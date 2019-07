Deseterici zelena luč za prvo ligo

"Licenčni postopek so uspešni opravili vsi klubi, ki so tako pridobili ustrezne tekmovalne licence. Za pridobitev tekmovalne licence za sezono 2019/2020 za 1. SKL je zaprosilo vseh 10 prvoligašev iz sezone 2018/2019 ter prvak 2. SKL, vseh 11 klubov pa je licenco tudi prejelo. Za 2. moško SKL je licenco prejelo 13 klubov, za 3. moško SKL je licenco prejelo 25 klubov, medtem ko ženski klubi licenciranja ne opravljajo. Klube 1. SKL, 2. SKL in 3. SKL v mesecu septembru čaka še drugi del licenciranja, ko bodo tekmovalno licenco morali potrditi z ustreznimi kadrovskimi ter infrastrukturnimi kriteriji in finančnimi kriteriji za prvo polovico koledarskega leta 2019," sporočajo s sedeža KZS.

Rok za prijave v 4. ligo ostaja odprt do 21. avgusta. Znani pa so vsi udeleženci višjih lig. Tako bo v 1. SKL nastopalo 10 ekip, v 2. SKL 12 ekip, v 3. SKL pa 24 ekip, ki bodo razdeljene v tri skupine (vzhod, center, zahod). Pri dekletih je v 1. SKL 9 ekip.

Tekmovalni sistem na najvišji tekmovalni ravni se sicer ni spremenil, a gre pričakovati, da bo Cedevita Olimpija (na seznamu KZS zdaj še uradno Petrol Olimpija) kot udeleženka lige ABA in EuroCupa izkoristila novo določilo, po katerem bo oproščena nastopanja v prvem delu tekmovanja.

1. SKL (10 ekip)

Sixt Primorska, Petrol Olimpija, Hopsi Polzela, Krka, Rogaška, Helios Suns, Šenčur Gorenjska gradbena družba, Zlatorog Laško, Šentjur in Terme Olimia Podčetrtek.

2. SKL (12 ekip)

Ilirija, Celje, Mesarija Prunk Sežana, Brinox Medvode, Parklji, ECE Triglav, Hrastnik, LTH Castings, Žoltasti Troti, Ljubljana, Postojna in Portorož.

3. SKL (24 ekip)

Plama Pur, Grosuplje, Litija, Nova Gorica mladi, Radenska Creativ Sobota, Vojnik, Hidria, Kolpa Črnomelj, AKK Branik Maribor, ENOS Jesenice, Ajdovščina, Konjice, Nazarje, Krvavec Meteor, Slovan, Janče Ljubljana, Tolmin, Zagorje, Bistrica, Ježica, Calcit Basketball, Pivka Perutninarstvo, Cerknica in Petrol Olimpija mladi.

1. SKL za ženske (9 ekip)

Cinkarna Celje, Triglav Kranj, Ilirija, Ježica, Grosuplje, Maribor, Konjice, Domžale in Ledita Domžale.