Boleč udarec za slovenska dekleta, ki se poslavljajo

Slovenska izbrana vrsta je v skupinskem delu prvenstva stare celine vknjižila dve zmagi (nad Turčijo in Bosno in Hercegovino), a zaradi visokega poraza proti zmagovalkam skupine, Belgijkam, končala na tretjem mestu.

Foto: Vid Ponikvar Preboj v četrtfinale si je skušala zagotoviti prek repasaža. Nasproti so jim stale Rusinje, ki so v svoji skupini zasedle drugo mesto. Slovenske košarkarice so tako kot proti Belgijkami slabo vstopile v tekmo in si kmalu priigrale visok zaostanek. Rakete so po porazu s 75:93 tako doživele trd pristanek in zapuščajo evropsko prvenstvo.

Slovenija drugič zaporedoma evropsko prvenstvo zapušča po dodatnih kvalifikacijah. Leta 2019 jo je v Beogradu zaustavila Belgija, letos pa je turnir v Strasbourgu končala z izkupičkom dveh zmag in dveh porazov. Naslednjo priložnost za izboljšanje zadnjih dveh dosežkov bo imela čez dve leti na domačem parketu, saj bo 39. evropsko prvenstvo potekalo v Izraelu, Celju, Kopru in Ljubljani.