Olimpijin novinec še ni odpisal lige NBA #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V novi Olimpiji ni toliko mladih košarkarjev kot v zadnji sezoni. Načrtno, saj so želeli, da bi bila ekipa takoj konkurenčna. Tako v ligi ABA kot Eurocupu. Med mlajšimi v moštvu iz Stožic je Martin Krampelj. Zanj bo to prva profesionalna sezona, saj je zadnje štiri igral v ameriškem študentskem prvenstvu.

Grosupeljčan Martin Krampelj je pred štirimi leti iz Krke - kot eden od redkih slovenskih košarkarjev - odšel v ligo NCAA, kjer je igral za univerzo Creighton v Nebraski. Danes pravi, da je bila odločitev pravilna.

"Za vsakega ni. Zdaj smo videli nekaj deklet in fantov, ki so odšli tja, a se nato vrnili. Odvisno je, v kakšnem okolju si. Jaz sem bil v zelo mirnem okolju. Imel sem se super, diplomiral sem, igral košarko na visoki ravni, se veliko naučil in razvil kot oseba," pravi 24-letnik, ki je v zadnji sezoni odigral 35 tekem.

Dvakrat toliko tekem, a verjame, da ne bo težav

Poškodbi kolen sta preteklost, zdaj ga v Olimpiji čaka dvakrat toliko tekem. "Res se je vrnil na enkraten način, tudi Američani so o tem poročali. Na to smo lahko zelo ponosni. Kar zadeva število tekem, bi vsekakor lahko bila težava, saj je razlika v številu velika," razmišlja športni direktor KK Cedevita Olimpija Sani Bečirović, krilni center pa dodaja: "Na univerzi je bilo veliko teka. Kakšna tekma je štela tudi skoraj za dve, tako da mislim, da ne bo pretežko."

"Verjamem, da bo že v tej krstni evropski sezoni pokazal, za kakšnega igralca gre in ga bo imelo ljubljansko občinstvo zelo rado," je prepričan športni direktor Sani Bečirović. Foto: Grega Valančič/Sportida

Njegovo povprečje v zadnjem letniku: 13,5 točke in 6,9 skoka na tekmo. Takšne številke bi rad ohranil tudi pri Olimpiji. "Verjamem, da bo že v tej krstni evropski sezoni ali pa v domači sezoni pokazal, za kakšnega igralca gre, in ga bo imelo ljubljansko občinstvo zelo rado."

"Zagotovo bo potreboval čas, da se bo prilagodil, a ima potencial," pravi trener Slaven Rimac. Foto: Grega Valančič/Sportida

"Potreboval bo čas, a ima potencial"

V hitri košarki trenerja Slavena Rimca bi se moral dobro znajti. "Ameriški način dojemanja športa je malo bolj prilagodljiv, pri nas pa pravimo, da je vsaka žoga pomembna, vsaka posest je pomembna, vsak napad je pomemben. Zagotovo bo potreboval čas, da se bo prilagodil, a ima potencial. V njegovih rokah je, da dela stoodstotno," o novem varovancu pravi hrvaški strateg, Krampelj pa pripomni: "Vsak se bo boril za svoje minute. Tako bo najbolj pošteno, tako bo najbolj borbeno in tako bo največ zmag."

"Liga NBA je dodatna motivacija." Foto: Grega Valančič/Sportida

Misli na NBA še ni opustil

Na naboru za ligo NBA ni bil izbran, a najmočnejše lige na svetu še ni odpisal.

"Ne, to je samo dodatna motivacija. Za to sezono sem zelo motiviran, da zrastem in postanem še boljši igralec," pravi Krampelj. Kar bo dobro tudi za reprezentanco, saj je na širšem selektorjevem seznamu.

Preberite še: