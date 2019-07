V Ljubljano vrniti dobro košarko

"Na evropskem prvenstvu smo videli, kako pomembna je prava kemija v zmagovalnih moštvih. To bomo poskusili ustvariti tudi v Ljubljani, to je naš načrt," ob vrnitvi v Ljubljano o receptu za uspeh Cedevite Olimpije razmišlja zlati reprezentant Jaka Blažič in upa, da jim bo s soigralci v Ljubljano uspelo vrniti dobro košarko.

Po šestih letih se v zmajevo gnezdo vrača branilec Jaka Blažič, ob Edu Muriću in Saši Zagorcu tretji zlati reprezentant z zadnjega evropskega prvenstva, ki bo v prihodnje nosil dres novoustanovljenega kolektiva Cedevita Olimpija.

Recept z EP prenesti med zmaje

Prav v nenadejanem uspehu iz leta 2017 je 29-letnik, v zadnji sezoni član Barcelone, ki nanj ne računa več, našel ključ do uspeha, na katerega bo stavil tudi v Ljubljani. "Ravno na evropskem prvenstvu smo videli, kako pomembna je prava kemija v zmagovalnih moštvih. To bomo poskusili ustvariti tudi v Ljubljani, to je naš načrt, o katerem smo veliko razpravljali v zadnjih dveh ali treh tednih. Verjamem, da bomo uspeli skupaj ustvariti pravo kemijo v moštvu. Zagotovo je to najpomembnejša stvar, če želimo dosegati dobre rezultate," je v pogovoru za uradno spletno stran kluba razmišljal Jeseničan, ob tem pa s prstom pokazal še na borbenost.

Kemijo z evropskega prvenstva želi prenesti med zmaje. Foto: Vid Ponikvar

Cilji morajo biti vedno visoki

"Vse nas krasi ta nepopustljivost. Zagotovo bo v sezoni prišlo tudi do trenutkov, ko nam stvari ne bodo šle po načrtih, verjamem pa, da bomo v takih trenutkih prav zaradi tega karakterja lahko obrnili zgodbo nazaj na pravo pot. Ravno ta nepopustljivost nas bo krasila skozi celotno sezono. Obljubim lahko pravo energijo in zagnanost na vsaki tekmi, verjamem pa, da bodo tudi rezultati zato pravi."

Blažič verjame, da lahko v svojih najboljših košarkarskih letih pomaga novemu hrvaško-slovenskemu projektu in si zastavlja visoke cilje: "Ti so vedno visoki. Verjamem, da tudi vodstvo kluba od nas pričakuje veliko, zato smo se zbrali tu, skupaj z ostalimi kakovostnimi igralci, ki so okrepili moštvo. V ligi ABA bomo ciljali na končnico, v Evropskem pokalu pa bomo šli korak za korakom in poskušali doseči največ. Prepričan sem, da to lahko postane res uspešna zgodba."

Upa, da se bo ljubljansko občinstvo prebudilo in da mu bodo igralci "vrnili" z dobro košarko. Foto: Vid Ponikvar

Prebuditi navijače

Povratnik v Ljubljani se nadeja tudi tega, da bodo novo zgodbo sprejeli navijači, ki se jih v zadnjem času na Olimpijinih tekmah ni trlo. "V zadnjih letih je pravo navijaštvo v Stožicah nekoliko zamrlo, zato upam, da se bodo navijači začeli vračati na tekme in da nas bodo spodbujali. Vse skupaj pozivam, naj nas spodbujajo od samega začetka, jaz pa jim obljubljam, da bomo dali vse od sebe, da v Ljubljano spet vrnemo dobro košarko."

Preberite še: