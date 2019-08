Dokončna podoba kvalifikacij za EuroBasket 2021

Še devet dni nas loči od reprezentančnega vrhunca leta. Na zadnji dan v mesecu se bo na Kitajskem namreč začelo svetovno prvenstvo, prvo po letu 2002 brez nastopa slovenske reprezentance, čeprav ima ta status kontinentalnega prvaka. Prav ta teden pa so se končale predkvalifikacije za EuroBasket 2021, na katerem naj bi Slovenci branili ta naslov, a si bodo morali pot do tja zagotoviti prek rednih kvalifikacij.

Slovenska skupina z Ukrajino, Madžarsko in Avstrijo je sicer znana že vse od julijskega žreba, zdaj pa so zapolnjene vse kvalifikacijske skupine. Romunija se seli v skupino A, Danska v skupino C, Švica v skupino E, Velika Britanija pa v skupino G. To so namreč zmagovalke zadnjega kroga predkvalifikacij, v katerih so praznih rok dokončno ostali Belorusija, Albanija, Slovaška, Ciper, Kosovo, Luksemburg, Islandija in Portugalska.

Spomnimo, kvalifikacije za EuroBasket, ki ga bodo gostile Nemčija, Italija, Gruzija in Češka (njihove reprezentance bodo vseeno nastopale v kvalifikacijah, čeprav že imajo zagotovljeno mesto na prvenstvu), se bodo začele februarja. Na prvenstvu bo poleg štirih gostiteljev nastopilo še 20 reprezentanc. V kvalifikacijah bo 32 reprezentanc razdeljenih v osem skupin, tekme pa bodo odigrane v treh kvalifikacijskih oknih (17.–25. 2. 2020, 23. 11.–1. 12. 2020 in 15.–23. 2. 2021). Na prvenstvo se bodo uvrstile po tri ekipe iz vsake skupine. V skupinah, v katerih bodo tudi Nemčija, Italija, Češka ali Gruzija, bosta poleg ene od teh reprezentanc napredovali še dve.

Kvalifikacijske skupine za EuroBasket 2021 Skupina A: Španija, Poljska, Izrael, Romunija.

Skupina B: Rusija, Italija, Severna Makedonija, Estonija.

Skupina C: Litva, Češka, Belgija, Danska.

Skupine D: Hrvaška, Turčija, Nizozemska, Švedska.

Skupina E: Srbija, Finska, Gruzija, Švica.

Skupina F: Slovenija, Ukrajina, Madžarska, Avstrija.

Skupina G: Francija, Nemčija, Črna gora, Velika Britanija.

Skupina H: Grčija, Latvija, BiH, Bolgarija.