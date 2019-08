"Tisti, ki se boji pritiskov, ne bi smel priti sem"

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Za Ljubljano vsi vedo, da je prelepa. To se govori po vsej Evropi. Je eno najlepših mest. Tudi dvorano imamo eno izmed najlepših. Cedevita v zadnjih letih deluje več kot profesionalno. Prihajali so košarkarji največjih kalibrov. Verjamem, da bomo tudi v Ljubljani v prihodnosti gledali imena, ki jih že dolgo nismo," je Edo Murić podal razlog, zakaj se je odločil za prihod v Cedevito Olimpijo.

Profesionalno košarkarsko pot je začel v Ljubljani pri Parkljih, nikdar pa ni oblekel dresa Olimpija tako kot njegov brat Dino. Pred odhodom v tujino je bil namreč član Krke, nato pa od leta 2014 preživel onstran naših meja.

"Pripravljen sem se bil vrniti domov, a bi morali biti, zlasti pri sestavi ekipe. Nisem želel biti pri Olimpiji, da sem le pri Olimpiji, ampak da se nekaj naredi. Da so cilji. Zdaj se lepo vidi, da se lahko tudi doma napiše dobra zgodba. Lahko bo trajala več let. Odločitev, da sem prišel v Cedevito Olimpijo, je bila lahka. Na prvem sestanku sem videl, da gre za resno zgodbo. V prvi sekundi sem bil odločen," je Edo Murić izpostavil, zakaj prej ni prišlo do sodelovanja z ljubljanskim klubom.

Pred prihodom v glavno mesto v Slovenije je bila njegova zadnja postojanka Cedevita iz Zagreba. Ker je poznal vodstvo in vedel, kaj lahko pričakuje v domačem okolju, je takoj ugriznil v jabolko: "Videl sem, za kakšen klub gre. Cedevita je vedno ciljala na najvišja mesta. Za Ljubljano vsi vedo, da je prelepa. To se govori po vsej Evropi. Je eno najlepših mest. Tudi dvorano imamo eno izmed najlepših. Cedevita v zadnjih letih deluje več kot profesionalno. Prihajali so košarkarji največjih kalibrov. V ligi ABA je bila med štirimi najboljšimi. Verjamem, da bomo tudi v Ljubljani v prihodnosti gledali imena, ki jih že dolgo nismo."

Večino fantov v ekipi pozna. Z nekaterimi je tudi skupaj rasel. Verjame, da bodo z novimi igralci sestavili homogeno moštvo. Ob sebi ima tudi dva zlata reprezentanta iz Istanbula 2017 (Jaka Blažič in Saša Zagorac), ko je Slovenija postala evropski prvak: "Vsi bomo morali biti zlati, da bomo igrali, kakor želimo. Vesel sem, da igram doma, pred domačo publiko. Da bom igral s košarkarji, s katerimi sem odraščal. Komaj čakam, da se začne. Upam, da bomo naredili čim boljšo zgodbo in napolnili Stožice."

"Boste sami videli"

Delo trenerja Slavena Rimca pozna že iz prejšnje sezone in izpostavlja, da bodo tudi navijači imeli kaj videti: "Velik profesionalec in dober motivator je. Lani sem bil veliko več kot zadovoljen. Po nekaj letih sem končno spet užival v košarki. Po koncu sezone smo bili praktično dogovorjeni. Dober sistem ima. Ta igra mi ugaja. Vem, da bo tudi preostalim. Boste sami videli."

Čeprav se zaveda, da je ljubljanska publika zahtevna, pritiska ne čuti. Poudarja, da bodo s fanti pustili srce na igrišču. Verjame, da bo dvorana v Stožicah postajala vse bolj zapolnjena.

"Po nekaj letih sem končno spet užival v košarki." Foto: Vid Ponikvar

"Ko so nas pripeljali, smo vedeli, kakšni so cilji. Tisti, ki se boji pritiskov, ne bi smel priti sem. Vemo, kakšna so vlaganja. Naša dolžnost je, da naredimo vse. Ekipa je na novo sestavljena. Potrebovali bomo nekaj časa, da se uigramo. Tu smo v primerjavi s preostalimi, ki že imajo ogrodje, malce v zaostanku. Potrpežljivost bo morala biti. Naša dolžnost je, da smo 100-odstotno pri košarki," je še dejal Murić.