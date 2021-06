Francozinje prve finalistke EP v košarki

Košarkarice Francije so prve finalistke letošnjega evropskega prvenstva. V današnjem prvem polfinalu so v Valencii premagale Belorusijo s 73:61. V večernem drugem polfinalu bosta igrali še Belgija in Srbija.

Na poti do današnjega polfinala je Belorusija premagala Švedsko z 58:46, Francija pa Bosno in Hercegovino z 80:67. Danes so Francozinje po izenačenem začetku do odločilne razlike prišle v drugi četrtini. Takrat so prišle do dvomestne prednosti, ki so jo potem z nekaj manjšimi nihanji obdržale do konca, saj Belorusiji ni več uspelo zmanjšati zaostanka, da bi lahko upala na preobrat.

Pri Francozinjah se je strelsko najbolj izkazala Endene Miyem s 24 točkami, v francoski ekipi so imeli sicer precej razpoloženih igralk, saj se le dve nista vpisali med strelke. Pri Belorusiji pa sta imeli Alexandria Bentley (24 točk) in Anastazija Veramejenka (14 točk, 13 skokov) premalo pomoči soigralk.

V drugem polfinalu bodo igrale Belgijke in Srbkinje. Belgija je na poti do polfinala premagala Rusijo tesno s 85:83. Ruska reprezentanca pa je bila tista, ki je z zmago v dodatnih kvalifikacijah za nastop v četrtfinalu v ponedeljek premagala Slovenijo s 93:75 in tako poskrbela, da so Slovenke končale tekmovanje. Srbija pa je v zadnjem četrtfinalu po podaljšku premagala Španijo z 71:64.

Danes so poražene četrtfinalistke odigrale še tekmi za razvrstitev. Rusija je premagala Španijo z 78:74, BiH pa na krilih izjemno razpoložene Jonquel Jones (34 točk, 19 skokov) Švedsko z 82:63. Zmagovalki sta si zagotovili vstopnici za dodatne kvalifikacije za svetovno prvenstvo leta 2022.

EP, ki je potekalo v Franciji in Španiji, odločilne tekme za medalje pa igrajo v Valencii, se bo končalo v nedeljo. Ob 18. bo na sporedu tekma za tretje mesto, ob 21. uri pa še veliki finale.