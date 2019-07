Krampelj druga okrepitev nove Olimpije

Po ameriški diplomi, koncu poti v ligi NCAA in spodletelem poskusu preboja v ligo NBA, se 24-letni grosupeljski krilni center Martin Krampelj vrača v Evropo. V svojem taboru so ga pozdravili pri Cedeviti Olimpiji, ki je tako po Edu Muriću naznanila še drugo slovensko okrepitev. "Pred začetkom poletja so bile na moji mizi številne ponudbe, a ko je prišla ponudba s strani Cedevite Olimpije, tu ni bilo dosti razmišljanja," je ob podpisu pogodbe dejal 206 centimetrov visoki diplomant univerze Creighton, ki je pred odhodom v ZDA igral za novomeško Krko.

Leo Westermann iz Litve v Turčijo. Foto: Vid Ponikvar

Tudi Westermann pod Obradovićevo taktirko

Fenerbahče še naprej krepi svoje vrste. Potem ko se je v Carigrad kot eden od zvezdnikov prestopnega roka preselil Nando De Colo, sodelovanje z nekdanjimi prvaki pa sta podaljšala Luigi Datome in Kostas Sloukas, je moštvo trenerja Željka Obradovića okrepil še 26-letni francoski organizator igre Leo Westermann. V Turčijo prihaja iz litovskega Žalgirisa, pred tem pa so bili njegovi delodajalci CSKA, Limoges, Partizan in Asvel.



Jan Špan se seli v Nemčijo. Foto: Vid Ponikvar Špan v Nemčijo

Dosedanji član Petrola Olimpije Jan Špan ne bo eden od slovenskih igralcev v novi Cedeviti Olimpiji. 26-letni organizator igre se bo drugič v karieri preizkusil v tujini. Kot novega člana ga je namreč naznanil nemški prvoligaš Crailsheim Merlins.

Že pred Španom so Olimpijo, ki bo dodobra prevetrila svoje vrste, zapustili Boban Tomić, Aleksandar Lazić, Jan Rebec in Luka Šamanič. Prav gotovo pa gre pričakovati še nekaj odhodov.

Diot se je vrnil v Francijo

Tridesetletni francoski reprezentančni branilec Antoine Diot, ki je v zadnjih štirih sezonah igral za Valencio, se vrača v domovino. A ne v Le Mans, Levallois ali SIG, kjer je že igral, temveč v evroligaški Asvel. S klubom, katerega lastnik je Tony Parker, je podpisal triletno pogodbo.

Sergio Rodriguez ne bo nastopil na letošnjem svetovnem prvenstvu. Čaka pa ga še odločitev o tem, kje bo nadaljeval svojo klubsko kariero. Foto: Sportida

Sergio Rodriguez na milanskem pragu

Španski košarkar Sergio Rodriguez je zapustil CSKA in postal prosti igralec. Za usluge 33-letnega košarkar, ki bo izpustil letošnje svetovno prvenstvo, naj bi se zdaj zanimali številni klubi, kot vse kaže, pa je najbližje selitvi v Italijo. Kot poroča portal Sportando, naj bi El Chacho in Olimpia Milano že dosegla dogovor. Izkušeni 33-letni branilec, ki bo letos izpustil svetovno prvenstvo na Kitajskem, je pred tem igral za Estudiantes, Portland, Sacramento, New York, Real in Philadelphio.

Foto: Urban Urbanc/Sportida Jaka Lakovič nakupuje

Novi glavni trener nemškega prvoligaša ratiopharm Ulm Jaka Lakovič postopoma gradi igralsko ekipo za prihodnjo sezono. Do zdaj je klub naznanil tri okrepitve. Ta teden je enoletno pogodbo podpisal 26-letni krilni igralec Seth Hinrichs, ki prihaja iz Vechte. Že pred tem sta pogoje nemškega kluba sprejela 22-letni branilec Andreas Obst, ki je nazadnje igral za Obradoiro, pred tem pa v domači Nemčiji za Breitenguessbach, Baunach in Bamberg, ter Patrick Heckmann, 27-letni krilni košarkar iz Bamberga.

