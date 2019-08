Sprejeli odgovornost, ki jo nosi mesto Ljubljana

V Ljubljani se je tudi na parketu zavrtelo kolesje. Nova Cedevita Olimpija je pritegnila veliko pozornosti sedme sile. Vodstvo kluba poudarja, da želi v Stožice privabiti tudi publiko. "Iskali smo igralce, ki dajejo v ospredje ekipo in ne iščejo poti do izboljšanja osebne statistike," poudarja športni direktor Sani Bečirović, ki je izpostavil tudi uspešno sodelovanje s trenerjem Slavenom Rimcem.

Priprave na novo sezono so pri novem klubu Cedevita Olimpija začeli z današnjim dnem. Združitev je bila že nekaj časa pospravljena pod streho, prav tako pa ima klub vsa soglasja in licence za nastop v EuroCupu, ligi ABA in v slovenskih tekmovanjih.

Igralski kader sicer ni takšen, kot bi ga mnogi pričakovali ob združitvi dveh klubov, a vodstvo izpostavlja, da je bilo treba urediti vse pogodbe s košarkarji, ki so bili pri obeh pravnih subjektih na plačilni listi. Z vsemi so se uspešno dogovorili, odprto pa je le še vprašanje pri Juretu Zdovcu, ki je potegnil krajši konec, potem ko so na trenerskem stolčku dali prednost hrvaškemu strokovnjaku Slavenu Rimcu.

"Naš cilj je, da vrnemo publiko v dvorano. Zelo smo zadovoljni glede tega, kako nam je sestavljanje ekipe uspelo. Takšnega položaja, da se združita dva kluba iz različnih držav, še ni bilo v Evropi. Konkurenčni bomo. Tako v EuroCupu in ligi ABA kakor tudi v slovenskem prvenstvu in pokalu. Naš cilj je imeti dobro, bojevito, atraktivno ekipo. Ta sezona je prehodna, kar bomo ponavljali celotno sezono, pripravljamo pa se že na naslednje, ker želimo imeti dolgoročen in stabilen projekt. Proračun je bil letos omejen, ker smo imeli obveznosti do igralcev Petrol Olimpije in Cedevite. To je cena združevanja dveh klubov. Pripravljeni smo," je na številčno obiskani novinarski konferenci uvodoma dejal direktor kluba Davor Užbinec.

"Igralci sprejeli vlogo in odgovornost, ki jo nosi mesto Ljubljana"

Za igralski kader sta bila zadolžena športni direktor Sani Bečirović in Rimac. Prav zaradi "okrnjenih" sredstev Cedeviti Olimpiji ni uspelo privabiti vseh košarkarjev, ki so jih imeli na tarči. A to število je zelo majhno, saj sta le dva, ki nista ugriznila v ljubljansko jabolko. Najbolj zveneče okrepitve lahko najdemo v Jaki Blažiču, izkušenem srbskem reprezentantu Marku Simonoviću in ameriškem organizatorju igre Ryanu Jamarju Boatrightu.

Nova Cedevita Olimpija je postala zanimiva za sedmo silo. V klubu upajo, da bo tudi za navijače. Foto: Grega Valančič/Sportida

"Veseli me, da smo se končno skupaj zbrali v novem projektu. V rekordnem času smo sestavili ekipo, ki je korektna in za katero mislim, da bo po godu gledalcem in trenerju, s katerim sva izvrstno sodelovala. Rdeča nit je bila, da smo iskali košarkarje, ki so lačni uspeha in v ospredje potiskajo ekipo ter skupni uspeh, in ne, kot je bilo v preteklosti, ko so se prihajali v Ljubljano prodajati in izboljševati osebne statistične indekse. Vsi igralci so k projektu pristopili z odprtimi rokami. Vem, da so vsi sprejeli vlogo in odgovornost, ki jo mesto Ljubljana nosi. Da povrnemo v Ljubljano in celotno Slovenijo košarkarski sijaj," se je razgovoril Bečirović.

Rimac presenečen, generalka proti Lakoviču in Dragiću

Košarkarji so že opravili vse zdravniške preglede (izjema je Boatright, ki je v Ljubljano prišel v sredo), danes pa so imeli prvi trening. Do 19. avgusta bodo trenirali v Ljubljani, nato gredo na priprave na Roglo. Generalka pred sezono bo domača tekma v Tivoliju, kjer bo 11. septembra gostoval Ulm, katerega člana sta Jaka Lakovič in Zoran Dragić.

Slaven Rimac bo vodil ekipo Cedevite Olimpije. Foto: Grega Valančič/Sportida

"Presenečen sem nad številom ljudi na novinarski konferenci. V Zagrebu nismo imeli takšnega odziva. Imamo ambicije, da naredimo nekaj posebnega. Težko je, ker je ekipa nova. Mislim, da nam je uspelo sestaviti ekipo karakternih igralcev, s katerimi bomo prepričali publiko. Hitro smo se zbrali. Med prvimi v regiji. V ekipi želim ustvariti kemijo, ki je zame najpomembnejša. Igralci se morajo metati na glavo in imeti zmagovalno miselnost. Verjamem, da bomo že na prvi tekmi na pravi energetski ravni," poudarja Rimac, ki bo imel ob sebi tri pomočnike. S Teom Čizmićem je že sodeloval pri Cedeviti, dobro pa pozna tudi Marka Maraviča in Dragišo Drobnjaka.

Puščajo odprt prostor za morebiten prihod novega košarkarja

Ob pogledu na igralski kader izstopa le ena stvar. Pomanjkanje centimetrov. Najvišji košarkar je Andrija Stipanović, ki meri v višino 208 cm. Prav na mestu centra pa puščajo pri Olimpiji odprt prostor za morebiten prihod novega košarkarja. "Z razlogom nimamo klasične petke – izjema je Stipanović. Trener rad goji hitro igro. Da lahko košarkar pokriva dve igralni mesti hkrati. Tu je še odprto vprašanje, če se pri proračunu kaj sprosti. Takrat bi lahko dodali še enega igralca. Osnova je dobra. Kmalu bomo videli, ali v popolnosti dobra ali bomo morali še kaj dodati," pravi Sani, ob čemer je verjetno imel v mislih, za kakšno odškodnino se bodo dogovorili z Zdovcem.

Košarkarji so začeli priprave na novo sezono. Foto: Grega Valančič/Sportida

"Jure je ena največjih legend Olimpije. Z njim smo v pogovoru. Vse bomo spoštovali. Ne zato, ker smo klub, ampak zato, ker je Jure," poudarja Užbinec.

Nova zgodba Cedevite Olimpije, ki bo prave drese dobila šele pred začetkom sezone (domači bodo zeleni, gostujoči oranžni), vliva optimizem. Ekipa je na prvi pogled bistveno bolj konkurenčna od preteklih, kar bi lahko pomenilo zasuk v pozitivno smer ljubljanskega kluba, ki že lep čas ni dosegel odmevnejšega rezultata.