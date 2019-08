Blažiču govorijo, da je naredil korak nazaj, a se s tem ne strinja #video

Ko sta se moštvi Cedevita in Petrol Olimpija združili, je vodstvo novega kluba poudarilo, da bo poskušalo pripeljati konkretnejše okrepitve. Lovke so vrgli tudi na Jako Blažiča in bili uspešni: "Pohvaliti moram upravo. Sani Bečirović se je zelo zavzel, da sem prišel v Ljubljano. Videl sem, kako poteka sestava ekipe, in mi je bila zgodba všeč. Po šestih sezonah prija, da se za eno vrnem v Ljubljano. Vsi pravijo, da je to morda korak nazaj. Jaz pravim, da je zame to nov izziv. Upam, da se bo tako tudi izteklo."

"Olimpiji je v zadnjih letih manjkala finančna stabilnost. Ljubljana to potrebuje."

Pogovarjal se je še z Valencio in Panathinaikosom, vendar, kot pravi, konkretne ponudbe ni bilo. S Cedevito Olimpijo je podpisal enoletno pogodbo z možnostjo podaljšanja še za eno sezono. Ob prihodu ga ni pričakala zelena oprava, ampak takšna, kot je bila značilna za Cedevito. Tako kot drugi bo moral povsem do začetka sezone počakati, da bo opremljevalec natisnil nove drese – domači bodo zelene, gostujoči oranžne barve.

"Ključ do uspeha je nepopustljivost, borbenost," izpostavlja Blažič. Foto: Grega Valančič/Sportida

"Malce je bil čuden občutek. Tudi, ko sem dobil dres za trening, ni bilo nikjer zelene barve. Čakamo na drese. Mislim, da je projekt dober, resen. Cedevita je bila zelo stabilen klub v Zagrebu. Olimpiji je v zadnjih letih manjkala finančna stabilnost. Ljubljana to potrebuje. Prva sezona je pomembna, da dobimo podporo Ljubljane in celotne Slovenije in gradimo na tem ter dosežemo uspehe. Cilj Olimpije v prihodnosti je Evroliga," so besede slovenskega reprezentanta.

"Košarkarsko sem dovolj zrel, tudi osebnostno sem zrasel"

Prav s prihodom iz evroligaške Barcelone je postalo tudi jasno, da bo lahko slovenski selektor Rado Trifunović lahko računal na njegove usluge v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo: "Izpustil sem lansko akcijo, kar mi je žal. Takšna navodila so bila iz Barcelone. Nisem imel vpliva. Komaj čakam, da se vrnem in da se uvrstimo na evropsko prvenstvo."

Pripravljen je na vlogo nosilca ekipe. Foto: Grega Valančič/Sportida

A bo moral prej opraviti še delo pri Cedeviti Olimpiji. Navijači pričakujejo, da bo v prihodnji sezoni nosilec igre. Tudi sam se zaveda odgovornosti. "Nekaj izkušen kot nosilec že imam, ko sem bil pri Andori, Crveni zvezdi. Veselim se tega. Košarkarsko sem dovolj zrel, tudi osebnostno sem zrasel. Verjamem, da lahko kot nosilec pomagam Olimpiji. Karakterno je ekipa zelo dobra. Ključ do uspeha je nepopustljivost, borbenost. Dosti časa imamo, da se spoznamo, uigramo in privabimo ljudi nazaj v Stožice."