MVP španskega prvenstva v Real

Španski prvak Real in argentinski organizator igre Nico Laprovittola, ki je nazadnje igral za Joventut iz Badalone, pred tem pa tudi za Baskonio, Zenit in Lietuvos Rytas, sta naznanila podpis enoletne pogodbe. 29-letni branilec prihaja s statusom najkoristnejšega košarkarja in prvega strelca španskega prvenstva. V kraljevem klubu ga čaka kopica staroselcev. Med njimi tudi slovenska reprezentanta Anthony Randolph in Klemen Prepelić, čeprav za slednjega španski mediji namigujejo, da ga utegne Real posoditi kakšnemu drugemu klubu.

Zvezdniška Barcelona: želja je tudi Gasol

Barcelona že nekaj časa razkazuje mišice. Najbolj zveneča okrepitev nekdanjih prvakov je španski reprezentant Nikola Mirotić, ki se je po petih letih v ligi NBA vrnil v Evropo. Več španskih medijev pa ob tem namiguje, da 208 centimetrov visoki krilni center ni edina želja iz najmočnejše lige na svetu. "Tarča" je tudi Pau Gasol, ki je prost igralec. Od njegove zadnje sezone v Barceloni je minilo 18 let. V ZDA je igral za Memphis, LA Lakers, Chicago, SA Spurs in Milwaukee. Prihodnje leto bo dopolnil 40 let. Je čas za vrnitev?

Lazić iz Olimpije na Primorsko

Iz Sixt Primorske sporočajo, da so sestavo igralske piramide zaključili z Aleksandrom Lazićem, ki je nazadnje igral za ljubljansko Olimpijo, pred tem pa je igral za Mego. "Izredno sem vesel, da sem se lahko pridružil tako ambiciozni sredini, kot je Sixt Primorska. V pretekli sezoni so v Kopru dokazali, da klub deluje vrhunsko v vseh pogledih. Želim si, da se čim prej vklopim v ekipo ter da zadovoljim pričakovanja navijačev, vodstva kluba in trenerja Jurice Golemca," je ob podpisu pogodbe dejal 23-letni bosanski krilni košarkar.

Janis Strelnieks Foto: Vid Ponikvar

Strelnieks dopolnil moskovsko četo

Moskovski CSKA bo v novo sezono vstopil v prevetreni zasedbi. Moštvo, ki ga bo še naprej vodil Dimitris Itoudis, je na začetku tedna okrepil še 29-letni latvijski branilec Janis Strelnieks. Latvijski reprezentant prihaja iz pirejskega Olympiacosa, kjer je igral v zadnjih dveh sezonah. Že pred tem sta ruske prvake kot prišleka iz Baskonie okrepila 214 centimetrov visoki center Johannes Voigtmann in 198 centimetrov visoki branilec Darrun Hilliard.

Partizan z ameriško okrepitvijo

Beograjski Partizan, ki bo v novi sezoni nastopal v ligi ABA, srbskem prvenstvu in EuroCupu, je naznanil drugo okrepitev. Po Nemanju Gordiću je črno-beli dres oblekel še ameriški krilni center Rashawn Thomas. V Beogradu, kamor prihaja iz Sassarija, naj bi ostal dve leti.

Rubit prihaja v Pirej

Ameriški krilni košarkar Augustine Rubit je novi član Olympiacosa iz Pireja, s katerim je podpisal dveletno pogodbo. Prihaja iz Bamberga. V grškem evroligašu, ki pa nima pravice do nastopa v prvi grški ligi, ga čaka trener David Blatt in nastajajoča ekipa. Del nje bodo po novem tudi Brandon Paul, Antonis Koniaris in Kevin Punter.