Ameriški zvezdnik pred vrati vrnitve v Los Angeles

Moštvo Los Angeles Lakers naj bi po poročanju ameriških medijev v kratkem podpisalo pogodbo s centrom Dwightom Howardom, potem, ko bo ta opravil odkup z Memphisom. Osemkratni udeleženec NBA tekme vseh zvezd naj bi pri Lakersih zamenjal DeMarcusa Cousinsa, ki je pred mesecem dni kot prost igralec podpisal pogodbo s klubom iz Los Angelesa, a si je pred kratkim strgal kolensko vez in najverjetneje v prihajajoči sezoni sploh ne bo zaigral. Howard naj bi se tako po šestih letih znova vrnil v dres Lakersov, za katere je zaigral že v sezoni 2012/13.

Takrat je 33-letni center zaigral ob boku Kobeja Bryanta, Steva Nasha in Paua Gasola, a je moštvo kljub zvezdniški zasedbi izpadlo že v prvem krogu končnice. Howard je po odhodu iz kluba navijačem Lakersov obljubil, da se jim bo poskušal odkupiti in kot kaže bo dobil drugo priložnost.

Tudi Sanon ne bo igral za Cedevito Olimpijo

Igralska čistka ''stare'' Olimpije, kot kaže, še ni končana. Iz Ljubljane odhaja tudi ukrajinski reprezentant Issuf Sanon, ki je predlani prišel kot veliki potencial, predvsem v pretekli sezoni pa je bil večinoma le opazovalec v civilni obleki. Seli se prav v Ukrajino. Kot okrepitev ga je naznanil ukrajinski poklani prvak Dnipro, kjer je sicer igral že pred prihodom v Slovenijo. Še ne 20-letni Sanon, sicer izbranec Washingtona na naboru lige NBA leta 2018 (44.), je z novim delodajalcem podpisal enoletno pogodbo.

Toupane novinec v Malagi

Pri Unicaji iz Malage so se hitro odzvali na vest o poškodbi srbskega reprezentanta Dragana Milosavljevića, ki ne bo ostal le brez svetovnega prvenstva na Kitajskem, temveč tudi precejšnjega dela sezone. Nov obraz v Malagi je tako postal 27-letni občasni francoski krilni reprezentant Axel Toupane, ki prihaja iz pirejskega Olympiacosa, pred tem pa je v evroligi igral kot član Strasbourga in Žalgirisa.

Klavžar po Nikolićevi poti

Potem ko se je pretekli teden razšel z domžalskim Heliosom, je 20-letnega mladega reprezentanta Nejca Klavžarja kot novo okrepitev zdaj naznanil sarajevski Spars. Spomnimo, bosanski predstavnik v 2. ligi ABA je bil pred leti tudi odskočna deska za zlatega slovenskega reprezentanta Alekseja Nikolića, ki bo novo sezono pričakal kot član Trevisa. Poleg Klavžarja so Spars okrepili še Američan Darrion Dont'e Strong, nekdanji mladi reprezentant BiH Imran Polutak in članski reprezentant Nedžad Muratović.

V prenovljenem Zadru tudi mladi hrvaški up

19-letni branilec Filip Vujičić, ki se je kalil v Dubrovniku in Puntamiki, bo prihodnja štiri leta nosil dres Zadra. S tem se nadaljuje pospešeno kadrovanje dalmatinskega predstavnika v ligi ABA. Pred njim so namreč Zadar okrepili Karlo Uljarević (Škrljevo), Ive Ivanov (MZT Skopje Aerodrom), Jan Palokaj (Bosco), Ivan Siriščević (Pitesti), James Farr (Magnolia Hotshots), Bryon Allen (Grissin Bon Reggio Emilia), Martin Junaković (Nevezis) in Dominic Gilbert iz zagrebške Cibone.

Nekdanji junak evrolige med Kitajci

Ameriški krilni center Ekpe Udoh je v zadnjih dveh sezonah pri Utah Jazz odigral zelo skromno vlogo, zato se je odločil za slovo oziroma za nov izziv in mamljivo kitajsko ponudbo. Zdaj je tudi uradno okrepil kitajsko moštvo Beijing Ducks, s čimer je "preskočil" Evropo. Tam je že pustil pečat, nazadnje leta 2017, ko je Fenerbahče kot MVP zaključnega turnirja popeljal do naslova prvaka evrolige. Zanimivo, Udih je bil leta 2010 tudi šesti izbor na naboru lige NBA. Izbral ga je Golden State, a se ne tam ne pri LA Clippers in Milwaukeeju ni nikoli pretirano naigral.

Prevetreno Celje

ŽKK Cinkarna Celje je začel priprave na novo sezono, v kateri bodo slovenske prvakinje znova igrale tudi v mednarodni jadranski ligi WABA. Ekipo bo še enajsto sezono vodil reprezentančni trener Damir Grgić. Klub so zapustile vse tuje košarkarice, novinke v ekipi pa so Taeler Deer, Andreona Keys, Paulina Hersler, Maria Kostourkova in Snežana Bogičević. "Menim, da nam je uspelo sestaviti zelo kakovostno ekipo, ki bo kos vsem nalogam, ki so pred nami na domači sceni in v ligi WABA. Ta bo letos precej močnejša kot zadnja leta. Več bo tekem, večini ekip pa je v prestopnem roku uspelo pripeljati tudi zelo kakovostne okrepitve," je aktivnosti na košarkarski tržnici komentiral Grgić.

Slovenska reprezentantka na Madžarsko

Slovenska reprezentantka Zala Friškovec bo kariero nadaljevala na Madžarskem. Dozdajšnja članica celjskega kluba je okrepila FCSM Csat iz Budimpešte. Tam naj bi košarkarica, ki je letos nastopala tudi na EuroBasketu v Srbiji, igrala vsaj dve sezoni.

Bronasti Samar k Fuenlabradi

18-letni slovenski košarkar Žiga Samar, ki je v začetku avgusta s slovensko reprezentanco do 18 let osvojil bron na evropskem prvenstvu in se uvrstil tudi v idealno peterko turnirja, bo kariero nadaljeval pri španskem prvoligašu Fuenlabradi. Slovenski organizator igre je ob koncu prejšnje sezone zapustil vrste Real Madrida, pri katerem se je kalil od leta 2017.

Z Realom je Samar med drugim postal mladinski španski prvak, bil MVP finala, s kraljevim klubom je osvojil elitno evroligo ... "Do prekinitve je prišlo sporazumno zaradi želje po večji minutaži v članski konkurenci," je pred nekaj tedni za kosarka.si o razlogih za odhod iz kraljevega kluba povedal mladi slovenski organizator igre, ki tako ostaja v Španiji. Za Fuenlabrado je zadnje tri sezone igral tudi slovenski reprezentant Luka Rupnik, ki pa je klub po koncu pretekle sezone zapustil.

