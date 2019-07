Prvaki so se že vrnili s tržnice

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Medtem ko so pri Cedeviti Olimpiji "postavili" klub in naznanili prvo okrepitev, pa so pri Sixt Primorski naznanili zaključek aktivnosti v prestopnem roku. Med prvake se je preselil še Aleksandar Lazić.

"Zadovoljni smo, ker smo lahko igralski mozaik za novo sezono zaključili z igralcem takšnega kova. Aleksandar Lazić je mlad, gibčen in hiter košarkar. Takšen tip igralca je naši ekipi v preteklosti manjkal," je natančno 46 dni po tem, ko ga je zalila šampionska penina ob naslovu državnega prvaka, dejal trener Sixt Primorske Jurica Golemac ter tako pozdravil prišleka iz ljubljanske Olimpije.

Že pred Lazićem, ki je ob Olimpiji v svoji karieri igral še za Mego in beograjski Dynamic, so se v Koper, kjer se bo v novi sezoni igrala liga ABA, preselili zlati slovenski reprezentant Žiga Dimec, obetavni organizator igre Nejc Barič in ameriški branilec Stephen Holt.

Ob tem pa so pri Primorski, ki bo priprave na novo sezono začela avgusta, držali obljubo in zadržali večji del kadra iz pretekle sezone, vključno z nosilci, kar pomeni, da bodo med rumeno-modrimi še naprej tudi Žan Mark Šiško, Marko Jagodić Kuridža, Ivan Marinković, Lane Harris in Marjan Čakarun.

Sixt Primorska 2019/20