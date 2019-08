Američani? Nič ni samoumevno.

Več kot deset let imajo ZDA nadvlado v košarkarskem svetu. Nič drugače ne bi bilo na prvenstvu na Kitajskem, ki se nezadržno približuje, če bi bili v ekipi zvezdniki svetovnega kova.

Brez zvezdnikov oziroma s tistimi, ki bi to radi postali

Marc Gasol bo vodja španske reprezentance. Foto: Getty Images Od reprezentance, ki je leta 2016 v Riu osvojila zlato medaljo, je v letošnji ekipi le nekdanji soigralec Luke Dončića Harrison Barnes. Čeprav je izbrana vrsta ZDA atletska in ji v tem vidiku ni para, bo zanimivo spremljati, ali bodo košarkarji, ki si še utirajo pot med zvezde v ligi NBA, uspeli prestati vse pritiske.

Vendarle ves svet pričakuje njihov pohod do zlate medalje, saj ima ta onstran luže veljavo. A so v pripravah pokazali, da so ranljivi. Po skoraj 13 letih so namreč izgubili prvo tekmo. Avstralija je bila pred 52-tisočglavo množico uspešnejša in dala preostalim udeleženkam svetovnega prvenstva upanje, da lahko tudi Američani padejo na kolena.

Na prvenstvih leta 1998, 2002 in 2006 niso našli poti na vrh, sicer pa zadnji dve v Turčiji in Španiji prepričljivo dobili. Pred osmimi leti so v finalu premagali Turke, pred petimi leti pa Srbe. Prav slednji imajo visoke ambicije, da bi prvič kot Srbija stopili na vrh. In to na vrh sveta.

Slovenci kot evropski prvaki, sedmi na zadnjem svetovnem prvenstvu le pred TV-zasloni

Slovenski košarkarji so pred dvema letoma postali evropski prvaki. Na Kitajsko se prek kvalifikacij niso uvrstili. Foto: Vid Ponikvar Slovenija je edina republika nekdanje Jugoslavije, ki se lahko pohvali z zlatim odličjem. Pred dvema letoma so naši košarkarji stopili na evropski košarkarski Olimp. In prav naših ne bo na letošnjem svetovnem prvenstvu, kar pomeni, da ne bodo nadaljevali kontinuitete nastopov, potem ko so zaigrali na Japonskem (2006), v Turčiji (2010) in Španiji (2014).

In na zadnjem prvenstvu je bila Slovenija celo sedma. Takratna četa Jureta Zdovca je imela smolo, da je v četrtfinalu naletela prav na Američane, ki so jim poveljevali Steph Curry, Kyrie Irving, James Harden, Anthony Davis …

Srbi bi radi stopili na svetovni vrh

Srbi stavijo na Nikolo Jokića. Foto: Getty Images Sicer pa je bila Jugoslavija kar petkrat svetovna in osemkrat evropska prvakinja. Zdaj bi rad Aleksandar Đorđević popeljal svoje izbrance do naslova še pod nazivom Srbija.

Nikola Jokić, Boban Marjanović, Bogdan Bogdanović, Nemanja Bjelica in morda tudi Miloš Teodosić, ki je bil sicer sprva že odpisan, a v Srbiji še vedno upajo na čudež in njegovo pravočasno vrnitev, so imena, ki bi lahko pomagala do zgodovinskega pohoda.

Tudi v njihovem okolju se zavedajo, da so prvenstva venomer specifična. Zlasti izločilni boji, ki lahko hitro zajezijo navijaško evforijo. Ena tekma je dovolj, da se trend obrne v povsem napačno smer.

Grki z Antetokounmpojem, potem pa še Španci, Francozi, Litovci, Italijani, Avstralci …

Giannis Antetokounmpo je prvo ime svetovnega prvenstva. Foto: Getty Images Veliko si od popotovanja po Kitajski obetajo Grki. Giannis Antetokounmpo je osrednji zvezdnik prvenstva, ki ga je v igri ena na ena zelo težko ustaviti. Ob sebi bo imel še izkušene košarkarje, ki so že pisali zgodovino evropske klubske košarke.

Španci sicer ne bodo imeli v svojih vrstah Paua Gasola, zato pa bo zaigral njegov brat Marc. Furija stavi še na Rickyja Rubia, Willyja Hernangomeza, Sergia Llulla, Rudyja Fernandeza … Ekipa je sposobna velikih dometov, zlasti, ker ima pretkani italijanski strokovnjak Sergio Scariolo v svojih vrstah izkušene košarkarje, ki vedo, kako se osvajajo lovorike.

Nepredvidljiva reprezentanca bo zagotovo italijanska, ki ima v svojih vrstah odlične posameznike – Marco Belinelli, Danilo Gallinari, Luigi Datome, Daniel Hackett, Alessandro Gentile. A se do zdaj kot ekipa še niso povezali.

Francozi so prav tako vedno neugodni. Tudi tokrat lahko Nando de Colo, Nicolas Batum, Evan Fournier, Rudy Gobert, Frank Ntilikina in druščina posežejo visoko.

Za Slovence bo prvenstvo pomembno zaradi olimpijskih kvalifikacij

Olimpijske igre so za Slovence še dodobra v temi. Foto: Reuters Nikdar ne gre odpisati neugodne Litve, s kakovostnimi košarkarji pa se lahko pohvalijo tudi Avstralci, kar so ne nazadnje pokazali z ameriškim skalpom.

Čeprav Slovenije ne bo na prvenstvu, pa bo za našo državo pomembno. Vendarle so v igri olimpijske kvalifikacije. Sedem najboljših reprezentanc si bo zagotovilo vozovnico za Tokio 2020, kjer jih že čakajo gostitelji Japonci. Te se bodo razdelile glede na celino: Evropa in Amerika bosta dobili dve mesti, Afrika, Azija in Oceanija po eno. V dodatne kvalifikacije se bo uvrstilo naslednjih 16 izbranih vrst. Mednarodna košarkarska organizacija Fiba ima nato na voljo še osem posebnih povabil in eno bi lahko prišlo v slovenski nabiralnik, če se bo, kot so sporočili, upoštevala trenutna svetovna lestvica, na kateri Slovenija s sedmim mestom kotira zelo visoko.