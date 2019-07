Cedevita Olimpija prestala krst v ligi ABA, debi Primorcev pri prvakih

V ponedeljek je bila v Banjaluki skupščina lige ABA, na kateri so sodelovali tudi trije slovenski klubi. Prvič se je regionalnemu tekmovanju predstavila Sixt Primorska, na skupščini pa sta sodelovali tudi vodstvi Cedevite Olimpije in Krke. ABA liga je na zasedanju dobila novo vodstvo, opravljen pa je bil tudi žreb pred novo sezono.

Potem ko se je prejšnja sezona lige ABA končala precej klavrno, je danes tekmovanje dobilo novo vodstvo. Spomnimo, v finalni seriji med Crveno zvezdo in Budućnostjo so navijači na obeh prizoriščih znašali nad košarkarji in predstavniki kluba, vodstvo lige pa si ni upalo drastično ukrepati. Zdaj je na skupščini lige ABA dobila novega predsednika. To je postal Domagoj Čavlović iz zagrebške Cibone, ki je na tem mestu nasledil Igorja Dodika. Mesto podpredsednikov bosta tudi v prihodnje zasedala Predrag Milojević (FMP) in Đorđije Pavlićević (Mornar).

Vodstvo lige se je hkrati zahvalilo zdaj že nekdanjemu direktorju Krešimirju Novoselu in športnemu direktorju Žarku Čabarkapu za vse, kar sta v preteklosti naredila za razvoj in prepoznavnost tekmovanja.

Regionalno tekmovanje bo tako v kratkem dobilo tudi nov upravni odbor, hkrati pa je novo vodstvo obljubilo, da se bo na vodstvo evrolige obrnilo za podrobna pojasnila v zvezi z odločitvami, sprejetimi na zadnji skupščini ECA, ki se nanašajo na status lige ABA in razporeditev mest v Evroligi od sezone 2020/21, s ciljem za zaščito položaja in statusa lige ABA in njenih klubov tako v evroligi kot eurocupu.

Sixt v Beograd, Krka doma, Cedevita Olimpija pri Megi

Poleg novosti v ligi je bil na skupščini opravljen tudi žreb pred novo sezono. Uvodni krog v ligi ABA bo predvidoma na sporedu med 4. in 7. oktobrom, v novi sezoni tekmovanja pa bo nastopalo 12 ekip, tudi tri slovenske. Novince v tekmovanju Sixt Primorsko že v prvem krogu čaka gostovanje v Beogradu pri Crveni zvezdi, Krka se bo v domači dvorani pomerila s FMP-jem, Cedevita Olimpija pa bo gostovala pri Megi.

Sixt Primorska bo debitirala v Beogradu. Foto: Peter Podobnik/Sportida

Opravljen je bil žreb tudi za drugo ligo ABA, v kateri bosta nastopala tudi Helios Suns in Rogaška. Poleg njiju pa še Dynamic VIP PAY, Lovćen 1947 Cetinje, MZT Skopje Aerodrom, Novi Pazar, Spars, Split, Sutjeska in Široki. Zadnje mesto bo dobil klub s posebnim povabilom vodstva tekmovanja.

