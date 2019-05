"Pogrešam metlo, ki bi počistila vse, kar je gnilo"

S košarko ostaja v stiku kot oče, čeprav je od treh sinov aktiven le srednji. Kako pa Radovan Lorbek danes gleda na ligo ABA, ki jo je pred 18 leti pomagal ustanoviti in jo kot predsednik tudi vodil? In kakšen je njegov pogled na Petrol Olimpijo, kjer je bil tudi v njenih zlatih evroligaških časih direktor?

Radovan Lorbek (na fotografiji ob Goranu Jagodniku) je bil pred leti tudi v vodstvu Uleba. Foto: Vid Ponikvar

Ob vse skromnejšem obisku tekem ljubljanske Olimpije je na tribunah Stožic ali Tivolija vedno mogoče videti iste znane košarkarske obraze. Ivo Daneu, Janez Drvarič, Peter Vilfan, Vlado Ilievski, Ivica Jurković, Primož Brezec … In, da - Radovan Lorbek. "Kot oče," se nasmehne nekdanji košarkar in dolgoletni funkcionar. Njegov najmlajši sin Klemen je prvi zapustil parket in se podal v pravniške vode. Najstarejši Erazem, ki je bil tudi z naskokom najbolj uspešen, se sicer uradno ni nikoli poslovil, a z izjemo lanskoletne epizodne vloge v Olimpiji že vse od leta 2014 ni igral. Aktiven pa je Domen Lorbek. A v pogovoru z nekdanjim podpredsednikom Uleba sta nas bolj kot očetovska vloga zanimali liga ABA in Petrol Olimpija. Pri zadnji je služboval debeli dve desetletji. Pri prvi pa je bil eden od ustanovnih članov ter nato tudi predsednik in direktor.

Finale lige ABA z grenkim priokusom. Foto: ABA liga

Prah po neljubih dogodkih v finalu lige ABA se še ni polegel. Kakšen je bil vaš pogled na celotno dogajanje v Podgorici in Beogradu?

Pokazalo se je, da je položaj v trenutku, ko so klubi na nek način vpeljali sistem samoupravljanja, postal nevzdržen. Ligo mora voditi nevtralno telo. V tem sistemu mora obstajati nekdo, ki ima večjo avtoriteto kot denimo predsednik Crvene zvezde ali Budućnosti. Zdaj se stvari rešujejo v zakulisju, kar seveda ni dobro. Rešitev? Nekdo, ki bi nevtraliziral klube, zaščitil sodnike, delegate in vse tiste, ki so pomembni za regularnost lige. Tega zdaj ni.

Ne pristajate na floskulo košarka košarkarjem in liga klubom?

Ko sem bil sam del vodstva lige, so bili klubi 80-odstotni lastniki. Danes so stoodstotni. A ključno je to, da tedaj niso imeli glavne besede pri vodenju lige. Da, podajali so mnenja. V končni fazi so lahko vodstvu izrekli tudi nezaupnico. Toda šele po sezoni, medtem ko pa med sezono na sojenje niso mogli vplivati. Na tem mestu bi izpostavil komisarja Aleša Kamnikarja, ki je tedaj skrbel za to, da je bila liga poštena. Vsi sodniki so vedeli, da jih čaka šiba. No, ali pa metla, ki bi počistila, kar je gnilo. To pogrešam. Danes se je vse to vrnilo na površje.

Ali je liga ABA v vaših očeh regularna?

Če govoriva o zadnji tekmi finala, o regularnosti ni ne duha in ne sluha. Košarkarji Budućnosti so pobegnili v garderobo in tam čakali eno uro. Niti ogrevati se niso mogli. To je neregularno. Takrat bi morali izprazniti dvorano in igrati pred praznimi tribunami. No, druga možnost pa bi bila prestavitev tekme na naslednji dan - tudi v tem primeru pred praznimi tribunami.

Vas vroče dogajanje preseneča?

