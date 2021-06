Srbkinje na evropskem prestolu

Srbkinje so drugič evropske prvakinje. Članice srbske reprezentance so v dvorani Pabellon Municipal Fuente de San Luis v Valencii v finalu letošnjega eurobasketa za ženske s 63:54 (14:11, 31:26, 48:40) premagale Francozinje za naslov najboljših košarkaric stare celine. Slovenke so tekmovanje sklenile na desetem mestu.

Francozinje, ki jih od leta 2013 vodi Valerie Garnier, so že stare znanke evropskih prvenstev. Vsega skupaj so vključno z letošnjim prvenstvom stare celine zbrala 11 evropskih odličij. A uroka drugih mest, ki se vleče že vse od prvenstva leta 2013, niso prekinile. Francozinje so osvojile še osmo srebro. Imajo dve zlati kolajni (2001, 2009) in eno bronasto. Od leta 2013 so vpisale pet srebrnih kolajn po vrsti. Srebrne so bile tudi na OI leta 2012, na svetovnih prvenstvih pa so edini bron osvojile davnega leta 1953.

🏆🏆🏆🏆🏆@KSSrbije 🇷🇸 ARE CROWNED #EuroBasketWomen CHAMPIONS FOR THE 2ND TIME IN THEIR HISTORY! pic.twitter.com/PnAomcBp4H — FIBA Women's EuroBasket (@EuroBasketWomen) June 27, 2021

Varovanke Marine Maljković, hčerke srbskega stratega, nekdanjega slovenskega selektorja Božidarja Maljkovića, so bile podjetnejše tekmice že v prvem delu odločilnega boja za zlato. Izenačeno prvo četrtino so dobile z razliko treh točk, v slačilnico so se odpravile z razliko petih točk.

Kako so si evropske prvakinje dale duška in prekinile novinarsko konferenco selektorice Marine Maljković:

BEST THING I HAVE EVER SEEN AT ANY @FIBA TOURNAMENT



😂😂😂😂😂😂😂😂#EuroBasketWomen @EuroBasketWomen



I so love these Serbian girls and this team - going right back down the years 😍 pic.twitter.com/MIFkjQs3dU — @Basketmedia365 Paul Nilsen (@basketmedia365) June 27, 2021

Po polčasu Srbkinje niso popustile in so še naprej držale Francozinje daleč od koša. Po francoskem mrku, ko več kot štiri minute niso prišle do koša, so ustvarile celo razliko 15 točk. Francozinje so se proti koncu tretje četrtine le nekoliko zbrale ter razliko uspele zmanjšati na osem točk. Tudi v zadnji četrtini so si Srbkinje hitro ustvarile prednost 13 točk, nato pa ves čas nadzorovale potek ter zasluženo osvojile drugo evropsko zlato.

Najboljša košarkarica prvenstva je Srbkinja Sonja Vasić:

Za Srbijo je Yvonne Anderson vpisala 18 točk, Jelena Brooks jih je imela 15, Tina Krajišnik pa je ujela 13 odbitih žog. Za Francijo je Valeriane Vukosavljević dosegla 15 točk.

Srbkinje, ki so v četrtfinalu izločile branilke naslova, štirikratne evropske prvakinje, Španke, so prvo evropsko zlato osvojile leta 2015, prav tako po zmagi nad Francijo. Pred dvema letoma so bile na domačem prvenstvu bronaste, bron so osvojile tudi na zadnjih OI leta 2016 v Riu.

V boju za bron so Belgijke v nedeljo v Valencii s 77:69 ugnale Belorusinje, ki na prvenstvih stare celine ostajajo pri enem odličju, bronu iz leta 2007. Po letih 2009 in 2015 so košarkarice iz Belorusije prvenstvo stare celine še tretjič končale na četrtem mestu.

Rakete na repu deseterice

Belgijske košarkarice so prišle do svojega drugega evropskega odličja, drugega evropskega brona, bronaste so bile tudi pred štirimi leti. Na letošnjem evropskem prvenstvu so tretjič v zgodovini nastopile Slovenke, ki so nastopale pod vzdevkom #rakete. Na svojem prvem prvenstvu leta 2017 v Pragi so v predtekmovanju dosegle eno zmago in zasedle 14. mesto, v Nišu in Beogradu dve leti kasneje pa so se uvrstile v kvalifikacije za četrtfinale in po porazu z Belgijo osvojile končno deseto mesto.

Slovenke so na EP osvojile končno deseto mesto. Foto: Vid Ponikvar

Na letošnjem evropskem prvenstvu v Strasbourgu in Valencii so po dveh zmagah in dveh porazih, tako kot dve leti prej, tekmovanje sklenile v repasažu in na končnem desetem mestu.

Na 38. evropskem prvenstvu za ženske je bilo šestnajst reprezentanc razdeljenih v štiri skupine. Španska Valencia in francoski Strasbourg sta gostili vsak po dve skupini uvodnega dela prvenstva ter pripadajoči repasaž in četrtfinale, zaključni boji najboljše četverice eurobasketa pa so bili zgolj v Valencii.

Evropsko prvenstvo v košarki, tekmi za odličja: Finale

Srbija : Francija 63:54 (14:11, 31:26, 48:40) Tekma za 3. mesto

Belgija : Belorusija 77:69 (23:13, 40:30, 61:49)

Končni vrstni red na EP 2021: 1. Srbija

2. Francija

3. Belgija

4. Belorusija

5. Bosna in Hercegovina

6. Rusija

7. Španija

8. Švedska

9. Italija

10. Slovenija

11. Hrvaška

12. Črna gora

13. Slovaška

14. Turčija

15. Češka

16. Grčija



