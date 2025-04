Zoran Dragić v finalu Fibinega evropskega pokala, Urban Klavžar pa NCAA

Bilbao Zorana Dragića se je po redko videnem preobratu uvrstil v finale Fibinega evropskega pokala. Na prvi tekmi je namreč proti Dijonu Gregorja Hrovata izgubil za 19 točk, a vse skupaj nadoknadil v zadnji četrtini oziroma v zadnjih minutah dvoboja pred domačimi navijači.

Še pet minut pred koncem je zaostanek Dijona znašal vsega tri točke, toda sledil je neverjeten niz Špancev, ki ga je začel prav Dragić. Serija 20:0 in dobljena četrtina z 41:16 je pomenila zmago s 97:68 in napredovanje v finale. V njem se bo Bilbao 16. in 23. aprila pomeril z grškim Paokom.

Dragić je k izjemni zmagi prispeval 19 točk, dva skoka in tri podaje. Hrovat je dosegel deset točk, skok in dve podaji, v državnem prvenstvu pa je konec tedna za zmago proti Bourgu 97:95 prispeval 20 točk, tri skoke in štiri podaje.

Le nekaj dni kasneje je Bilbao čakala nova težka preizkušnja. V ligi ACB se je pomeril z Gran Canario slovenskega trenerja Lakoviča. Ta je sredi tedna svojo ekipo s Tobeyjem popeljal do finala evropskega pokala, potem ko je na tretji tekmi polfinala v gosteh ugnal turški Bahcesehir s 76:72. Tobey je dosegel 11 točk, tri skoke in dve podaji.

S soigralci pa Tobey proti Bilbau ni imel možnosti, saj je izgubil z 78:96. Ameriški center s slovenskim potnim listom je zbral šest točk, tri skoke in dve podaji. Žiga Samar, ki za Gran Canario v evropskem pokalu nima pravice nastopa, je dodal pet točk, šest skokov in dve podaji. Na drugi strani je bil znova odličen Dragić, saj je za zmago prispeval 15 točk in štiri skoke.

Edo Murić Foto: Filip Barbalić

Po februarski reprezentančni akciji v španskem prvenstvu odlično igra Lleida Eda Murića. Dosegla je še četrto zmago na zadnjih petih tekmah, se zavihtela na 13. mesto lestvice in zaplula v mirne vode glede obstanka v ligi. Rio Breogan je ugnala s 94:81, Murić je v statistiko vpisal tri točke, sedem skokov in podajo.

Po slovenskih notah se razpleta tudi španska druga liga. San Pablo Burgos je v zmagoviti seriji z 89:73 ugnal še Zamoro. Miha Lapornik je tekmo končal s 14 točkami, skokom in podajo. Burgos prepričljivo vodi na lestvici, saj ima po 28 krogih pred Fuenlabrado in Estudiantesom tri zmage prednosti.

V ZDA je te dni v ospredju marčevska norost študentske lige NCAA. V noči na torek je namreč na sporedu le še veliki finale med univerzama Florida in Houston. Za prve nastopa tudi mladi slovenski reprezentant Klavžar.

Florida Gators so v polfinalu z izidom 79:73 porazili ekipo Auburn Tigers. Tako imajo lepo priložnost, da si tretjič zagotovijo študentski naslov. Klavžar sicer ni dobil priložnosti za igro.

Kortrijk Leona Stergarja je še naprej vodilno moštvo belgijske lige. Na 29 tekmah je zbral 23 zmag in šest porazov. Nazadnje je v derbiju za vrh ugnal drugouvrščeni Oostende z 91:80. Stergar je dosegel 11 točk, tri skoke in podajo.

V Nemčiji je Braunschweig Luke Ščuke z 72:94 moral priznati premoč Bayernu. Ščuka je v slabih 20 minutah igre zbral šest točk in pet skokov.