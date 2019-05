Kako je videti Tivoli, ko ga zavzame več tisoč žensk #foto #video

Park Tivoli je na dan mladosti gostil 14. najbolj množični ženski tek v državi. Več tisoč deklet, odetih v barvo leta 2019, koralno, v najrazličnejših starostnih skupinah, se je podalo na pet in deset kilometrov dolgo traso, na svoj račun so prišli tudi otroci, tek in dobrodelnost pa sta si spet podala roko.

Dm tek, rezerviran le za ženske, je 14. izdajo v parku Tivoli dočakal v koralni opravi. Več tisoč tekačic z vse Slovenije, slišati je bilo prav vsa narečja, od najstnic do gospa prek častitljivih 80 let, je namreč teklo v majicah koralne barve – energične barve, barve upora, ki naj bi zagotavljala zanesljivost in dala zagon, ta je bila pred časom označena kot barva letošnjega leta. Energije je bilo na pretek, tistim najbolj vztrajnim na 10-kilometrski razdalji pa tudi zagona ni manjkalo.

Več tisoč žensk se je spopadlo s pet- in desetkilometrsko razdaljo. Foto: Matic Ritonja/Sportida

Brez ogrevanja ne gre:

Športni park Tivoli se je začel polniti že v zgodnjih jutranjih urah, ko je bilo na programu tradicionalno ogrevanje, prvi vrhunec pa je doživel ob 9.40, ko so se na štart podale tekačice na pet kilometrov, malce čez 10. uro pa so na progo šle še "10-karice".

Ljubljanski župan tudi tokrat v vlogi štarterja:

Tudi letos je bil glavni štarter kdo drug kot ljubljanski župan Zoran Janković, za glasbene zvoke so, kot veleva že tradicija, skrbeli Čuki, prireditev v izjemni sončni kulisi pa sta povezovala voditelja Klemen Bunderla in Klemen Bučan.

Županove "petke". Foto: Matic Ritonja/Sportida

Štart teka na 10 kilometrov:

Na svoj račun so, nekateri tudi v spremstvu staršev, prišli otroci od drugega do 12. leta. Zanje so organizatorji pripravili Oskarjev tek.

Večina ne gleda na uro ...

Čeprav dm tek za večino deklet ni dogodek, na katerem bi lovile rezultat, temveč se poznospomladanske tekaške prireditve, namenjene nežnejšemu spolu, udeležijo zaradi zabave, sprostitve in druženja s prijateljicami, je bila po koncu teka pred panojem z neuradnimi rezultati precejšnja gneča.

Tekle so vse generacije. Foto: Matic Ritonja/Sportida

Vajena petih kilometrov, a na ravninski podlagi

S petkilometrsko razdaljo je tako najhitreje opravila 22-letna atletinja Petja Iza Meh Peer, ki se je na krajši tekaški izziv podala s prijateljicama, in v cilj pritekla s časom 23:17. Na uro ni pogledovala, saj se je raje sprostila na nekoliko drugačni tekaški podlagi, kot je je sicer vajena tekačica AK Velenje, ki se najpogosteje znajde na 3.000 in 5.000 metrov dolgih progah na "ravninskih" atletskih štadionih. Na drugo mesto je pritekla Maruša Cijan Brkič, najhitrejšo trojico pa je zaključila Anja Benko.

Zmagovalka krajše razdalje je kot atletinja na stezi vajena bolj ravninskih prog. Dm teka se je udeležila prvič in morda ne zadnjič.

Kaj je povedala zmagovalka na 5 kilometrov?

Gorska tekačica najhitrejša na "desetki"

Na daljši razdalji je slavila gorska tekačica Katja Podobnik, ki je ciljno črto prečkala s časom 35:38. Druga Ana Vrečar se je na progi zadržala dve minuti dlje, tretja Anja Rugelj pa nekaj sekund več.

Neuradni rezultati, 5 kilometrov: Petja Iza Meh Peer 23:17 Maruša Cijan Brkič 23:47 Anja Benko 24:25 Lea Martinšek 24:43 Manca Kavčič 24:50

… Neuradni rezultati, 10 kilometrov: Katja Podobnik 35:38 Ana vrečar 37:40 Anja Rugelj 37:48 Manuela Golob 39:33 Jana Kotar Ilijaš 39:35

… *Uradni rezultati bodo objavljeni na spletni strani dm teka in Timinga.

Med tekačice na 10-ki se je pomešala tradicionalna gostja ljubljanskih tekaških prireditev Kazimira Lužnik in pri 84-ih letih dokazala, da je tek še vedno njena ljubezen. "Počutim se odlično, še vedno rada tečem, v svojem tempu, ampak kar gre;" je dejala Lužnikova. 84-letna Kazimira Lužnik tudi letos ni izpustila najbolj ženskega teka v državi. Na fotografiji v družbi tekaškega trenerja Urbana Praprotnika, njegove žene Jasmine Kozina Praprotnik, ki je o njej napisala knjigo, in njunih otrok. Foto: Siol.net . Dekleta je ob progi spodbujal tudi sveži upokojenec Robert Kranjec. Foto: Matic Ritonja/Sportida

Fotoutrinki s teka (foto: Matic Ritonja/Sportida):

Združevale so korake Tekačice so na dm teku med prvimi v Sloveniji lahko sodelovale v pobudi Združimo korake in darovale svoje tekaške korake za višji cilj – upoštevanje zdravih življenjskih navad naših osnovnošolcev. Za kaj gre? Združimo korake je vseslovensko gibanje, v katerem dm v sodelovanju s partnerji in podporniki osvešča o pomembnosti uravnoteženega prehranjevanja otrok in spodbuja k aktivnemu življenjskemu slogu vse Slovence in Slovenke. Pobuda bo trajala vse leto. Priključite se ji lahko z nakupom izdelkov ter sodelovanjem na različnih športnih prireditvah in dejavnostih. S svojo udeležbo boste tako pomagali pri zbiranju korakov, namenjenih slovenskim šolarjem. Vaše korake bo dm pretvoril v donacijo, ki bo osnovnošolcem v izbranih krajih po Sloveniji pomagala k bolj zdravim prehranjevalnim navadam.

