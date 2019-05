Cedevita Olimpija: kjer je dim, je tudi zmajev ogenj

Potem ko je Petrol Olimpija izpadla iz lige ABA, "rešil" pa je ni niti pirejski Olympiaocos s širitvijo jadranske lige, zdaj košarkarski prah dviguje namig o spojitvi Cedevite in Olimpije. Zgodba ima, kot vse kaže, že zelo trdne temelje in je tik pred uresničitvijo.

Zagrebška Cibona je na krilih nekdanjega zmaja Damirja Markote v četrtek zvečer z velikim preobratom na še četrti zaporedni tekmi premagala mestnega tekmeca Cedevito in po letu 2013 znova postala državni prvak. Prav med tekmo pa je v hrvaške medije pricurljala senzacionalna novica o tem, da utegne biti to zadnja tekma Cedevite v tej obliki. Prvi mož Atlantic Grupe Emil Tedeschi dviguje sidro. Dovolj ima nemočnega naskakovanja jadranskega vrha in evrolige, predvsem pa hladnega zagrebškega odziva. Kot smo poročali že včeraj, pa je še nekoliko bolj presenetljiva nadaljnja ideja – selitev v Ljubljano. Projekt: Cedevita Olimpija, ki bo nastopala v ligi ABA in EuroCupu, eden od ciljev pa bi bil tudi evroligaški status.

Klubski molk, toda …

Pri Cedeviti govoric o tem, da bo novi klub prevzel tekmovalne pravice zagrebškega kluba in domovanje ljubljanskega (v Zagrebu bi ostala le mlada razvojna ekipa), ne komentirajo. Tudi v Petrolu Olimpiji ne. Za mnoge v Stožicah je bila vest tudi popolno presenečenje. Nadaljnje poizvedovanje pa vendarle potrjuje, da gre za zgodbo o dimu in ognju. Dogovarjanje in priprava projekta sta potekala v strogi tajnosti in predvsem v ozkem krogu deležnikov, zato je Tedeschija in snovalce pronicanje novic v javnost dodobra presenetilo. Po naših informacijah so namreč nameravali močan regijski projekt predstaviti šele po 17. juniju. Dokumentacijski temelji naj bi že stali. Osnovna ideja je močan klub v Ljubljani z razvojno-produkcijskim zaledjem v Zagrebu.

Trenerska uganka: bo trener Olimpije res postal Slaven Rimac? Foto: Vid Ponikvar

Kdo bo vodil? Kdo bo igral?

Ker je zgodba, za katero stojita že omenjeni hrvaški podjetnik Tedeschi in predsednik Petrola Olimpije Tomaž Berločnik (ta naj bi ostal na položaju, medtem ko v zgodbi naj ne bi bilo prostora za Romana Lisca), na nepotrjeni ravni luč sveta ugledala nenadno, je tudi znanih podrobnosti zelo malo. Še največ jih ponuja hrvaški športni časnik Sportske novosti. Ta namiguje na scenarij, po katerem bi večino ključnih položajev v klubu prevzeli Hrvati. Vključno z direktorjem Davorje Užbincem in glavnim trenerjem Slavenom Rimcem. Po tem scenariju torej na klopi ne bo prostora za Jureta Zdovca. Isti medij navaja tudi finančni vložek v višini 2,5 milijona evrov ter del ekipe, v kateri bi bili Andrija , Filip Krušlin, Domagoj Bošnjak in Darko Bajo.