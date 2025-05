Slovenski trener Jaka Lakovič je podaljšal sodelovanje z Gran Canario. 46-letni nekdanji košarkar bo na čelu španske ekipe vsaj do konca sezone 2026/27.

Nekdanji slovenski reprezentant, ki je igral za vrhunske klube, kot sta Barcelona in Panathinaikos, je vodenje Gran Canarie prevzel v sezoni 2022/23, pred tem je uspešno vodil Ratiopharm Ulm. V svoji prvi sezoni s špansko ekipo je Laković leta 2023 moštvo popeljal do naslova prvaka v Eurocupu. Letos ga je popeljal tudi nazaj v finale, a so nato z 0:2 v zmagah izgubili proti Hapoelu iz Tel Aviva.

Uspešno igralsko kariero je Lakovič končal leta 2016 in se takoj podal v trenerske vode. Sprva je bil pomočnik v B-ekipi Barcelone in tudi pomočnik Igorja Kokoškova v slovenski reprezentanci, s katero je leta 2017 osvojil evropski naslov. Od reprezentance se je poslovil leta 2019, ko je prvič postal glavni trener.

Gran Canaria je sporočila tudi, da sta pogodbi podaljšala športni direktor Willy Villar in predsednik kluba Sitapha Savane.

