Jasni obrisi nove Olimpije

Dirigentsko palico Cedevite Olimpije bo v novi sezoni vihtel 25-leti Američan Codi Miller-McIntyre, ki prihaja iz ruskega Zenita, kjer je bil njegov soigralec tudi še eden v vrsti novih oranžnih zmajev Marko Simonović. Kot pravi športni direktor ljubljanskega kluba Sani Bečirović, je zanj na igralski tržnici veljalo precejšnje zanimanje, zato so si v Stožicah pošteno oddahnili, ko je sprejel njihovo ponudbo. "Verjamem, da se bo odlično vključil v naš način igre, sprejel našo košarkarsko filozofijo in bo podaljšana roka glavnega trenerja Rimca na parketu," pravi Bečirović.

Slaven Rimac sestavlja novo Olimpijo. Foto: Vid Ponikvar Rimac zadovoljen z nakupi

"Miller-McIntyre je igralec, za katerega verjamemo, da se odlično vklaplja z vsem, kar imamo trenutno v kadru, in z igro, kakršno želimo gojiti. Je organizator igre, ki ima višino in moč ter lahko igra na več igralnih položajih. Moštvo zdaj dobiva končno podobo in kot glavni trener sem zadovoljen z igralci, ki smo jih pripeljali do zdaj," pa je novega prišleka v uradni izjavi pozdravil trener Olimpije Slaven Rimac, ki sicer še ni stopil pred slovensko sedmo silo.

V pričakovanju Rupnika?

Spomnimo, že pred ameriškim branilcem so Ljubljančane okrepili krilni srbski reprezentant Marko Simonović, ameriški krilni center Mikael Hopkins, grosupeljska okrepitev iz lige NCAA Martin Krampelj, zlati reprezentanti Jaka Blažič, Edo Murić in Saša Zagorac ter kot povratnik še Mirko Mulalić. Iz Zagreba skupaj z blagovno znamko, svežim kapitalom tekmovalnimi pravicami, direktorjem, glavnim trenerjem in Murićem prihajata tudi bosansko-hrvaški center Andrija Stipanović in branilec Filip Krušlin. V tem tednu lahko pričakujemo še kakšno okrepitev. Ljubljanska želja je Luka Rupnik, medtem ko bi se lahko Aleksej Nikolić iz Partizana preselil v Virtus iz Bologne.

V Stožicah bodo morali ugrizniti tudi v veliko pogajalsko jabolko: Jure Zdovc, s katerim je Olimpija lani podpisala večletno pogodbo. Foto: Vid Ponikvar

Na široko odprta izhodna vrata

A čeprav se zdi, da se je v Stožicah ustvarila prava gneča pri izhodnih vratih, pa je zelo pestro tudi pri izhodnih. Z združitvijo klubov se je namreč na igralskem seznamu Cedevite Olimpije znašla kopica "odvečnih" igralcev, cena prekinjanja pogodb pa se bo bržčas zajedla tudi v proračun kluba, ki posledično v prvi sezoni ne bo tako bogat, kot so si številni ob naznanjeni spojitvi obetali. Klub se je oziroma se bo razšel z glavnino tako zagrebške kot tudi ljubljanske ekipe.

Kastrati na Madžarsko, Simonović v Srbijo …

Pričakujemo lahko, da bodo v novem delovnem okolju novo sezono pričakali tudi preostali ljubljanski staroselci, ki še imajo veljavne pogodbe (Marvin Jones, Roko Badžim, Bojan Radulović, Petar Vujačić in Issuf Sanon). Spomnimo, pretekli teden je Olimpija mlajšega Marka Simonovića posodila beograjski Megi, Erjon Kastrati pa se je preselil v Körmend. Že pred njima so novemu delodajalcu v roko segli Aleksandar Lazić (Sixt Primorska), Jan Rebec (Šentjur), Boban Tomić (Komarno), Jan Špan (Crailsheim) in Luka Šamanić (SA Spurs). Pozabiti pa ne smemo, da ima z Olimpijo veljavno pogodbo tudi še trener Jure Zdovc, ki se je v nespretnem manevru v zamislih vodstva čez noč od dolgoročnega kreatorja Olimpije spremenil v odvečnega moža z visoko finančno postavko.