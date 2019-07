Košarkarski dan C: nova Olimpija z zlatim reprezentantom

Ekspresna skupščina Petrola Olimpije v eni sobi, ekspresna skupščina Cedevite v drugi sobi. Tako blizu, da so drugi druge lahko slišali pri aplavzu, ko so potrdili spojitev. Kmalu zatem so vsi sedeli še skupaj.

Tudi ustanovna skupščina Cedevite Olimpije v Stožicah je, podobno kot predhodni ločeni dve skupščini obeh partnerjev v košarkarski poroki desetletja, potekala za zaprtimi vrati. A tudi ta je bila ekspresna in brez zapletov. Izkupiček? Rojstvo Cedevite Olimpije, ki bo nastopala v EuroCupu in ligi ABA ter nato še v zaključku slovenskega prvenstva.

Takoj po ustanovni skupščini, na kateri je predsedniško mesto zasedel Tomaž Berločnik (to vlogo naj bi opravljal dve leti in pol, nato pa naj bi ga nasledil Emil Tedeschi), se je že konstituiral in sestal upravni odbor. Ta je med drugim za direktorja potrdil Davorja Užbinca in tudi formalno ustoličil Sanija Bečirovića za športnega direktorja.

Sledili bodo seveda tudi drugi (u)pravni postopki za delovanje Cedevite Olimpije, medtem ko na vzporedni ravni že poteka tudi postopek postavljanja igralske piramide. Zanjo bo kot trener skrbel Slaven Rimac, prvi igralec, ki je sprejel pogoje novega kluba, pa je slovenski reprezentant Edo Murić.

