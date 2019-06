"Projekt Cedevita Olimpija je na zelo majavih tleh"

Danes se je v košarkarskem svetu potrdilo to, kar se je namigovalo že nekaj dni. Kot plod sodelovanja Petrola Olimpije in hrvaške Cedevite naj bi čez dober mesec na slovenskem košarkarskem zemljevidu nastal nov klub. Cedevita Olimpija. O tem, kaj bo nova združitev prinesla v slovensko košarko, ali podpirajo projekt obeh klubov in kdo bi po njihovem moral sesti na trenerski stolček novega kluba, smo se pogovarjali z legendami ljubljanskega kluba.

Zmago Sagadin: Vsi bi radi rezultate dosegli čez noč, evroligaške ekipe pa ni mogoče ustvariti kar tako

Zmago Sagadin ostaja previden. Foto: Vid Ponikvar "Teoretično zadeva ni videti slabo, v Olimpijo prihaja nov ugledni sponzor Atlantic Group. Emil Tedeschi je košarkarski zanesenjak, ki je bil v Zagrebu tako razočaran, da se je zdelo, kot da se bo umaknil iz košarke, kar bi bilo zagotovo slabo. Veliko bolje je, da so se lotili tega projekta. Velik finančni vložek in nov sponzor sta v Ljubljani zagotovo dobrodošla. Vprašanje je, ali je to pravno-formalno vse mogoče, zagotovo pa je tu tudi vprašanje znanja. Olimpija v preteklosti kljub velikim finančnim vložkom v svojem okolju ni znala ustvariti evroligaške ekipe. Tega znanja v zadnjih 12 letih ni bilo, menda pa je bilo v tem času več kot 50 milijonov evrov vloženih v projekt Olimpije kot evropskega kluba. Ljubljanski klub je sicer saniral dolgove, pripeljali so tudi nekaj mladih igralcev, ki bi jim lahko dolgoročno uspelo, a niso imeli ljudi, ki bi znali razviti te igralce," je o novem projektu povedal Zmago Sagadin, a ostaja previden.

"Tako Cedevita kot Olimpija sta v zadnji sezoni doživeli velik minus. Olimpija je izpadla v drugo ABA ligo, v finalu slovenskega prvenstva so z 0:3 klonili proti Primorski, Cedevita je debakel doživela v finalu hrvaškega prvenstva, ko jo je v finalu Cibona povozila z izidom 4:0 v zmagah. V matematiki dasta dva minusa plus, a košarka je zelo kompleksna igra, kjer take zakonitosti ne delujejo. Iz tega projekta bo treba potegniti največ, narediti dober rezultat v EuroCupu, a dvomim, da imata kluba za to pravo potrebno znanje. Projekt je, kar zadeva znanje, na zelo majavih tleh. A pustimo se presenetiti, jaz jim želim najboljše in upam, da bo Ljubljana znova košarkarsko zaživela. To povezovanje dveh bo verjetno tudi v ligo ABA prineslo veliko zmede in pravno formalnih vprašanj. Regionalna liga je trenutno res na majavih nogah in dvomim, da se bo dolgoročno obdržala," je prepričan nekdanji trener, ki je z Olimpijo osvojil 24 lovorik.

Sagadin pa je prepričan, da nov klub ne bo imel pretiranega vpliva na razvoj mladih košarkarjev v Sloveniji. "Razvoj mladih košarkarjev v Sloveniji že tako ne deluje. To je težava v vsej Evropi, ne samo pri nas, vse več je Američanov in preostalih tujcev, ki izrinejo domače košarkarje. Ogromno košarkarjev pokaže potencial, a ga nato ne morejo razviti. Veliko jih gre v tujino, kar je katastrofa za slovensko košarko, ki samo tone in tone. Tudi za to združitev ne vidim, kaj bi lahko prinesla pozitivnega. Cedevita že prej ni producirala mladih košarkarjev, enako je z Olimpijo. Vsi bi radi rezultate dosegli čez noč, evroligaške ekipe pa ni mogoče ustvariti kar tako," pravi 66-letni Celjan.

