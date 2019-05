Ljubljanska "tiralica": kje je mladi hrvaški up?

Čeprav Petrol Olimpija ni prekinila domačega niza neporaženosti Sixta Primorske, ki se vleče že vse od 12. februarja, je v prvih dveh finalnih tekmah pošteno namučila obalnega prvoligaša. Predvsem v Stožicah, kjer je odločitev o zmagovalcu padla v zadnjih sekundah. "To je finale. V finalu ne sme biti lahko. Olimpija pa me ne preseneča, saj jo vodi Jure Zdovc. Olimpija vso tekmo igra na nož, na meji osebne napake. Drug za drugega. Mečejo se, skačejo … Na drugi tekmi so zadevali tudi tisti, ki sicer ne. A to je šport," je ob torkovem slovesu od Stožic dejal trener Jurica Golemac, ki je znova stavil na svoje uveljavljene nosilce, izmed katerih je zaupanje upravičil predvsem Marko Jagodić Kuridža, pravzaprav edini pravi kandidat za MVP finalne serije.

Strah pred petkovo tekmo

Golemac seveda ni mogel zanikati dejstva, da Primorska proti Olimpiji ni bila tako suverena kot v večjem delu sezone. "Težko je bilo igrati, saj napadalno nismo bili tako razpoloženi kot v večjem delu sezone. A pomembno je, da smo zaprli njihov skok v napadu, sami pa v skoku ujeli 14 odbitih žog. Če pa sem pošten, bi dejal, da smo tekmo dobili, kot se reče v košarkarskem žargonu, na željo," pravi hrvaški strokovnjak s slovenskim potnim listom, ki noče nič slišati o pripravah na zabavo po petkovi tretji tekmi finala. "Petkove tekme se bojim, zato se bomo nanjo pripravljali tako, kot če bi zaostajali z 0:2. Ni še konec. Verjamem pa, da nam je kar nekaj izkušenj dala finalna serija lige ABA, saj smo morali tudi tam potrditi začetno vodstvo," je dejal.

Jurica Golemac je na pragu naslova prvaka. Foto: Vid Ponikvar "Vse je bilo po pravilih"

Primorci so zmago v torek dosegli po dramatičnih zadnjih sekundah, ko je imel izjemno razpoloženi Roko Badžim celo priložnost za izenačenje in podaljšek. A ko je tri sekunde pred koncem zadel prvi prosti met, mu je izvajanje drugega zaradi krvi na komolcu preprečil sodnik Sašo Petek. Zdovc se je po tekmi ob vprašanju o tej odločitvi zgolj cinično smejal. Kaj pa Golemac? "Tekme vedno vodim energično in rečem marsikaj, a po koncu sodnikom vedno stisnem roko. Sojenja načeloma ne komentiram. Zakaj? Ker so napake sestavni del športa. Tudi jaz jih naredim milijon. Tudi sodniki imajo pravico do kakšne napake, a to pač ni bila napaka. Vse je bilo po pravilih," je odvrnil.

Težko je igrati brez organizatorja

Skorajda bolj kot Badžimova selitev na klop je Zdovca zmotilo nekaj drugih sodniških odločitev. Med drugim tudi ta, da je sodniška trojka v drugem polčasu nešportno osebno napako dosodila po posredovanju gostujočega trenerja. A ko je analiziral tekmo, razlogov za drugi finalni poraz vendarle ni želel iskati pri možeh s piščalkami. "Očitno je, da nas je premalo. Nimamo pravega organizatorja igre, ki bi postavil igro. Čaramo, borimo se, a manjka nam tudi kanček sreče. Primorska kaznuje vse napake in zaustavlja nalete. Če jo želiš premagati, morajo ob visoki energiji vsi prispevati svoj delež. Mi nismo bili pravi. Vedno je kakšen igralec 'zaspal' v obrambi. Treba je igrati pametno in potrpežljivo," pravi Zdovc.

Luka Šamanić navdušuje v ZDA. Foto: Getty Images Kje je Luka Šamanić?

Trener še vedno aktualnih prvakov v igri pogreša Jana Špana, za katerega je sezona po poškodbi stegenske mišice že končana. Bolj enigmatična pa je odsotnost obetavnega Luke Šamanića, ki je ob odobravanju klubskega vodstva odpotoval v ZDA na dogodek NBA Draft Combine, kjer naj bi navdušil. Večja je uganka, kdaj se bo vrnil. "Ni videti, da bi se vrnil. Nobenih pravih informacij nimam. Če igralec nima želje, ga ne moremo prisiliti, da se vrne. Rekli smo mu, naj pride. Vsi v klubu. Njega pa ni. Komuniciramo z njegovimi zastopniki, a če igralec ne čuti pripadnosti … Ne govorim o sebi ali klubu. Naj čuti vsaj pripadnost do igralcev, s katerimi je preživel vse leto," o nenavadnem "izginotju" enega od ključnih košarkarjev pripoveduje Zdovc.

Borili se bomo do konca

S Šamanićem ali brez njega. Zmaje čaka vsaj še ena tekma. "Ko sem prišel v Olimpijo, je bil cilj, da ujamemo korak s Krko in Primorsko. S prvo smo ga, Koprčani pa so še korak pred nami. Gre za uigrano zasedbo, ki kaznuje vsako napako. Nas na koncu vedno zmanjka. Približali smo se jim, a za zmago ali zmage nam še malce manjka. Nimamo nekega orožja, s katerim bi se lahko kosali z njimi ter odgovarjali na njihovo agresivnost. Pogosto smo odvisni od meta za tri točke, kjer pa nas dobro zaustavljajo. Vseeno fantom ne zamerim prav veliko. Borijo se. Borili se bomo še naprej," proti petku pogleduje Jure Zdovc.

Vroči petek



V petek pa ne bo na sporedu le tretja tekma finala DP, temveč tudi skupščina lige ABA, ki se je bo v Banjaluki udeležil direktor kluba Roman Lisac. Jadranska druščina naj bi med drugim razpravljala o morebitni širitvi tekmovanja, po kateri bi ob prihodu Olympiacosa na vrnitev skozi stranska vrata lahko upali tudi zmaji. V nasprotnem primeru jih čaka tisto, kar so si priigrali na parketu - druga liga ABA. "O tem prav veliko ne razmišljam. Nimam časa, pa tudi vpliva nimam. Bo, kar bo. Sem motiviran. V Olimpijo sem prišel zaradi velike zgodbe,a če bomo igrali drugo ligo ABA, jo bomo pač igrali," pravi trener Olimpije.