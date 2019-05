Letos dekleta, prihodnje leto pa Dončić? #video

Ob robu dm teka za ženske v ljubljanskem Tivoliju, na katerem so bile slovenske košarkarske reprezentantke Anamaria Prezelj, Eva Rupnik in Zala Friškovec podeljevalke priznanj za najhitrejše, so pri Košarkarski zvezi Slovenije premierno predstavili nove reprezentančne drese. "Tudi punce so jih prvič videle, zato je bilo to zanje presenečenje," se je zadovoljno muzal direktor marketinga pri KZS Damir Rađenović in pojasnil, da bodo v novih dresih zdaj nastopale vse reprezentance. Ženska izbrana vrsta se namreč prav te dni pripravlja na svoj drugi zaporedni nastop na EuroBasketu. Ta se bo v Latviji in Srbiji začel 27. junija.

Foto: MaPa V novih dresih bodo poleti nastopili tudi košarkarji v mlajših starostnih kategorijah. Člani pa bodo morali na to še malce počakati, saj jih po spodletelih kvalifikacijah za svetovno prvenstvo čaka prosto poletje.

V novi opravi se bo moška članska reprezentanca predstavila v kvalifikacijah za EuroBasket 2021. Pri KZS pa še vedno upajo, da tudi na enem od kvalifikacijskih turnirjev za nastop na olimpijskih igrah 2020 v Tokiu, za kar pa bo potrebno posebno vabilo (wild card) Mednarodne košarkarske zveze. Če ga bo Slovenija dobila, v vodstvu reprezentance upajo na zbor vseh najboljših na čelu z Luko Dončićem.