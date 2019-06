"Izdaja nacionalnega interesa? Smešno!"

"Kar delamo, ni storil še nihče. V nobenem športu. To pa je povezovanje in združevanje dveh klubov z druge strani meje. To ni prihod novega velikega pokrovitelja v Olimpijo. To ni selitev kapitala iz ene države v drugo. To je enakopravno združevanje dveh košarkarskih klubov, ki imata svoj jaz, svoje strukture, igralce, trenerjem navijače, vodstvo … Združujemo se v eno. To je v športu nekaj novega. V poslovnem svetu pač ne," je po tem, ko je stisnil roko predsedniku Petrola Olimpije Tomažu Berločniku, ki je potrdil, da projekt podpirajo vsi dosedanji pokrovitelji "zmajev" (večina je sicer pogodbeno vezana do leta 2020), dejal Emil Tedeschi. S tem je potrdil selitev domicila Cedevite iz Zagreba v Ljubljano, kjer se bo nato predvidoma na vrhuncu vročega poletja zgodila združitev z Olimpijo. Ta scenarij morata potrditi še skupščini obeh kluba, kjer zapletov ne pričakujejo, potrebna pa bo zelena luč vodstev vseh tekmovanj.

Foto: Vid Ponikvar

Vprašanje tekmovalnih licenc

Novi klub, Cedevita Olimpija Ljubljana, naj bi bil pravni naslednik obeh donedavnnih tekmecev. Na mednarodni športni ravni naj bi prevzel pravice hrvaškega partnerja v tem "zakonu", v Sloveniji, kjer bo doma, pa dosedanjega Petrola Olimpije, saj mu bo pripojen. Nekoliko bolj zapletena je slika na Hrvaškem. Tam je KK Cedevita prav včeraj sprožila postopek za registracijo kluba Cedevita junior. Ta na tekmovalni ravnine ne more biti športni naslednik aktualnega hrvaškega podprvaka. Vseeno pri tem upajo, da bodo odgovorne pri Hrvaški košarkarski zvezi prepričali o tem, da bi članska ekipa Cedevita junior vseeno igrala na najvišji članski ravni. "Bodite pa brez skrbi, vse mlajše kategorije bodo ostale v tekmovanjih. Nemoteno se bo z vsem svojim razmahom nadaljevala tudi Cedevitina šola košarke," vztraja Tedeschi.

Foto: Vid Ponikvar

Čeprav ustanovitelj in lastnik Atlantic Groupe ne skriva, da ni bil zadovoljen s statusom Cedevite v Zagrebu in odnosom do krovne hrvaške zveze, pa kot temeljni motiv za selitev navaja večje možnosti za oblikovanje konkurenčnega kluba v regiji in Evropi. "Pričakujem ovire in tudi napačne interpretacije, a smo na vse pripravljeni," pravi lastnik podjetja s kar šest tisoč zaposlenimi v kar 11 državah. "Prepričan sem, da lahko z združenimi močmi v Stožicah, ki jih imam za enega od najlepših evropskih košarkarskih hramov, konkuriramo najboljšim," pravi in dodaja, da rezultatske eksplozije ne pričakuje v prvem letu. "Brez nerealnih pričakovanj. Ne prihajam za eno leto. To je trajni projekt."

O izdaji nacionalnega interesa

"Lahko se smejete, toda nogometna kluba Manchester in Real imata več navijačev v tujini kot doma. Šport je presegel lokalne okvire," pravi 52-letni poslovnež, ki se bo v Sloveniji soočal z vprašanji hrvaškega prevzema, na Hrvaškem pa s selitvijo k sosedom ter ukradenim jadranskim statusom. "Tukaj sta doma tradicija in zanimanje za košarko. Slovenija je evropski prvak. Povezovanje klubov je tako zelo logično in vznemirljivo, da so kritike o izdaji nacionalnega interesa smešne," odgovarja in dodaja: "Tu smo zaradi ljudi, ki nimajo ozkoglednih pogledov na meje, ki ne merijo narodnosti in ki želijo izjemen rezultat zabave, veselja in tolerance. Tu smo zaradi tistih, ki želijo zmage in so obenem veliki v porazu."

Foto: Vid Ponikvar

"Kot Krešimir Čosić"

Ob koncu svojega prvega javnega nastopa v Ljubljani, ki so se ga, po skupnem prihodu s klubskim avtobusom udeležili tudi številnih hrvaški novinarji, je mojster retorike Emil Tedeschi iz rokava stresel še košarkarsko prigodo iz leta 1976 ter poskušal potegniti vzporednico z današnjim stiskom rok s Tomažem Berločnikom. "Največji košarkar vseh časov s teh prostorov in oče sodobne košarke Krešimir Čosić je bil tistega leta istočasno trener in igralec tedanje Brest Olimpije, obenem pa je igral še v Zadru. Olimpija je premikala termine tekem, da bi se Čosić lahko vozil v Dalmacijo. Takrat je bila to avantgarda. Danes avantgardo delamo mi."