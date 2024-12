Odtrgaj darilni papir in zavij darila za svoje najdražje!

Prazniki počasi trkajo na vrata, z njimi pa prihaja tudi posebna praznična čarovnija. To je čas, ki ga najraje preživimo z najbližjimi v toplini doma. Vsak bo vesel majhne pozornosti pod božično jelko, saj lahko z obdarovanjem včasih povemo več kot z besedami – izrazimo ljubezen, pozornost in hvaležnost tistim, ki so nam najpomembnejši.