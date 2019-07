Cedevita Olimpija do tekmecev. Kaj pa igralci?

Žreb evropskega pokala je Cedevito Olimpijo pahnil v skupino C, v kateri so še Darussafaka, Unics, Joventut, Brescia in Nanterre. Zdaj se v središče pozornosti seli sestava igralskega kadra, v katerem na soigralce čakata Edo Murić in Martin Krampelj.

Če bi sledila rezultatskemu izkupičku pretekle sezone, bi morala ljubljanska Olimpija te dni sestavljati ekipo za naskok na vrh druge lige ABA, obenem pa za prvo sezono po osamosvojitvi brez nastopa v enem od evropskih pokalov. A po nenadnem zasuku in zlitju s Cedevito, je Olimpija preskočila nekaj športnih stopnic in se po dveh zaporednih sezonah v razvrednoteni Fibini ligi prvakov znova znašla v enem od bobnov žreba Ulebovega evropskega pokala.

Ples kroglic v Barceloni je vitaminskim zmajem za tekmece v skupinskem delu drugega najmočnejšega evropskega klubskega tekmovanja namenil skupino C, v katero so še predlanski zmagovalec tega tekmovanja Darussafaka, tretje moštvo ruskega prvenstva Unics Kazan, nekdanji evropski klubski prvak Joventut Badalona, kamor se je pred dnevi preselil Alen Omić, italijanski prvoligaš Germani Brescia Leonessa in francoski predstavnik Nanterre 92.

Alen Omić (Joventut) bo v novi evropski sezoni gostoval v Stožicah. Foto: Vid Ponikvar

EuroCup 2019/20 Skupina A: Promitheas Patras, Maccabi Rishon, Ulm, Andorra, AS Monaco in Virtus Bologna.



Skupina B: Lokomotiv Kuban, Rytas Vilnius, Tofas Bursa, Limoges, Partizan Beograd in Umar Reyer.



Skupina C: Darussafaka, Unics Kazan, Cedevita Olimpija Ljubljana, Joventut Badalona, Germani Brescia Leonessa in Nanterre 92.



Skupina D: Unicaja Malaga, Galatasaray, Budućnost, Oldenburg, Dolomiti Energia Trento in Asseco Arka Gdynia.

Luka Rupnik in Jaka Blažič na radarju Olimpije. Foto: Vid Ponikvar Kaj pa igralci?

Cedevita Olimpija zdaj torej pozna vse tekmece za prihodnjo sezono. Večje pa je vprašanje, s kakšnim kadrom se jim bo poskusila postaviti po robu. V tem tednu so v Stožicah naznanili dve okrepitvi. To sta slovenski reprezentant Edo Murić, ki je v pretekli sezoni nosil dres tedaj še zagrebške Cedevite, in pa povratnik iz ZDA Martin Krampelj, za katerega bo to prva prava evropska priložnost.

Pri Olimpiji "tipajo" teren tudi pri drugih razpoložljivih košarkarjih (Zoran Dragić, Jaka Blažič, Luka Rupnik …), zato gre pričakovati, da se bo v kratkem v Ljubljano vrnil še kakšen znan obraz. Predvsem zaradi tega, ker vodstvo kluba obljublja pretežno slovensko obarvano jedro ekipe.

Vprašanje je tudi, kateri igralci se bodo skupaj z blagovno znamko in kapitalom iz Zagreba preselili v Ljubljano. Poleg že podpisanega Murića sta med kandidati za to predvsem hrvaški branilec Filip Krušlin in njegov rojak na centrskem položaju Andrija Stipanović.

Roko Badžim: bo ostal v Stožicah? Foto: Vid Ponikvar

Trener Rimac v Las Vegasu

Prihodnji teden se bo v Ljubljani vnovič sestal upravni odbor združenega kluba. Takrat naj bi bil na mizi tudi proračunski okvir. Svoje zamisli pa bo do tedaj z direktorjem Davorjem Užbincem in športnim direktorjem Sanijem Bečirovićem pretehtal tudi trener Slaven Rimac. Ta se te dni mudi v Las Vegasu, kjer poteka poletna liga NBA, kjer upa, da mu bo v oko padel kakšen dosegljiv ameriški košarkar.

Predvsem pa bodo morali v Ljubljani pretehtati, kaj storiti z igralci, ki še imajo veljavne pogodbe. Poleg obeh okrepitev so to še mlada upa Marko Simonović in Issuf Sanon, hrvaški reprezentant Roko Badžim (tudi zadnja dva sta trenutno na poletni ligi – prvi v dresu Washingtona, drugi s Hrvaško), Američan Marvin Jones, katerega druga ljubljanska sezonah je zelo malo verjetna, in kot lastniki slovenskih potnih listov še Bojan Radulović, Erjon Kastrati, Peter Vujačić in David Kralj.