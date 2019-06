Uradno: košarkarska poroka desetletja med Cedevito in Olimpijo

Dvomov ni več. Obrisi Cedevite Olimpije, kluba, ki bo vzklil kot plod sodelovanja Petrola Olimpije iz Ljubljane in zagrebške Cedevite, so znani. Predstavila sta jih protagonista povezovanja Tomaž Berločnik in Emil Tedeschi. Klub bo domoval v Stožicah, igral pa bo v EuroCupu in ligi ABA.

Vse je res. Pet dni po tem, ko so v hrvaške in slovenske medije pricurljale prve informacije o spojitvi Olimpije in Cedevite, sta predsednika obeh klubov Tomaž Berločnik in Emil Tedeschi, sicer tudi prva moža glavnih pokroviteljev Petrola in Atlantic Grupa, stopila pred javnost. Priznala sta, da so ju ob dolgotrajnem in tajnem snovanju združitvenih načrtov mediji prehiteli. Naznanitev združitve sta želela predstaviti šele prihodnji teden. V veliki dvorani Stožice. Zdaj sta se morala zadovoljiti z malo, saj v veliki potekajo priprave na Stingov koncert. A ključna informacija njune novinarske konference je: Cedevita in Petrol Olimpija postajata eno. En klub s sedežem v Ljubljani, ki bo igral v EuroCupu in ligi ABA.

Še letos tekmeca, zdaj eno. Foto: Vid Ponikvar "Redno v Evropi in vrhu Jadrana"

Pogovori so potekali že nekaj časa, bojda že krepko pred izpadom Olimpije iz lige ABA. Berločnik in Tedeschi sta si že segla v roke. Zdaj so na vrsti pravniki, da pripravijo tudi formalne okvire. V prvi fazi se bo KK Cedevita preselila v Ljubljano in v drugi fazi združila z Olimpijo. Kluba bosta združila tudi licence. "To mora biti klub, ki bo redno igral v Evropi, bodisi v EuroCupu bodisi v evroligi, in v najboljši četverici lige ABA," poudarja Berločnik, ki je na novinarski konferenci, za katero je vladalo izjemno zanimanje z obeh strani meje, predstavil tudi novi logo kluba.

Do nadaljnjega dva kluba, nato pa …

Kot sta pojasnila predsednika "zakoncev", do nadaljnjega pri življenju ostajata tako Petrol Olimpija kot KK Cedevita. Združitev morata namreč najprej potrditi skupščini obeh klubov. To naj bi se zgodilo v juliju. Takrat, najpozneje pa na začetku avgusta, pa naj bi tudi uradno prišlo do združitve klubov in nastanka KK Cedevita Olimpija Ljubljana. Medtem ko bo ta klub igral tudi v drugem delu slovenskega državnega prvenstva, pa je bil na Hrvaškem že oblikovan klub Cedevita junior.

Foto: Sportida

Zdovc, Rimac, Bečirović … Veliko odprtih vprašanj

"Vsega vam še ne moreva razkriti. Veliko je še pogovorov. Veliko je še odprtih vprašanj," pravi Berločnik, ki je s tem nakazal, da še ne more odgovoriti na kar nekaj neznank. Tako še ni, vsaj uradno, jasno, ali bo klub vodil Slaven Rimac. Kaj bo z Juretom Zdovcem, ki ima z Olimpijo podpisano pogodbo, a se zdi, da je vse bolj oddaljen od trenerskega stolčka nove sezone? Vprašljiva ostaja tudi usoda direktorja Romana Lisca. Kdo bo športni direktor? Bo to res Sani Bečirović? "Ker kluba do nadaljnjega ostajata dva, ohranjamo vse te strukture, jasno, z idejo, da nato postavimo vodstvo novega kluba," pravi Berločnik.

Vabilo slovenskim košarkarjem

Kot vse kaže, se je ob združevanju klubov tehtnica nagnila na slovensko stran. V prvi vrsti zaradi domovanja in dejstva, da bo članska ekipa v drugem delu igrala v slovenskem prvenstvu. Berločnik ob tem poudarja, da klub meče svoje mreže proti najboljšim razpoložljivim slovenskim košarkarjem. Tudi z zajetnim proračunom? "Proračun bo sinergijski proračun obeh klubov. Verjamem, da bo konkurenčen," pravi hrvaški poslovnež Tedeschi, ki je izrazil željo, po kateri bi Cedevita Olimpija oblikovala najbolj dovršeno evropsko razvojno središče za mlade košarkarje.

"Avantgardna poteza"

"To je pionirska ali kar avantgardna poteza. Prvič v Evropi se v kateremkoli športu kluba združujeta prek meje. Ne, to ni prihod novega pokrovitelja v Ljubljano. To ni prenos kluba. To je enakopravno združevanje v eno. To je za nas korak naprej," pojasnjuje Tedeschi in dodaja, da je v Zagrebu pogrešal dialog in ustrezen status. "Cedevita ni imela enakopravnega odnosa in statusa, ki bi si ga zaslužila. A to ni primarni razlog za združevanje z Olimpijo. Na prvem mestu je želja po oblikovanju konkurenčnega kluba v regiji in Evropi. Gre za združevanje sredstev, znanja, baze, infrastrukture …"