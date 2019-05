Zdovc želi hitre odgovore: kje in za koliko denarja?

Olimpija resda že lep čas ni samoumeven državni košarkarski prvak. Še nobena ekipa pa je v finalu domačega prvenstva ni odpravila z rezultatom 3:0. Do tega meseca. Do Sixta Primorske. Vseeno trener zmajev Jure Zdovc ob odhodu iz koprske dvorane Bonifika po koncu finalne serije ni deloval poklapano. Pa ne zato, ker bi vsa čustva sprostil že med tekmo, ko je večkrat jezno poskakoval ob parketu, igralcem zabrusil nekaj krepkih besed in se držal za glavo. Deloval je namreč kot nekdo s čisto vestjo, prepričan o tem, da je storil vse, kar je bilo v njegovi moči, a obenem trdno prepričan o tem, da je bil dobršen del usode letošnje Olimpije spisan že krepko pred njegovim prihodom.

Olimpija bo po porazu proti Primorski deležna korenitih igralskih sprememb. Foto: Peter Podobnik/Sportida

Tihi cilj: presenečenje v Stožicah

"Poskušali smo se postaviti po robu. Nismo bili nebogljeni. Moj tihi cilj je bil, da Primorsko, če že izgubimo na prvi tekmi, tedaj že nekoliko sproščeno, presenetimo v Stožicah. Nato bi se lahko serija razvila v povsem drugačno smer. To bi bila drugačna zgodba. Žal nam ni uspelo. Priznam pa, da se v svoji karieri še nisem znašel v položaju, ko bi izgubljal z rezultatom 0:2. Poskušali smo razmišljati o vsaki tekmi kot o posameznem poglavju. Tudi pred zadnjo tekmo. Želeli smo zmagati. Poskušali smo presenetiti," je črto pod izgubljeno bitko z novimi državnimi prvaki potegnil Zdovc, ki je Petrol Olimpijo vodil tri mesece, a kot odmev na poraz proti Koprčanom dodal, da so ga zadnji dogodki še bolj motivirali za nadaljnje delo.

"Igrali dobro, a preslabo za presenečenje"

"Košarkarji si nimajo prav veliko za očitati. Tudi jaz jim nič ne zamerim. Še več, vesel sem, da sem iz tega kaosa vendarle nekaj potegnil. Ko govorim o kaosu, ne kritiziram trenerjev, ki so bili tukaj pred mojih prihodom. Govorim o številu igralcev in kar treh tekmovanjih, v katerih so nastopali. Govorim o tem, da se ni vedelo, kdo pije in kdo plača. Našli smo skupino igralcev, ki je sprejela filozofijo. Imeli smo energijo in pogum. To smo dokazali tudi v finalu, saj smo na vseh treh tekmah odigrali dobro. Žal ne dovolj dobro za presenečenje. Na koncu nam je zmanjkalo tudi nekaj sreče, imeli pa smo še veliko težav s poškodbami," je po koncu sezone dejal 52-letni trener iz Slovenskih Konjic.

Na katerih frontah v novi sezoni? Foto: Vid Ponikvar

"Kar se je dogajalo, je bil zame velik izziv. Bil sem osredotočen na svoje delo. Poskušali smo izvleči, kar se je dalo. Ni pa bilo lahko. Izbral nisem nobenega igralca, ekipa je bila taktično precej nenavadno sestavljena. Vsaj za to raven tekmovanja," je svoje obdobje v Olimpiji v kontekst širše zgodbe in celotne sezone postavil trener kluba iz Stožic, kjer pa bodo morali vendarle položiti vse račune in si priznati, da je bila sezona 2018/19 sezona neuresničenih ciljev. V ligi prvakov, v kateri je bil cilj napredovanje, je Olimpija zbrala eno zmago na 14 tekmah. V ligi ABA, kjer je merila vsaj med šesterico, je z vsega šestimi zmagami na 22 tekmah pristala povsem na dnu. Ostala je tudi brez domačih lovorik. In to v sezoni bolj urejenih finančnih razmer in najvišjega proračuna v državi.

Kje? Za koliko denarja?

Na odgovor na vprašanje, ali se bodo v Petrol Olimpiji na slabo sezono odzvali tudi s kakšno vodstveno zamenjavo, bo najbrž treba še počakati. Ni pa dvomov o tem, da nadaljnje zaupanje uživa trener Jure Zdovc. Tudi sam ne skriva, da mu misli že bežijo k poletnemu kadrovanju. "Zdaj vlada manjše zatišje. Počakajmo …Je pa dejstvo, da bi tudi jaz rad vedel, kaj me čaka. Želim vedeti, s kakšnim proračunom bomo razpolagali. Želim vedeti tudi, kje bomo igrali," poudarja Zdovc, ki še vedno upa tudi na vstop v ligo ABA skozi stranska vrata. "Kolikor vem, je bil sestanek v Banjaluki predčasno prekinjen," je skomignil z rameni. Ob tem velja ponoviti njegove večkrat izrečene besede: "Če bo treba, bomo igrali pa v 2. ligi ABA."