Vse je podrejeno boju za evroligo. Biti ali ne biti. Prava pot bi morala biti drugačna, njen cilj pa močna liga ABA. Zdaj pa je liga ABA nujno zlo. Ni proizvod, za katerega bi se vsi trudili, da bi bil kakovosten. Rezultat so prazni sedeži. Kot gledalca pa me moti tudi tekma srbskega in črnogorskega kluba z desetimi Američani na parketu.

Imate kakšne namige, kako na to gledajo v vodstvu evrolige?

Ruši se ugled. O tem ni dvoma. Nimam več stikov z vodstvom evrolige. Vsekakor pa jim ni všeč, čeprav je njihova politika takšna, da se ne vmešavajo v notranje ligaške stvari. A vrnil bi se nekaj let nazaj, torej v prva leta lige ABA. Takrat smo ustvarili najmočnejšo skupino sodnikov v evroligi in EuroCupu. Letos pa … Zaključni turnir evrolige je zaznamovalo, vsaj po mojem mnenju, eno najslabših sojenj. To je alarm. To je nevzdržno. Manjkajo ljudje, ki so mojstri tega športa. Manjkajo mojstri obrti.

Foto: Sportida Če pogovor nadaljujeva z brskanjem po nekdanjih službah ... Bili ste tudi direktor Olimpije. Kako gledate na trenutno stanje ljubljanskega kluba?

Olimpija je finančno sanirana. To je ena zgodba. Druga zgodba pa je znanje. "Know-how". Kako z veliko manj denarja, kot ga imajo konkurenčni klubi, dosegati sposobne rezultate. Kako? Z več znanja. Z boljšim kadrom mladih. Z večjim zanimanjem okolice. Poglejte, povprečen proračun evroligaškega kluba je 22 milijonov evrov. V EuroCupu to povprečje znaša pet milijonov. Kako naj bo Olimpija konkurenčna z dvema milijonoma? Zdi se, da pravega odgovora trenutno ni. Sam pomemben dodaten vir prihodkov vidim v denarju od prodanih vstopnic. Gledalcem pa je seveda treba ponuditi kakovost. Pri nas to ni tako preprosto. Ljubljansko košarkarsko občinstvo je namreč poznavalsko. Ni ga mogoče zavesti.

Vas je izpad iz lige ABA, če bo pri njem ostalo, prizadel?

Vse je odvisno od tega, kaj se bodo v klubu iz tega izpada naučili. Kar 20 let sem bil v klubu. Tudi v mojem obdobju smo izpadli iz prve jugoslovanske lige. A iz tega smo se nekaj naučili. Upam, da bo tudi nova Olimpija zdaj znala potegniti prave zaključke. Vseeno pa upam, da bo Petrol Olimpija ostala v ligi ABA. Saj poznate zgodbo z Olymipacosom …

Mar ne bi ta scenarij našel kredibilnosti tekmovanja?

Verjetno merite na pravilo, ki govori o tem, da klub, ki zasede zadnje mesto, v prihodnjem letu ne sme nastopati v tem tekmovanju. Mimogrede, bil sem eden od pobudnikov tega predloga. Zdaj bi bil torej potreben presedan, na katerega se bo nato skliceval marsikdo. To je seveda težava. A če se liga z Olympiacosom razširi, je takšna rešitev mogoča. Priznam, tu sem malce pristranski, saj želim dobro Olimpiji.

Kaj pa bi grški velikan pomenil za to tekmovanje?

V prvi vrsti ne sme ogroziti že obstoječe evroligaške licence. Sicer pa je to za ligo pozitivno. Če se znova vrnem v leta, ko sem sam sooblikoval ligo, smo se vedno zavzemali za kakovost. Tudi zato je pred leti v ligi igral Maccabi. Vsekakor pa se je treba z Grki dogovoriti za dolgoročno sodelovanje.

Radovan Lorbek in košarka danes?

Redno sem na tekmah, tu in tam s kakšnim znanim košarkarskim obrazom spijem kavo. To je vse. Aktivne vloge nimam.

Vas to še zanima ali gre za zaprto poglavje?

Ne bi se vrnil za vsako ceno. Zanimala bi me le vloga s težo. Nekdo, ki odloča. Danes možnosti za to ne vidim. Zato sem s košarko povezan predvsem preko sinov.