"Reprezentanci ne bom na voljo, za Dragića pa naj vas ne skrbi"

Ob Slobodanu Subotiću, ki je sedel na klop podgoriške Budućnosti, bo 41-letni Ljubljančan Jaka Lakovič v novi sezoni edini slovenski trener v katerem od klubov evropskega pokala. V Ulm se je preselil po tem, ko se je trenersko kalil v Španiji. V B-ekipi Barcelone, Bilbaa in Joventuta je bil večinoma pomočnik. Na začetku nove poti upa, da bo s taktirko vsaj tako uspešen kot na igralski poti, ki jo je zaznamoval z vidnimi vlogami v Barceloni, Panathinaikosu in slovenski reprezentanci. V novem delovnem okolju se je že lotil priprav na novo sezono, že 11. septembra pa se bo Ulm ustavil v ljubljanskem Tivoliju in odigral prijateljsko tekmo s Cedevito Olimpijo.

Ratiopharm Ulm že odšteva dneve do začetke nove sezone. Foto: Sportida

Kako odločni ste bili po koncu pretekle sezone, da se v novo podate kot glavni trener?

O vprašanjih glavnega trenerja ali pomočnika niti nisem razmišljal. Seveda pa sem že takrat, ko me je zamikalo trenersko delo, meril na to, da postanem prvi trener. Nato je prišla ponudba Ulma. Ker gre za ugleden ter urejen klub iz nemške lige z mestom v EuroCupu, odločitev ni bila težka. Bila je logična. To je velika priložnost. Jasno, po drugi strani tudi odgovornost.

Trenerski krst ste doživeli v izdihljajih sezone 2017/18 v Bilbau, a je bila to le gasilska akcija. Zdaj boste prvič glavni trener že vse od začetka sezone oziroma faze sestave ekipe …

Res je, položaja niti ni mogoče primerjati. V Bilbau sem prevzel sestavljeno in uigrano ekipo, za nameček še v težkih razmerah. V tem primeru pa sem bil vključen v postavljanje temeljev. Vem, da bomo potrebovali nekaj časa, da ustvarimo ekipo z identiteto in filozofijo. Čez noč ne gre. Veseli pa me, da je klub pripravljen čakati. Prav ta potrpežljivost delodajalca je trenerju v veliko pomoč.

Z Lakovičem se v Ulm seli tudi Zoran Dragić. Foto: Sportida Za marsikoga je bila vaša selitev v Nemčijo presenečenje. Kako ste se kot nepopisan list znašli na njihovem radarju?

Čeprav sem bil trenersko aktiven v Španiji, za druga okolja nisem popolna neznanka. Košarka je globalen šport. Informacije hitro krožijo. Ulm se ni odločil za popolno neznanko. Verjamem, da so se dodobra pozanimali, kdo in kaj sem, preden sem na mizo dobil ponudbo. Je pa dejstvo, da sem mlad trener. Morda gre na prvi pogled res za tveganje. Toda klub se je zavestno odločil za nov projekt in mladega trenerja. To je položaj, ki je ustrezal obema. Ulmu in meni.

Je bila na mizi še kakšna ponudba?

Imel sem nekaj pogovorov. A ko se je ponudila priložnost za Ulm, je bilo dvomov hitro konec.

Po štirih letih znova zapuščate Španijo. Vam sledi tudi družina?

Imam to srečo, da je žena Helena (nekdanja slovenska reprezentantka Boada, sicer Katalonka, op. a.) zelo razumevajoča in me v mojih trenerskih ambicijah podpira. Poleg tega je bila tudi sama vrhunska košarkarica, tako da se dobro zaveda zakonitosti košarkarskega poklica. Tokrat ni imela pomislekov. Družina mi je sledila. Skupaj bomo v Nemčiji. Ponavljam, hvaležen sem ženi za to podporo.

Zaradi klubskih obveznosti februarja ne bo del reprezentančne akcije. Foto: Žiga Zupan/Sportida

Mimo ciljev ne moreva …

Ulm gradi na stabilnosti in dolgoročnem delu. Zadnja trenerja sta bila tukaj vsak po osem let. Z menoj se začenja nova zgodba, za katero verjamem, da bo prav tako stabilna in dolgoročna. Po drugi strani pa je jasno, da je v tekmovalnem svetu treba zmagovati. Cilji? Osnovni cilj je preboj v končnico nemškega prvenstva. Šele na drugem mestu je EuroCup. Tam želimo dokazati konkurenčnost. Poskušali bomo zbrati čim več zmag. A ponavljam, na prvem mestu je domače prvenstvo.

Pri lovljenju ciljev vam bo v veliko pomoč tudi Zoran Dragić. Ga je bilo težko zvabiti pod svoje okrilje?

Strinjam se, da nam bo Zoki v velikansko pomoč. Gre za igralca z bogatimi izkušnjami, tudi iz lige NBA in evrolige. Kot trener pa sem ga v klubu želel še zaradi njegovega značaja. On je zmagovalec. Verjamem, da bo vodja ekipe, obenem pa pomembna opora mlajšim soigralcem. V moštvu sem ga želel že ob prvih obrisih kadra. Res pa je, da njegovo ime in igralska kakovost pomenita tudi določeno ceno. Na srečo smo našli skupen jezik. Iskreno sem vesel, da se je odločil za Ulm.

Je igralski seznam zaključen?

Da. A vedno moramo imeti odprte oči, da se ob težavah ali poškodbah hitro odzovemo. Oziranje za potencialnimi okrepitvami je namreč proces, ki se nikoli ne konča.

Z novim klubom v nemškem prvenstvu in EuroCupu. Foto: Sportida Kaj pa vaše imenovanje za trenerja Ulma pomeni za vlogo pomočnika selektorja slovenske reprezentance?

V novi sezoni je za reprezentanco predvideno le februarsko kvalifikacijsko okno. Žal takrat ne bom na voljo izbrani vrsti. Moja odgovornost do kluba je pač prevelika. Prav ob tem tekmovalnem premoru lahko z igralci opravim pomembno delo.

Znašli pa se boste na drugi strani, torej v vlogi trenerja, ki bo v tistem obdobju ostal brez kakšnega igralca. Bodo Zoranu Dragiću vrata na stežaj odprta?

Bodite brez skrbi. S tem sem že davno razčistil. Trdim, da mora imeti košarkar vedno možnost igrati za reprezentanco. Ko to želi, mu klub ne sme povzročati težav. Igranje za reprezentanco je dolžnost in čast.

Pričakujete gladko uvrstitev na EuroBasket 2021?

V sodobni košarki se izogibam oznakam, kot so "gladka uvrstitev". Razmišljanje, da boš nekoga premagal brez težav, je lahko zelo nevarno. Dvorezen meč. V globalni košarki ni več lahkih tekmecev. Vseeno se mora Slovenija zavedati vloge favorita. Moramo na EuroBasket. Od tega se ne sme odstopiti niti za milimeter. Ob spoštovanju tekmecev in popolni odločnosti našo reprezentanco vsekakor vidim na prvenstvu.