, tudi za Primorsko. "Glede na sestavo ekipe in proračun, ki so ga porabili za ekipo, bo morala Olimpija na vsaki tekmi na zmago. O njej ne razmišljamo, a ne bomo pustili, da bi nas kar tako premagala."

Na trenerskem stolčku Cedevite Olimpije je njegov veliki prijatelj Slaven Rimac, s katerim sta pri Ciboni leta 2014 spisala posebno pravljico. Takrat obubožan zagrebški klub sta presenetljivo pripeljala do naslova prvaka v ligi ABA.

"Zelo sem vesel, da je dobil priložnost. Da je v ekipi, ki meri na najvišje stopničke v ligi ABA in Evropi. Zasluži si. Prepričan sem, da bo zanj in za Olimpijo to dobra stvar," pravi Golemac in glede združitve hrvaškega in slovenskega kluba dodaja: "Presenetljivo je bilo. Po takšni sezoni zdaj gledajo, da so med favoriti. Takšne združitve niso povezane z nami športniki, o tem se odločajo na višji ravni. Za slovensko košarko je to dobrodošlo, ker Slovenija ni imela prave evropske tekmovalnosti. Odlična stvar je."

Začetek prinaša vse najboljše

Do začetka sezone bodo Primorci odigrali šest pripravljalnih tekem. Prva bo na sporedu že 29. avgusta proti evroligaškemu Himkiju v Kranjski Gori. Generalka pred vstopom v novo tekmovalno obdobje bo 20. septembra, ko bo v Kopru gostoval sosednji Trst. Že lani so imeli Italijani na prijateljski tekmi približno petsto navijačev, enak obisk pričakujejo tudi letos.

Zavedajo se, da bo težje osvojiti lovorike v Sloveniji, a se bodo podali v lov za njimi. Foto: Peter Podobnik/Sportida Tudi sami bi radi imeli večji obisk v novi sezoni, zato so se izdatneje angažirali pri prodaji sezonskih vstopnic. Z akcijo Alora … prideš? so zdaj na 80 odstotkih lanske celotne številke. Zaradi uspehov, ki so jih želi v preteklih letih, upajo, da se bo koprsko občinstvo še bolj navzelo košarke.

Četa Jurice Golemca bo imela sicer zelo težak vstop v sezono, vsaj kar zadeva tekmovanje v ligi ABA. Z evroligaško Crveno zvezdo se bo najprej v četrtfinalu pomerila v superpokalu regionalnega tekmovanja, nato z istim tekmecem še v prvem krogu. Sledili bodo obračuni s Partizanom, Budućnostjo, Mornarjem, Krko, Cedevito Olimpijo ... V Kopru se torej obeta novo obdobje.