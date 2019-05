Košarkarsko presenečenje: Cevedita Olimpija v EuroCupu in ligi ABA

Če bi bil na koledarju prvi april, bi zgolj zamahnili z roko in se nasmehnili šali, ki kaže na klavrno podobo dolgoletnega vlečnega konja Petrola Olimpije, ki je izpadla iz lige ABA in za nameček ostala še brez obeh domačih lovorik. A ker so hrvaški mediji, začenši s tamkajšnjim Sportklubom, presenetljiv namig o morebitnem povezovanju Cedevite in Olimpije "ponudili" 30. maja, je položaj nekoliko drugačen.

Po poročanju omenjenega medija, naj bi imel premožni hrvaški podjetnik Emil Tedeschi, prvi mož Atlantic Grup, dovolj Cedevitinih neuspehov v Zagrebu. Klub nemočno naskakuje vrh lige ABA, za nameček pa ne uspe predramiti lokalnih navijačev. Pripravljen naj bi imel tudi nadaljnji scenarij – selitve bodisi v Sarajevo bodisi v Ljubljano.

Cedevita in Olimpija: še letos tekmeca, kmalu eno? Foto: Vid Ponikvar

Sportklub veliko več možnosti pripisuje Ljubljani in oblikovanju kluba Petrol Olimpija. Ta naj bi domoval v Stožicah, prevzel tekmovalne pravice zagrebškega kluba, kar pomeni igranje v ligi ABA in EuroCupu. Ta scenarij predvideva tudi bogat večmilijonski proračun s konkurenčno zasedbo.

Hrvaški kolegi niso uspeli pridobiti nobene uradne potrditve govoric. Podoben je bil tudi naš epilog preverjanja informacij pri Petrolu Olimpiji. A zdi se, da vendarle ne gre za popolno zgodbo iz časa kislih kumaric. Ali gre za zgodbo o dimu in ognju, pa bo potrdil že mesec junij.