Predsednika Cedevite in Olimpije sta danes na novinarski konferenci predstavila le obris organizacije novega kluba, odprtih pa ostaja še ogromno vprašanj. "Zagotovo bi na trenerskem stolčku raje videl Jureta Zdovca kot Slavena Rimca, saj gre za Slovenca, prav tako je bil Rimac pomočnik Zdovca. Realnost je, da imajo šefi klubov svoje izbrance za vodenja kluba, vsak rine naprej svojega in to zagotovo ni dobro. Dober trener je v tem trenutku ključ za doseganje rezultatov, ne vidim pa trenerja, ki bi iz tega združenja napravil evroligaški klub," ni nič kaj preveč optimističen Sagadin.

Dušan Hauptman: Tega projekta ne podpiram Dušan Hauptman je odločno proti novemu projektu dveh klubov. Foto: Vid Ponikvar

Izjemno začudenje je ob novi združitvi izrazil nekdanji košarkar Olimpije Dušan Hauptman. "Ne morem verjeti, da se to dogaja. Prvič sem o tem slišal po radiu, ko sem se peljal v službo, in že takrat sem bil zelo presenečen. Ta projekt se mi zdi privlečen za lase in ga nikakor ne podpiram. Takšna selitev in igranje v ligi ABA ter EuroCupu zagotovo ne bosta prinesla prave kakovosti. Dvomim o tem, da bo ta ideja zaživela tudi med navijači obeh klubov. Morda bi, če bi zadeva po nekakšnem srečnem scenariju zaživela in bi nekoč v Stožicah spet gledali evroligo in najboljše evropske klube, še zamižal, tako pa o vsem močno dvomim. Mislim, da se bodo hitro pojavili spori, razen sinergije znižanja stroškov v tem ne vidim prav nič pozitivnega," nad novim projektom razočaranja ne skriva Hauptman.

Nekdanji košarkar veliko težavo vidi tudi v vplivu novega kluba na slovensko košarko. "Mislim, da bodo zdaj slovenski igralci še težje prišli v ospredje. Vse skupaj bo imelo zagotovo slab vpliv na slovensko košarko. Ne glede na to, da verjamem, da protagonisti v tej zgodbi želijo le dobro, v tem res nimajo pravih izkušenj. V te pilotsko vodene eksperimente na področju športa jaz ne verjamem. Verjetno bo na račun tega izpadlo tudi nekaj mlajših košarkarjev," je prepričan nekdanji košarkar, ki je položaju branilca za Olimpijo odigral kar 17 zaporednih sezon.

Podobno pesimističen je Ljubljančan tudi ob vprašanju, kdo bo novi trener Cedevite Olimpije. "Zdaj bo verjetno izpadel še Jure Zdovc, ki bi bil za Olimpijo pravilna rešitev. Tega sodelovanja res ne razumem, razumem le, da želijo znižati nastale stroške. Združitve obeh klubov v tej obliki ne podpiram, se bom pa z veseljem posul s pepelom in priznal, da sem bil v zmoti, če se bo zgodba zavrtela v pozitivno smer. Mislim, da so vsi tisti, ki poznajo delovanje športa v Sloveniji in delo v športnih društvih, podobnega mnenja kot sem jaz," še pravi nekdanji košarkar.

Slavko Kotnik: Mislim, da bo imelo to povezovanje na slovensko košarko pozitiven vpliv

Slavko Kotnik zadeve ni želel podrobneje komentirati. Foto: Sportida Bolj redkobeseden je bil ob najavi velike novice Slavko Kotnik, ki je nastopil na dveh evropskih prvenstvih. "Ko se je o tem projektu združitve začelo govoriti na glas, sem dal izjavo, da v to združitev ne verjamem. Prepričan sem bil, da gre za zadevo "baba čula, baba rekla", in sem s to izjavo, kot se je zdaj izkazalo, kar malo osmešil. Zdaj bi raje počakal, da se stvar izjasni in se bo natanko videlo, kaj in kako bo šlo in kdo bo sedel na katerem stolu," pravi Kotnik.

Mariborčan je kljub številnim neznankam prepričan, da bo novi klub v slovensko košarkarsko sredino vnesel veliko pozitivnih sprememb. "Mislim, da bo imelo to povezovanje na slovensko košarko pozitiven vpliv," je prepričan Mariborčan, a kljub vsemu ostaja previden. "Zagotovo nastane težava že pri imenovanju trenerja, saj imata tako Zdovc kot Rimac pred sabo še dveletni pogodbi. Tu je res še veliko preveč odprtih vprašanj, da bi zadevo lahko pokomentiral bolj podrobno," je še dodal nekdanji košarkar, ki je v Olimpijinem dresu preživel deset zaporednih sezon.

