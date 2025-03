Odprtje prijav za 19. dm tek za ženske – vsaka prijava prispeva k boljšemu zdravju žensk

Danes, 25. marca, so se odprle prijave za 19. dm tek za ženske , ki bo v soboto, 31. maja 2025, v ljubljanskem parku Tivoli. Tekačice se bodo tudi letos lahko prijavile na tek na 5 ali 10 kilometrov, prav tako se bodo istočasno odprle prijave za otroški Oskarjev tek. Prijave bodo odprte do razprodaje mest, kar se je lani zgodilo pred iztekom uradnega roka za prijavo.

Foto: DM DROGERIE MARKT D.O.O.

Cena startnine na 5 ali 10 kilometrov bo do 23. aprila 28 evrov, prijava na otroški Oskarjev tek pa je brezplačna. Od 24. aprila do 10. maja bo cena startnine 35 evrov, po 11. maju do zaključka prijav 24. maja ob 12. uri pa 39 evrov. Zaradi velikega zanimanja tekačice vabimo, da si pravočasno zagotovijo svojo startno številko, saj je število mest omejeno. Prijave in nakup vstopnic za 19. dm tek za ženske bodo mogoče prek spletne strani www.tekzazenske.si in v vseh dm prodajalnah po Sloveniji.

dm Slovenija bo tudi letos del startnin namenil v dobrodelne namene, s ciljem podpore zdravja žensk. dm tek za ženske je del širše pobude dm Slovenija za zdravje žensk. Kdo bo prejemnik donacije, bomo razkrili kmalu.

Tekačice vabimo, da se nam pridružijo na 19. dm teku za ženske in skupaj z nami naredijo nekaj dobrega za svoje zdravje ter zdravje drugih žensk.

