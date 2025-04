Košarkarji izraelskega Hapoela iz Tel Aviva so dobili prvo finalno tekmo evropskega pokala. Izraelci so v bolgarskem Samokovu, kjer igrajo domače tekme, premagali špansko Gran Canario slovenskega trenerja Jake Lakoviča in nekdanjega slovenskega reprezentanta Mika Tobeyja s 74:65.

Lakovič se je z Gran Canario uvrstil v finale evropskega pokala, potem ko je španski klub na odločilni tretji tekmi polfinala v gosteh premagal turški Bahcesehir in se skupno tretjič, drugič pa pod Lakovičevim vodstvom, uvrstil v finale tega tekmovanja. V sezoni 2014/15 je Gran Canaria izgubila proti ruskemu Himkiju, pred dvema letoma pa prav pod vodstvom Lakoviča premagala turški Türk Telekom.

V finalu se Gran Canaria, ki jo Lakovič vodi od leta 2022, meri s Hapoelom iz Tel Aviva. Ta je prav tako v gosteh slavil na odločilni tretji tekmi in s tem preprečil španski finale. Valencio je ugnal s 94:92. Hapoel iz Tel Aviva je drugi izraelski klub, ki se je uvrstil v finale tega tekmovanja. To je v sezoni 2003/04 uspelo Hapoelu iz Jeruzalema.

Hapoel Tel Aviv take Game 1 and are one step closer on their #RoadToGreatness 👀 pic.twitter.com/tiQcPpFELH — BKT EuroCup (@EuroCup) April 8, 2025

Danes je bil dvoboj izenačen skoraj do konca druge četrtine, ko je španska ekipa še vodila za točko, potem pa so Izraelci prišli do majhne prednosti (39:36) ob polčasu. V nadaljevanju je niso več spustili iz rok, vodili tudi že za več kot deset točk (62:50), ob koncu pa rutinsko prišli do prve zmage v finalu.

Pri Hapoelu je Johnathan Motley dosegel 18 točk, Antonio Blakeney pa eno manj. Pri Špancih je Tobey dosegel dve točki ob metu iz igre 1-4, dodal pa še pet skokov. Strelsko sta bila najbolj razpoložena George Conditt z 12 in Caleb Homesley z 11 točkami.

Druga tekma na Kanarskih otokih bo čez tri dni, morebitna tretja pa nato 16. aprila.

Od slovenskih klubov je v evropskem pokalu to sezono sodelovala Cedevita Olimpija in izpadla v četrtfinalu proti Bahcesehirju.

Edini slovenski finalist doslej pa je bila Krka, ki je v prvi izdaji tega tekmovanja v sezoni 2002/03 po dveh tekmah izgubila proti Valencii, sicer rekorderki s štirimi naslovi.

